У скільки обійдеться безбілетний проїзд у Європі

Штрафи за безквитковий проїзд в Україні здасться вам копійчаним, якщо порівнювати його з аналогічними в Європі. Тому, якщо ви запланували подорожувати – не забувайте купувати квитки на проїзд.

Отже, безбілетники в Німеччині заплатять в середньому 60 євро штрафу. У Парижі "зайцям" потрібно викласти 50 євро, в Лондоні – 45 євро. У Варшаві безбілетникам доведеться заплатити 37 євро. У Празі – близько 31 євро, а в Будапешті – 26 євро.

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Найнижчі штрафи в Бухаресті – 11 євро. Найдорожче безквитковий проїзд може обійтися в Римі – до 200 євро.

У Стокгольмі штраф 158 євро, а в Лісабоні – 145 євро. У Брюсселі та Відні доведеться сплатити по 107 і 103 євро відповідно, а в Цюриху – 87. У Копенгагені і Осло – 101 євро, в Барселоні і Мадриді – 80 євро.

Не забувайте оплачувати проїзд

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