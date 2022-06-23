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Дударик виконав ще одну потужну пісню, яку в України вкрали росіяни
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Чоловіча хорова капела "Дударик" виконала пісню "Ой, мороз-мороз, не студи мене". Нагадаємо, що її привласнили росіяни та видають за свою народну. Але всі ми знаємо, що це зовсім не так.
У рамках проєкту "Прийняття" капела "Дударик" виконала українську пісню, яку у минулому столітті привласнили росіяни. Мовиться про композицію "Ой, мороз-мороз, не студи мене", яку Радіо MAXIMUM пропонує послухати.
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"У цій пісні, в її тексті розчиняєшся. Це мовби повернення в Україну з довгих мандрів. Чи довгожданий дім, де батько, матір, друзі і незбагненна краса краю, рідного краю. Продовжуємо повертати до нашої родини ненадовго втрачені українські пісні, украдені й експлуатовані нашим екзистенційним ворогом – московитами", – зауважив керівник "Дударика", автор проєкту та диригент Дмитро Кацал.
Капела "Дударик" виконала пісню "Ой, мороз-мороз, не студи мене": дивіться відео
Зауважимо, що це вже п'ята пісня, виконана "Дудариком" на підтримку ЗСУ. Записали її у рамках потужного проєкту "Прийняття".
Коротко про проєкт "Прийняття". Мовиться про виконання композицій, які росіяни вкрали в українців. Їх презентують кожного четверга. Капела займається ідентифікацією співанок, відшукує оригінальний текст. Після цього твори отримують свіже аранжування та презентуються.
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МИСТЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДУДАРИК".
ГО "Мистецьке об'єднання "Дударик" – скорочена назва;
"DUDARYK" Art Association – англійською;
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13800104
Поточний рахунок (у гривнях): UA583253650000000260070026132
Для будь-якої валюти: 763253650000000260040026133
Призначення платежу – "Благочинний внесок"
IPAY.UA (у "пошуку" ввести слово ДУДАРИК або ж перейти за лінком
https://www.ipay.ua/.../pozhertvovanie-v-go-hudogne...)
Пожертва з будь-яких платіжних карток у будь-якій валюті.
WESTERN UNION DUSHENKO OLEH
PAYPAL: office@dudaryk.ua
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Карта ПриватБанку: 5168 7554 4696 1274
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Поповнення рахунку ДУШЕНКО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ
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