5 книг на літо: Білл Гейтс опублікував новий список на 2022 рік

У блозі Білла Гейтса з'явився список із рекомендованих 5 книг. Їх варто почитати протягом літа 2022 року. Дізнайтеся, які книги радить Гейтс!

У Білла Гейтса є традиція – він регулярно публікує списки книг, які сам прочитав і тепер рекомендує їх до прочитання своїм підписникам.

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"Мені сподобалися ці книги, і я сподіваюся, що ви знайдете тут щось, що сподобається і вам", – прокоментував своє відео співзасновник Microsoft.

Тут є книги про гендерну рівність, політичну поляризацію, зміну клімату та сувору правду про те, що життя ніколи не йде так, як думають молоді люди. Білл Гейтс акцентує на тому, що це не зовсім ті книги, які читають у відпустках та на пляжі.

"Сила" Наомі Олдерман

"Чому ми поляризовані" Езра Кляйн

"Шосе Лінкольна" Амор Таулз

"Міністерство майбутнього" Кім Стенлі Робінсон

"Як насправді працює світ" Вацлав Сміл

Дивіться відео "5 чудових книг для літа" від Білла Гейтса:

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