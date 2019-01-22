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У Данії збудують нові штучні острови

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У Данії збудують нові штучні острови - фото 1

Уряд Данії вирішив збільшити Копенгаген завдяки створенню нових штучних островів.

Керівництво Данії погодило плани щодо появи 9 штучних островів, щоб розширити промисловий район Копенгагена. Таким чином новий проект із площею у 3 млн квадратних метрів допоможе покращити економіку країни.

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Річ у тому, що острови створять близько 12 тисяч робочих місць, поповнивши держбюджет на 8 мільярдів доларів. Також новий простір дозволить зацікавити нових інвесторів, що також дуже важливо для Данії.

Поки відомо, що один з островів займе завод з перероблення побутових відходів, а також очищення стічних вод. До того ж, там з'являться повітряні вітряки, які накопичуватимуть екологічно чисту енергію.

Ministry of Economic and Business Affairs/Handout via REUTERS - фото 302773
Ministry of Economic and Business Affairs/Handout via REUTERS

Будівництво може стартувати вже у 2022 році, а до 2040 острови повністю працюватимуть у звичайному режимі. Щоправда, залишилось ухвалення проекту парламентом, який вже не вперше дозволяє збільшити територію Копенгагена.

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Джерело: propertytimes
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