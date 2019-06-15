Картинки з Святою Трійцею 2019: гарні відкритки і листівки на Зелені свята

Цьогоріч Трійця в Україні припадає на 16 червня. Підготували для вас вітальні листівки з Зеленими святами українською мовою. Обирайте найкращу листівку для рідних і друзів!

День Святої Трійці у 2019 році в Україні припадає на неділю 16 червня. Другий день Зелених свят – понеділок, 17 червня, також буде вихідним для українців. У ці світлі дні не забудьте привітати близьких із важливим релігійним святом: ось найкращі картинки для них!

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Вітальні картинки з Святою Трійцею 2019

Гарні листівки і відкритки з Зеленими святами

Оригінальні гіфки на Трійцю (Зелені Свята)

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