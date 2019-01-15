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У скільки обійдеться безбілетний проїзд у Європі

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Штрафи в Європі можуть сягати 200 євро - фото 1
Штрафи в Європі можуть сягати 200 євро

Штрафи за безквитковий проїзд в Україні здасться вам копійчаним, якщо порівнювати його з аналогічними в Європі. Тому, якщо ви запланували подорожувати – не забувайте купувати квитки на проїзд.

Отже, безбілетники в Німеччині заплатять в середньому 60 євро штрафу. У Парижі "зайцям" потрібно викласти 50 євро, в Лондоні – 45 євро. У Варшаві безбілетникам доведеться заплатити 37 євро. У Празі – близько 31 євро, а в Будапешті – 26 євро.

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Найнижчі штрафи в Бухаресті – 11 євро. Найдорожче безквитковий проїзд може обійтися в Римі – до 200 євро.

У Стокгольмі штраф 158 євро, а в Лісабоні – 145 євро. У Брюсселі та Відні доведеться сплатити по 107 і 103 євро відповідно, а в Цюриху – 87. У Копенгагені і Осло – 101 євро, в Барселоні і Мадриді – 80 євро.

Не забувайте оплачувати проїзд - фото 301271
Не забувайте оплачувати проїзд

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Джерело: aussiedlerbote
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