Найгарячіші образи Злати Огнєвіч за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

Цьогоріч 12 січня співачці Златі Огнєвіч виповнюється 36 років! Кар'єру артистка розпочала понад 10 років тому. За цей час Злата Огнєвіч неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Злата Огнєвіч – співачка, чиє справжнє ім'я Інна Бордюг. Вона народилася у сім'ї педагога та військового хірурга. У 18 років вступила до Київського інституту музики ім. Р. Глієра. Її спеціалізація – джазовий вокал.

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Злата Огнєвіч представляла Україну на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею "Gravity", де посіла 3 місце.

Іменинниця не просто співачка, а й одна з найгарніших українських артисток. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Злати Огнєвіч! Зацініть!

За свою кар'єру Злата Огнєвіч випустила понад 15 кліпів. Вона брала участь у шоу "Маска", "Битва хорів", "Холостячка", "Танці з зірками" та інші. А ось кілька найспокусливіших кадрів образів, у яких з'являлася Злата Огнєвіч.

У зірковому статусі Злата Огнєвіч знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Злата Огнєвіч може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Співачка має чудовий вигляд!

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