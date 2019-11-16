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Time назвав найкращі фільми десятиріччя

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Ці фільми варті вашої уваги - фото 1
Ці фільми варті вашої уваги

Журнал Time представив список головних фільмів десятиліття, який склала кінокритик видання і номінант Пулітцерівської премії в області критики Стефані Захарек. До нього увійшли десять фільмів, які вийшли у період з 2010 по 2018 роки.

За словами Захарек, до списку потрапили картини, які глибоко зачепили її. При цьому вона відзначає, що це не гучні релізи.

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"Один з методів складання подібних списків, який можна назвати умовно об'єктивним, – це вибір великих фільмів і зіркових моментів, з якими більшість глядачів може погодитися. Але часто картини, які називають "великими" відразу після їх виходу в прокат, навіть дійсно чудові стрічки запам'ятовуються не так сильно, як інші, менш гучні фільми", – пояснила Захарек.

ТОП-10 фільмів виглядає так:

"Десь" Софії Копполи

"Печера забутих снів" Вернера Херцога

"Меланхолія" Ларса фон Трієра

"Перед північчю" Річарда Лінклейтера

"Фенікс" Крістіана Петцольда

"Джон Вік" Чаду Стахелскі і Девіда Літч

"Сельма" Ави Дюверней

"Місячне сяйво" Баррі Дженкінса

"Загублене місто Z" Джеймса Грея

"Рома" Альфонсо Куарона

А які фільми за останнє десятиліття зачепили вас за живе? Пишіть у коментарях!

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Джерело: Time
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