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Дударик виконав ще одну потужну пісню, яку в України вкрали росіяни

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"Дударик" виконав пісню "Ой, мороз-мороз, не студи мене" - фото 1
"Дударик" виконав пісню "Ой, мороз-мороз, не студи мене"

Чоловіча хорова капела "Дударик" виконала пісню "Ой, мороз-мороз, не студи мене". Нагадаємо, що її привласнили росіяни та видають за свою народну. Але всі ми знаємо, що це зовсім не так.

У рамках проєкту "Прийняття" капела "Дударик" виконала українську пісню, яку у минулому столітті привласнили росіяни. Мовиться про композицію "Ой, мороз-мороз, не студи мене", яку Радіо MAXIMUM пропонує послухати.

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"У цій пісні, в її тексті розчиняєшся. Це мовби повернення в Україну з довгих мандрів. Чи довгожданий дім, де батько, матір, друзі і незбагненна краса краю, рідного краю. Продовжуємо повертати до нашої родини ненадовго втрачені українські пісні, украдені й експлуатовані нашим екзистенційним ворогом – московитами", – зауважив керівник "Дударика", автор проєкту та диригент Дмитро Кацал.

Капела "Дударик" виконала пісню "Ой, мороз-мороз, не студи мене": дивіться відео

Зауважимо, що це вже п'ята пісня, виконана "Дудариком" на підтримку ЗСУ. Записали її у рамках потужного проєкту "Прийняття".

Коротко про проєкт "Прийняття". Мовиться про виконання композицій, які росіяни вкрали в українців. Їх презентують кожного четверга. Капела займається ідентифікацією співанок, відшукує оригінальний текст. Після цього твори отримують свіже аранжування та презентуються.

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ГО "Мистецьке об'єднання "Дударик" – скорочена назва;
"DUDARYK" Art Association – англійською;
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13800104
Поточний рахунок (у гривнях): UA583253650000000260070026132
Для будь-якої валюти: 763253650000000260040026133
Призначення платежу – "Благочинний внесок"
IPAY.UA (у "пошуку" ввести слово ДУДАРИК або ж перейти за лінком
https://www.ipay.ua/.../pozhertvovanie-v-go-hudogne...)
Пожертва з будь-яких платіжних карток у будь-якій валюті.

Дударик виконав ще одну потужну пісню, яку в України вкрали росіяни - фото 508105

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Отримувач платежу: ДУШЕНКО ОЛЕГ
Карта ПриватБанку: 5168 7554 4696 1274

Для установ та організацій отримувач платежу: ДУШЕНКО ОЛЕГ
Установа банку: ПриватБанк
МФО банку: 305299
Код РНОКПП отримувача: 2668112810
Рахунок отримувача: 26206744975726
IBAN UA853052990000026206744975726
Поповнення рахунку ДУШЕНКО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ

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