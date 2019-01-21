У Люксембурзі зроблять громадський транспорт безкоштовним, і ось чому

Люксембург вирішив позбутись оплати за проїзд у громадському транспорті, і для цього є вагома причина.

Люксембург офіційно зробить весь проїзд у громадському транспорті безплатним вже з 1 березня 2020 року, відтак будь-хто зможе спокійно їздити потягами, трамваями та автобусами, не переймаючись про оплату. Однак проїзд у потягах першого класу все одно коштуватиме грошей.

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Відтак, сама країна вже зараз фінансує проїзд на 90%, що складає щороку близько 491 млн євро, а нове рішення збільшить цю суму ще на 40 млн.

Це підтвердив і міністр з громадської роботи держави Франсуа Бауш, пояснивши, що таке рішення є "родзинкою у масштабній стратегії у сфері транспорту". Насправді причиною для несподіваної відмови від коштів за дорогу є намагання зменшити кількість транспорту на автошляхах. Річ у тому, що кожного дня з Франції, Німеччини та Бельгії майже 200 тисяч осіб їдуть у Люксембург. Тому уряд збирається покращити ситуацію з екологією саме безкоштовним транспортом.

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