Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони

Старий Новий рік – незвичайне, але дуже веселе свято, яке має чимало цікавих традицій і прикмет. Розповідаємо, як зустрічати Старий Новий рік 2021 і які прикмети та заборони пов'язані з ним.

Старий Новий рік 2021 святкують в ніч з 13 на 14 січня. На відміну від Різдвяної куті (6 січня) та Голодної куті (18 січня) страви саме на Щедрий вечір готують значно вільніше та "чим більше, тим краще".

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Традиції і прикмети на Старий Новий рік 2021

Є багато незвичайних традицій на Старий Новий рік, але одна з них доволі популярна і на інші свята. Йдеться саме про ворожіння, адже ще наші прабабусі вірили, що уві сні саме у ніч на 14 січня можна побачити свого майбутнього коханого.

Також сьогодні дівчата мали наготувати чимало страв, щоб прикликати вдачу та добробут. А родзинкою святкового столу мали бути пироги зі свинини, адже 14 січня – День Святого Василя, якого називають покровителем свинарства.

Що ж до прикмет, то вважалось, який сьогодні буде зимовий день, таким буде і літо. Якщо дуже морозно та сніжно, то літо буде спекотним. Якщо на деревах видно сніг чи іній, тоді варто готуватись до ранньої весни. А от ясне та зоряне небо вказує на гарну та сніжну зиму. До слова, сьогодні хорошим знаком вважалось отримати гроші, а от давати у борг – навпаки.

Відомий обряд у Старий Новий рік: засівання

У перший день Старого Нового року, тобто 14 січня (у четвер), до світанку прийнято було "засівати", тобто ходити до друзів, близьких та родичів із зерном та розсипати його у будинку, бажаючи щастя, багатства та успіху.

Але посівати можна лише хлопцям та чоловікам. Чому? Річ у тому, що першим поріг дому у Новому році мав переступити саме представник чоловічої статі, адже це до щастя, а от жінка чи стара людина приносили біду.

Ворожіння на Старий Новий Рік 2021

Ворожіння на зернах, коли у банку або чашку насипали жменю будь-якої крупи. Людина має вигадати питання, яке її турбує, але відповідь повинна бути або "так", або "ні". Після цього з посудини береться кілька зерен і рахується. Якщо парна кількість - відповідь позитивна, а непарна – негативна.

Ворожіння на ім'я майбутнього нареченого доволі просте, адже у ніч з 13 на 14 січня просто потрібно вийти на вулицю та спитати у першого зустрічного чоловіка ім'я. Саме так і будуть звати коханого.

Ворожіння на заміжжя зі свічками потребує тільки миску з водою, маленьку тонку свічку та шкаралупи від волоського горіха. Кожна дівчина має мати по свічці, яку ставить в окрему шкарлупу, запалює та відпускає плавати у мисці. У кого свічка найшвидше догорить, та й вийде заміж першою. Якщо ж свічка взагалі опинилась у воді, то цього року про шлюб можна не думати.

Що не можна робити на Старий Новий рік

Не можна у цей день давати гроші у борг, а також перераховувати дрібні кошти;

Щедрувальникам краще давати солодощі, а не гроші, адже можна позбутись добробуту на весь рік;

Не можна ображатись, ображати когось та думати про погане;

Не можна зустрічати Щедрий вечір у старому або брудному вбранні;

Не можна залишати у домі поламані та старі речі.

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