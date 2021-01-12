13 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 січня, починають святкувати Старий Новий рік, а віряни відзначають Щедрий Вечір або свято Меланії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 січня віряни вшановують пам'ять Меланії або Маланки, яка стала черницею та завдяки молитвам творила дива. Також віряни готують Щедру вечерю, аби подякувати за старий рік та прийняти новий..

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 13 січня, іменини відзначають власники таких імен: Меланія, Мартина, Петро, Ігор, Феофіл, Мартиніан, Яків, Йосип та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Старий Новий рік у ніч з 13 на 14 січня

Щедрий Вечір або свято Меланії

День Св. Кнута в Норвегії і Швеції

День захисників свободи в Литві

Національний день гіперчутливості у Франції

День гумової качки

1510 — московське військо ввійшло до Пскова та знищило Псковську республіку.

1610 — Галілео Галілей виявив четвертий супутник Юпітера, який незабаром назвали Каллісто.

1681 — у Бахчисараї підписано договір про завершення московсько-турецької війни 1676—1681

1854 — Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував акордеон.

1919 — у Києві Директорія УНР погодила закон про заклик військових до дійсної служби.

1928 — у трьох будинках в містечку Шенектейді (у штаті Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановили перші експериментальні телевізори, щоб показати можливості прийому телесигналу в домашніх умовах.

1934 — у Радянському Союзі введено новий науковий ступінь — "кандидат наук".

1936 — польський суд засудив до страти Степана Бандеру, Миколу Лебедя та Ярослава Карпинця (замінено на довічне ув'язнення).

1942 — почалося примусове вивезення населення України до Німеччини (остарбайтери).

1942 — Конференція представників союзних країн, окупованих Німеччиною прийняла декларацію про покарання військових злочинців.

1943 — Гітлер видав директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини.

1949 — радянська пропаганда оприлюднила фейкову інформацію про те, що агентурна розвідка здобула в Пентагоні і Ленглі план нападу на СРСР — Операція "Дропшот" (Dropshot).

1957 — компанія Wham-O почала випускати фризбі, яка сьогодні популярна серед дітей і дорослих.

1965 — Губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня "Днем української незалежності".

1989 — у всій Великій Британії комп'ютери були вперше атакував вірус "Friday the 13th", відомим також під назвою "Jerusalem»" котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю.

1991 — у Литві відбулись криваві сутички між підрозділами радянської армії і місцевим населенням, спровоковані Кремлем, що намагався запобігти виходу республіки з СРСР. Цей день в країні відзначається як день оборони свободи.

1992 — Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини.

1992 — Республіка Кіпр визнала незалежність України.

1993 — у Парижі представники 130 країн погодили "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення".

1999 — 36-річний Майкл Джордан офіційно оголосив про припинення професійної кар'єри баскетболіста.

2000 — Білл Гейт оголосив про свою відставку з поста глави компанії "Microsoft"

2015 — Теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 СІЧНЯ

1596 — Ян ван Гоєн, знаменитий нідерландський художник-пейзажист XVII століття.

1749 — Фрідріх Мюллер, німецький поет і живописець.

1804 — Поль Гаварні, французький графік та карикатурист.

1827 — Микола Бекетов, український фізико-хімік, професор кафедри хімії Харківського університету, який започаткував харківську фізико-хімічну школу.

1845 — Фелікс Тіссеран, французький астроном.

1864 — Він Вільгельм, австрійський фізик, лавреат Нобелівської премії за дослідження явищ випромінювання і поглинання абсолютно чорним тілом.

1877 — Левко Мацієвич, український інженер-конструктор, винахідник, політичний діяч; перший український авіатор.

1877 — Софі Такер, американська співачка, акторка та комедіантка українського походження.

1893 — Павло Гарячий, український військовий діяч, сотник Армії УНР.

1894 — Євген Онацький, провідний діяч ОУН, громадський діяч, журналіст і науковець.

1904 — Натан Мільштейн, український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження.

1969 — Стівен Хендрі, шотландський спортсмен-більярдист, семиразовий чемпіон світу зі снукера.

1977 — Орландо Блум, англійський актор (Володар перснів, Пірати Карибського моря.).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Традиційно у цей день готують Щедру вечерю, щоб рік був хорошим;

Також ввечері влаштовують гучні гулянки серед молоді, збираючи компанію з хлопцем у костюмі Меланки, а також в образах кози, діда, зірки, музики. Такий вертеп ходить гоститись по домівках;

Якщо ніч на 14 січня ясна та спокійна, то рік буде дуже щасливим;

Якщо вранці всі дерева вкрив іній, то буде гарний врожай;

Якщо тепла погода на Меланки, то літо буде дощовим;

Якщо зоряне небо, то до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна прибіднятись, скаржитись та ображатись;

Не можна сваритись з іншими;

Не можна зациклюватись на поганих думках;

Не можна відмовляти у допомозі;

Не можна давати та брати у борг;

Не можна тримати в домі старі та поламані речі.

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