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ТОП 6 фільмів про школу, які варто переглянути
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Кіно про школу люблять дивитися не лише діти та підлітки, а й дорослі, адже це нагадує їм про власну юність. Тому зібрали комедійні, фантастичні та серйозні фільми про навчання та школу, які точно не залишать байдужими!
Дуже погана училка (12+)
Оригінальна назва мовою фільму: Bad Teacher
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Джейк Кездан
У головних ролях: Кемерон Діаз, Джастін Тімберлейк, Джейсон Сігел, Люсі Панч
Тривалість: 92 хв.
Рік виходу: 2011
Розкішну білявку Ліз важко назвати прикладом для наслідування, однак вона працює вчителькою у молодшій школі. Замість звичайних уроків, жінка показує фільми, на яких відходить від невдалих вечорів, а також полюбляє курити та випивати. Зараз у її житті не найкращий час, адже її кинув хлопець, тому вона обирає собі нову "жертву" - нового вчителя Скотта. Щоправда, його увагу не вдається привернути її звичайними трюками, тому вона вирішує поводитись, як справді хороша вчителька.
Дуже погана училка: дивитись трейлер онлайн:
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Переваги скромників / Добре бути тихонею
Оригінальна назва мовою фільму: The Perks of Being a Wallflower
Жанр: драма, комедія
Країна: США
Режисер: Стівен Чбоскі
У головних ролях: Логан Лерман, Емма Вотсон, Езра Міллер, Мей Вітман, Ніна Добрев
Тривалість: 102 хв.
Рік виходу: 2012
Тихий та сором'язливий Чарлі стає першокурсником у Піттсбурзі, однак зовсім не готовий для такого майже дорослого життя. Навколо хлопця вирує зовсім непритаманний йому світ, повний наркотиків, вечірок, сексу і навіть самогубства. Тому Чарлі також змінюється та формує зовсім інший світогляд.
Добре бути тихонею : дивитись трейлер онлайн:
Статеве виховання
Оригінальна назва мовою фільму: Sex Ed
Жанр: комедія, мелодрама
Країна: США
Режисер: Ісаак Федер
У головних ролях: Хейлі Джоел Осмент, Лоренца Іззо, Глен Пауелл, Еббі Елліотт, Джордж Ідс
Тривалість: 88 хв.
Рік виходу: 2014
Головний герой стрічки - вчитель середньої школи Едді. Якось він розуміє, що його учні зовсім нічогісінько не знають про статеве виховання, тому вирішує виправити цю ситуацію. Щоправда, хлопця важко назвати профі у стосунках, тому його поради та лекції більше веселі і дивні, аніж пізнавальні.
Статеве виховання: дивитись трейлер онлайн:
Школа року
Оригінальна назва мовою фільму: The School of Rock
Жанр: комедія, мюзикл
Країна: США
Режисер: Річард Лінклейтер
У головних ролях: Кріс Стек, Джордан-Клер Грін, Джек Блек, Джон Кьюсак
Тривалість: 108 хв.
Рік виходу: 2003
Деві Фінн колись був справжньою рок-зіркою, однак його кар'єру настиг крах з бонусом у вигляді депресії та великої кількості боргів. Однак доля дає йому ще один шанс виправити ситуацію: якось випадково він потрапляє у приватну школу, де навчає дітей музики за доволі пристойну зарплатню. Щоправда, його погляди на творчість далекі від стандартних, тому учені із захватом приймають Деві. Можливо, його зіркова кар'єра ще не зовсім втрачена!
Школа року: дивитись трейлер онлайн:
Спілка мертвих поетів
Оригінальна назва мовою фільму: Dead Poets Society
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Пітер Вір
У головних ролях: Робін Вільямс, Роберт Шон Леонард, Ітан Хоук,
Кертвуд Сміт
Тривалість: 128 хв.
Рік виходу: 1989
Нехай вас не бентежить рік виходу стрічки, адже вона не дарма опинилась серед 250 найкращих за версією IMDb. Це зовсім не комедійне кіно для перегляду в гучній компанії, хоч і має веселі моменти, а фільм, який викликає чимало емоцій та роздумів. Сюжет розгортається навколо викладача англійської мови та літератури Джона Кітінга, який підштовхує своїх учнів дати нове життя "Спілці мертвих поетів", а також мотивує дітей розкривати свої таланти.
Спілка мертвих поетів: дивитись трейлер онлайн:
Гаррі Поттер (всі фільми)
Оригінальна назва мовою фільму: Harry Potter and...
Жанр: фентезі, пригоди
Країна: США, Великобританія
Режисер: Кріс Коламбус, Альфонсо Куарон, Майкл Ньюел, Девід Єйтс
У головних ролях: Деніел Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Грінт
Тривалість: 1179 хв.
Рік виходу: 2001-2011
Мало хто не знає, хто такий Гаррі Поттер, але доволі рідко історію цього талановитого чаклуна відносять до фільмів про школу, а дарма! Гогвортс - хоч і вигадане місце, як і всі події та персонажі, але показує найважливіші моменти навчання, які знайомі кожному. До того ж, на відміну від недавніх стрічок про навчання, тут є доброзичливі жарти, справжня драма, повчальні моменти та справді казкова атмосфера. Серію фільмів про Поттера та його друзів, які рятують не лише світ чаклунів, а й маглів, не дарма радять переглядати у холодну пору року, адже це не просто приносить задоволення, а й посилює очікування дива на зимові свята! Сподіваємось, що вам не потрібно нагадувати послідовність :)
Гаррі Поттер: дивіться найкумедніші моменти:
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