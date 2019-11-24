На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним
-
- 115
Шукаєш романтичне кіно для вдалого вечора? Підготували порцію нових комедій та фільмів про любов, які нагадають про найвище почуття і припадуть до душі всім. Дивіться найкращі стрічки 2019 року разом з Радіо МАКСИМУМ.
За п'ять кроків до кохання (12+)
Оригінальна назва мовою фільму: Five Feet Apart
Жанр: мелодрама
Країна: США
Режисер: Джастін Бандоні
У головних ролях: Коул Спроус, Хейлі Лу Річардсон, Клер Форлані, Парміндер К. Награ, Мойзес Аріас, Емілі Бальдоні
Тривалість: 116 хв.
Рік виходу: 2019
Романтичний фільм розповідає про двох підлітків, які страждають від хвороби, яка вимагає пересадки легенів. Від самого дитинства Стелла та Вілл живуть з цим, але зустрілись лише під час лікування в одній клініці. Проте хвороба не дозволяє їм наближатись один до одного, адже навіть найменша інфекція може мати летальний фінал. Все життя цих двох крутиться навколо того, щоб дотримуватись правил, аби мати майбутнє. Принаймні, так було до цього моменту, а зараз вони отримають нові цілі, за що боротися.
За п'ять кроків до кохання: дивитись трейлер онлайн:
Плюс один (16+)
Оригінальна назва мовою фільму: Plus One
Жанр: комедія, драма, мелодрама
Країна: США
Режисер: Джефф Чен, Ендрю Раймер
У головних ролях: Майя Ерскін, Джек Квейд, Ед Беглі, Кірстен Армстронг, Алекс Анфанджер
Тривалість: 99 хв.
Чимало людей мріють про весілля та уявляють його справжнім святом кохання та щасливого майбутнього, однак головні герої цього фільму зовсім не такі. А запрошення на весілля стає справжньою каторгою, де всі надто фальшиві та жартують надто банально. Влітку Бена та Алісу, які ще з коледжу дружать, запросини на кілька весіль, де варто прийти з парою. Тому у них виникла ідея всюди вдавати закоханих, щоб менше слухати несмішні жарти та недоцільні питання про самотніх.
Плюс один: дивитись трейлер онлайн:
Божевільна парочка (16+)
Оригінальна назва мовою фільму: Long Shot
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Джонатан Лівайн
У головних ролях: Сет Роген, Шарліз Терон, Джун Рафаель, Александр Скарсгард, Енді Серкіс, Рендалл Парк
Тривалість: 125 хв.
Розумна та красива політик Шарлотта Філд збирається балотуватись у президенти. Тому для своєї команди вона шукає талановитого спічрайтера і випадково натрапляє на Фредді Фракслі. Ще у підлітковому віці вона була його нянькою, а хлопець тоді був по вуха закоханий у неї. Щоправда, й зараз його почуття не змінились, проте успішним його зовсім не назвеш. Фредді журналіст без роботи і без будинку, зате запав у серце Шарлотті.
Божевільна парочка: дивитись трейлер онлайн:
І ще: Time назвав найкращі фільми десятиріччя
Ну хіба не романтично
Оригінальна назва мовою фільму: Isn't It Romantic
Жанр: комедія, фантастика, мелодрама
Країна: США
Режисер: Тодд Штраус-Шульсон
У головних ролях: Пріянка Чопра, Ребел Уілсон, Тому Елліс, Бетті Гілпін, Ліам Хемсворт, Адам Дівайн, Дженніфер Сондерс
Тривалість: 125 хв.
Головна героїня Наталі у дитинстві обожнювала романтичні комедії і надіялась на те, що і в її житті таке трапиться. Однак з роками ця віра зникла і перетворилась у ненависть. Сьогодні ж вона працює архітектором і не вірить у кохання. Однак зустріч з грабіжником перевертає її світ. Дівчина приходить у себе в лікарні і помічає, що щось не так. А все тому, що у неї романтична кома.
Ну хіба не романтично: дивитись трейлер онлайн:
Вчора (12+)
Оригінальна назва мовою фільму: Yesterday
Жанр: комедія, фантастика, мелодрама
Країна: США
Режисер: Денні Бойл
У головних ролях: Хімеш Пател, Лілі Джеймс, Кейт Маккінон, Софі Ді Мартіно, Елліз Шаппелль, Міра Саял, Ед Ширан
Тривалість: 116 хв.
Сюжет розповідає про музиканта Джека Малика у крихітному англійському містечку, мрії про славу якого згасають неймовірно швидко. І навіть щира відданість та підтримка найкращої подруги Еллі не допомагають. Раптом він потрапляє у ДТП через таємничу глобальну аварію. Хлопець прокидається у новому світі, де не змінилось нічого, окрім того, що всі забули про існування The Beatles. Звісно ж, пісні любленого гурту Джек все ще пам'ятає, тому раптово стає неймовірно популярним. Щоправда, слава приносить не лише багато бонусів, а й ризик втратити єдину близьку людину. Тож тепер головний герой має вибрати дорогу, яка допоможе йому знайти справжнього себе та щастя і довести, що все що нам потрібно, це любов.
Вчора: дивитись трейлер онлайн:
Читайте також: ТОП 10 фільмів про студентське життя
-
19:22Скільки підлітків по всьому світу ведуть малорухливий спосіб життя: цифра шокує
-
18:51Скільки грошей втратив Ілон Маск після презентації електропікапа
-
18:33ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним
-
18:23Тепер остаточно: Деніел Крейг заявив, що більше не буде грати Джеймса Бонда
-
18:00Гороскоп на 25 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:44Інсайдери поділились новою інформацією про iPhone SE 2 та iPhone 12
-
17:25Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
16:57В Індонезії незвичайним способом відучуватимуть школярів від смартфонів
-
16:31Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото
-
16:133 фактори, які впливають на користь прийому гарячої ванни
-
15:55Любовний гороскоп на цей тиждень 25 листопада – 1 грудня: що чекає знаків Зодіаку
-
15:49Чому Перші ластівки не виклали у мережу: пояснення творців серіалу
-
15:37Привітання з Днем ангела Івана 2019: вірші, смс і проза з іменинами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:32Дожились: електродвигун від Volkswagen ID.3 можна заховати в сумку
-
15:14Обкладинку Vogue вперше прикрасила представниця третьої статі
-
14:53Космічний телескоп NASA сфотографував "двійника" Чумацького шляху
-
14:33Мисливці: трейлер фантастичного серіалу з Аль Пачіно
-
14:13Юрку Юрченку – 47: слухайте улюблені хіти зірки 90-х
-
13:52Названо найпростіший спосіб підняти самооцінку
-
13:23Доктор Хто: з'явився трейлер 12 сезону легендарного серіалу
-
12:49Сексуальна Демі Роуз показала фанатам ефектні сідниці (фото)
-
12:18Ліга сміху 5 сезон: дивитись онлайн Зимовий кубок від 22-11-2019
-
11:50Які продукти не варто поєднувати з яйцями
-
18:33ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним
-
17:25Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
14:13Юрку Юрченку – 47: слухайте улюблені хіти зірки 90-х
-
10:49X-фактор 10 сезон: хто з учасників пройшов у прямі ефірі
-
08:56Цей тип кави корисний для чоловічого здоров'я
- 23 листопада
-
21:53Ці продукти суттєво знижують рівень тестостерону
-
19:50Рейтинг найдешевших різдвяних ярмарків Європи
-
17:25П'ять перевірених способів покращити пам'ять
-
14:20Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
-
11:16Правила водіння під час ожеледиці: 6 порад водіям
-
08:30День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець
-
00:56Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу
- 22 листопада
-
20:155 крутих книг про злочини і покарання, які ви прочитаєте на одному подиху
-
18:21Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
-
16:10Як зробити ароматизатор для машини своїми руками: 2 перевірені способи
-
11:54Привітання з Днем сина 2019 у віршах, смс, прозі та картинках
-
08:55Тіна Кароль випустила кліп "Иди на жизнь": дивіться захопливе відео онлайн
-
07:30Експерт розповіла, як подолати осінню сонливість
- 21 листопада
-
21:42Учені назвали ягоду, яка має бути у раціоні кожного чоловіка
-
19:22Ніби Photoshop: як виглядав найвищий чоловік минулого століття
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка