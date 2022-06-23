Дударик виконав ще одну потужну пісню, яку в України вкрали росіяни

Чоловіча хорова капела "Дударик" виконала пісню "Ой, мороз-мороз, не студи мене". Нагадаємо, що її привласнили росіяни та видають за свою народну. Але всі ми знаємо, що це зовсім не так.

У рамках проєкту "Прийняття" капела "Дударик" виконала українську пісню, яку у минулому столітті привласнили росіяни. Мовиться про композицію "Ой, мороз-мороз, не студи мене", яку Радіо MAXIMUM пропонує послухати.

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"У цій пісні, в її тексті розчиняєшся. Це мовби повернення в Україну з довгих мандрів. Чи довгожданий дім, де батько, матір, друзі і незбагненна краса краю, рідного краю. Продовжуємо повертати до нашої родини ненадовго втрачені українські пісні, украдені й експлуатовані нашим екзистенційним ворогом – московитами", – зауважив керівник "Дударика", автор проєкту та диригент Дмитро Кацал.

Капела "Дударик" виконала пісню "Ой, мороз-мороз, не студи мене": дивіться відео

Зауважимо, що це вже п'ята пісня, виконана "Дудариком" на підтримку ЗСУ. Записали її у рамках потужного проєкту "Прийняття".

Коротко про проєкт "Прийняття". Мовиться про виконання композицій, які росіяни вкрали в українців. Їх презентують кожного четверга. Капела займається ідентифікацією співанок, відшукує оригінальний текст. Після цього твори отримують свіже аранжування та презентуються.

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