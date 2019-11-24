ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним

Шукаєш романтичне кіно для вдалого вечора? Підготували порцію нових комедій та фільмів про любов, які нагадають про найвище почуття і припадуть до душі всім. Дивіться найкращі стрічки 2019 року разом з Радіо МАКСИМУМ.

За п'ять кроків до кохання (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Five Feet Apart

Жанр: мелодрама

Країна: США

Режисер: Джастін Бандоні

У головних ролях: Коул Спроус, Хейлі Лу Річардсон, Клер Форлані, Парміндер К. Награ, Мойзес Аріас, Емілі Бальдоні

Тривалість: 116 хв.

Рік виходу: 2019

Романтичний фільм розповідає про двох підлітків, які страждають від хвороби, яка вимагає пересадки легенів. Від самого дитинства Стелла та Вілл живуть з цим, але зустрілись лише під час лікування в одній клініці. Проте хвороба не дозволяє їм наближатись один до одного, адже навіть найменша інфекція може мати летальний фінал. Все життя цих двох крутиться навколо того, щоб дотримуватись правил, аби мати майбутнє. Принаймні, так було до цього моменту, а зараз вони отримають нові цілі, за що боротися.

За п'ять кроків до кохання: дивитись трейлер онлайн:

Плюс один (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Plus One

Жанр: комедія, драма, мелодрама

Країна: США

Режисер: Джефф Чен, Ендрю Раймер

У головних ролях: Майя Ерскін, Джек Квейд, Ед Беглі, Кірстен Армстронг, Алекс Анфанджер

Тривалість: 99 хв.

Чимало людей мріють про весілля та уявляють його справжнім святом кохання та щасливого майбутнього, однак головні герої цього фільму зовсім не такі. А запрошення на весілля стає справжньою каторгою, де всі надто фальшиві та жартують надто банально. Влітку Бена та Алісу, які ще з коледжу дружать, запросини на кілька весіль, де варто прийти з парою. Тому у них виникла ідея всюди вдавати закоханих, щоб менше слухати несмішні жарти та недоцільні питання про самотніх.

Плюс один: дивитись трейлер онлайн:

Божевільна парочка (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Long Shot

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Джонатан Лівайн

У головних ролях: Сет Роген, Шарліз Терон, Джун Рафаель, Александр Скарсгард, Енді Серкіс, Рендалл Парк

Тривалість: 125 хв.

Розумна та красива політик Шарлотта Філд збирається балотуватись у президенти. Тому для своєї команди вона шукає талановитого спічрайтера і випадково натрапляє на Фредді Фракслі. Ще у підлітковому віці вона була його нянькою, а хлопець тоді був по вуха закоханий у неї. Щоправда, й зараз його почуття не змінились, проте успішним його зовсім не назвеш. Фредді журналіст без роботи і без будинку, зате запав у серце Шарлотті.

Божевільна парочка: дивитись трейлер онлайн:

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Ну хіба не романтично

Оригінальна назва мовою фільму: Isn't It Romantic

Жанр: комедія, фантастика, мелодрама

Країна: США

Режисер: Тодд Штраус-Шульсон

У головних ролях: Пріянка Чопра, Ребел Уілсон, Тому Елліс, Бетті Гілпін, Ліам Хемсворт, Адам Дівайн, Дженніфер Сондерс

Тривалість: 125 хв.

Головна героїня Наталі у дитинстві обожнювала романтичні комедії і надіялась на те, що і в її житті таке трапиться. Однак з роками ця віра зникла і перетворилась у ненависть. Сьогодні ж вона працює архітектором і не вірить у кохання. Однак зустріч з грабіжником перевертає її світ. Дівчина приходить у себе в лікарні і помічає, що щось не так. А все тому, що у неї романтична кома.

Ну хіба не романтично: дивитись трейлер онлайн:

Вчора (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Yesterday

Жанр: комедія, фантастика, мелодрама

Країна: США

Режисер: Денні Бойл

У головних ролях: Хімеш Пател, Лілі Джеймс, Кейт Маккінон, Софі Ді Мартіно, Елліз Шаппелль, Міра Саял, Ед Ширан

Тривалість: 116 хв.

Сюжет розповідає про музиканта Джека Малика у крихітному англійському містечку, мрії про славу якого згасають неймовірно швидко. І навіть щира відданість та підтримка найкращої подруги Еллі не допомагають. Раптом він потрапляє у ДТП через таємничу глобальну аварію. Хлопець прокидається у новому світі, де не змінилось нічого, окрім того, що всі забули про існування The Beatles. Звісно ж, пісні любленого гурту Джек все ще пам'ятає, тому раптово стає неймовірно популярним. Щоправда, слава приносить не лише багато бонусів, а й ризик втратити єдину близьку людину. Тож тепер головний герой має вибрати дорогу, яка допоможе йому знайти справжнього себе та щастя і довести, що все що нам потрібно, це любов.

Вчора: дивитись трейлер онлайн:

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