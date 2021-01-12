На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
13 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 1
Сьогодні, 13 січня, починають святкувати Старий Новий рік, а віряни відзначають Щедрий Вечір або свято Меланії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 13 січня віряни вшановують пам'ять Меланії або Маланки, яка стала черницею та завдяки молитвам творила дива. Також віряни готують Щедру вечерю, аби подякувати за старий рік та прийняти новий..
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 13 січня, іменини відзначають власники таких імен: Меланія, Мартина, Петро, Ігор, Феофіл, Мартиніан, Яків, Йосип та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Старий Новий рік у ніч з 13 на 14 січня
- Щедрий Вечір або свято Меланії
- День Св. Кнута в Норвегії і Швеції
- День захисників свободи в Литві
- Національний день гіперчутливості у Франції
- День гумової качки
- 1510 — московське військо ввійшло до Пскова та знищило Псковську республіку.
- 1610 — Галілео Галілей виявив четвертий супутник Юпітера, який незабаром назвали Каллісто.
- 1681 — у Бахчисараї підписано договір про завершення московсько-турецької війни 1676—1681
- 1854 — Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував акордеон.
- 1919 — у Києві Директорія УНР погодила закон про заклик військових до дійсної служби.
- 1928 — у трьох будинках в містечку Шенектейді (у штаті Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановили перші експериментальні телевізори, щоб показати можливості прийому телесигналу в домашніх умовах.
- 1934 — у Радянському Союзі введено новий науковий ступінь — "кандидат наук".
- 1936 — польський суд засудив до страти Степана Бандеру, Миколу Лебедя та Ярослава Карпинця (замінено на довічне ув'язнення).
- 1942 — почалося примусове вивезення населення України до Німеччини (остарбайтери).
- 1942 — Конференція представників союзних країн, окупованих Німеччиною прийняла декларацію про покарання військових злочинців.
- 1943 — Гітлер видав директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини.
- 1949 — радянська пропаганда оприлюднила фейкову інформацію про те, що агентурна розвідка здобула в Пентагоні і Ленглі план нападу на СРСР — Операція "Дропшот" (Dropshot).
- 1957 — компанія Wham-O почала випускати фризбі, яка сьогодні популярна серед дітей і дорослих.
- 1965 — Губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня "Днем української незалежності".
- 1989 — у всій Великій Британії комп'ютери були вперше атакував вірус "Friday the 13th", відомим також під назвою "Jerusalem»" котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю.
- 1991 — у Литві відбулись криваві сутички між підрозділами радянської армії і місцевим населенням, спровоковані Кремлем, що намагався запобігти виходу республіки з СРСР. Цей день в країні відзначається як день оборони свободи.
- 1992 — Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини.
- 1992 — Республіка Кіпр визнала незалежність України.
- 1993 — у Парижі представники 130 країн погодили "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення".
- 1999 — 36-річний Майкл Джордан офіційно оголосив про припинення професійної кар'єри баскетболіста.
- 2000 — Білл Гейт оголосив про свою відставку з поста глави компанії "Microsoft"
- 2015 — Теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 СІЧНЯ
- 1596 — Ян ван Гоєн, знаменитий нідерландський художник-пейзажист XVII століття.
- 1749 — Фрідріх Мюллер, німецький поет і живописець.
- 1804 — Поль Гаварні, французький графік та карикатурист.
- 1827 — Микола Бекетов, український фізико-хімік, професор кафедри хімії Харківського університету, який започаткував харківську фізико-хімічну школу.
- 1845 — Фелікс Тіссеран, французький астроном.
- 1864 — Він Вільгельм, австрійський фізик, лавреат Нобелівської премії за дослідження явищ випромінювання і поглинання абсолютно чорним тілом.
- 1877 — Левко Мацієвич, український інженер-конструктор, винахідник, політичний діяч; перший український авіатор.
- 1877 — Софі Такер, американська співачка, акторка та комедіантка українського походження.
- 1893 — Павло Гарячий, український військовий діяч, сотник Армії УНР.
- 1894 — Євген Онацький, провідний діяч ОУН, громадський діяч, журналіст і науковець.
- 1904 — Натан Мільштейн, український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження.
- 1969 — Стівен Хендрі, шотландський спортсмен-більярдист, семиразовий чемпіон світу зі снукера.
- 1977 — Орландо Блум, англійський актор (Володар перснів, Пірати Карибського моря.).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Традиційно у цей день готують Щедру вечерю, щоб рік був хорошим;
- Також ввечері влаштовують гучні гулянки серед молоді, збираючи компанію з хлопцем у костюмі Меланки, а також в образах кози, діда, зірки, музики. Такий вертеп ходить гоститись по домівках;
- Якщо ніч на 14 січня ясна та спокійна, то рік буде дуже щасливим;
- Якщо вранці всі дерева вкрив іній, то буде гарний врожай;
- Якщо тепла погода на Меланки, то літо буде дощовим;
- Якщо зоряне небо, то до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна прибіднятись, скаржитись та ображатись;
- Не можна сваритись з іншими;
- Не можна зациклюватись на поганих думках;
- Не можна відмовляти у допомозі;
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна тримати в домі старі та поламані речі.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
21:1513 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
20:19Представлено OnePlus Band: фітнес-браслет, який може заткнути за пояс Mi Band 5
-
19:56Які знаки Зодіаку зіграють весілля у 2021 році
-
19:44Блогер перевірив, скільки кілометрів може проїхати дизельна BMW 7 на повному баці
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:22Чому усі ненавидять понеділки: три основні причини, які вас здивують
-
19:14"Люди думали, що я зла": зірка Ейфорії дала інтерв'ю та знялася для журналу GQ
-
18:55Зірки Паперового будинку розірвали стосунки після бурхливого роману
-
18:43Кішка 11 днів жила в аеропорту Нью-Йорка: як пухнаста туди потрапила
-
18:31Гітарист Queen Браян Мей випустив парфуми, які пахнуть борсуком
-
18:24Японські вчені відкрили спосіб схуднути під час сну
-
18:15Гороскоп на 13 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Кохана Роналду показала звабливе фото в номері готелю в Дубаї
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:43Учені назвали спосіб, який допоможе сконцентруватися на важливому завданні
-
17:23У мережі показали Aston Martin, створений в єдиному екземплярі
-
17:13Представлено планшет Microsoft Surface Pro 7+: чим особлива новинка
-
16:53Серіал Крізь сніг з зіркою Гри престолів: дивіться трейлер нового сезону
-
16:4210 найпопулярніших брендів вживаних авто, яким віддали перевагу українці у 2020 році
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
16:21Адвокати Джонні Деппа зловили Ембер Херд на брехні
-
16:09Литва офіційно перейменувала Грузію: як її тепер називатимуть литовці
-
15:52Користь від ромашкового чаю: правда чи міф?
-
15:42Chemtrails Over the Country Club: дивіться новий незвичний кліп Лани Дель Рей
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:25Простий тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
11:57Цим знакам Зодіаку 10 січня варто уникати непотрібних розмов
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня
-
08:17Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 09 січня
-
20:52До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля
-
17:51Як і з чим носити дублянку: 10 найкращих чоловічих образів (ідеї у фото)
-
13:51Новенькі пісні січня: плейлист найкращих поп-треків тижня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня