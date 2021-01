Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок

У ніч на 14 січня українці зустрічають Старий Новий рік. Ця традиція збереглася через 13-денну розбіжність між юліанським календарем і григоріанським. А от 13 січня в Україні відзначають Щедрий вечір, який не обходиться без пісень. Збережімо традицію щедрувати!

Старий Новий рік уже на носі, тож, саме час повторити улюблені українські щедрівки. Нумо згадувати їх з відомими музикантами!

Сучасні версії пісень про Щедрий вечір та Старий Новий Рік вас зачарують.

Старий рік минає – DZIDZIO

Новорічний кліп на відому українську колядку "Старий рік минає" від гурту DZIDZIO доводить, що Старий Новий рік та різдвяні свята треба проводити лише в родинному колі. Інакше – до вас, боронь Боже, навідається DZIDZIO-медбрат.

"Старий рік минає" у виконанні DZIDZIO – дивіться кліп онлайн:

Відео "Старий рік минає" – Ірина Лончина, Оксана Романюк, Василь Мельникович:

Щедрик – Тіна Кароль; THE HARDKISS; ВВ; TARABAROVA; Злата Огнєвіч

Ця українська пісня в обробці Миколи Леонтовича стала справжнім світовим надбанням. Наш "Щедрик" відомий за кордоном як "Carol of the Bells". Але українською улюблений саундтрек зимових свят звучить значно краще за свої кавери. Насолоджуйтеся проникливим "Щедриком" від Тіни Кароль, незвичним "Щедриком" від Юлії Саніної та гурту THE HARDKISS, драйвовим варіантом цієї пісні від Олега Скрипки, колоритною версією від Світлани Тарабарової та традиційною щедрівкою від Злати Огнєвіч!

"Щедрик" у виконанні Тіни Кароль – дивіться відео:

"Щедрик" у виконанні Юлії Саніної та THE HARDKISS – дивіться кліп онлайн:

"Щедрик" у виконанні Олега Скрипки – дивіться кліп онлайн:

TARABAROVA – слухайте онлайн "Щедрик":

Злата Огнєвіч – слухайте онлайн "Щедрик":

Добрий вечір тобі, пане господарю – NK

Традиційну щедрівку, без якої не обходиться жоден Старий Новий рік та Щедрий вечір, нещодавно переспівала Настя Каменських. Співачка випустила різдвяний фільм "Xmas with NK", який розпочинається із "Добрий вечір тобі". Несподіване звучання, послухайте! А також цю щедрівку виконало зіркове тріо: Пономарьов, Винник і Таюне.

"Добрий вечір тобі, пане господарю" від Насті Каменських – слухати пісню онлайн:

"Добрий вечір тобі, пане господарю" від Олександра Пономарьова, Олега Винника і Таюне – слухати пісню онлайн:

Ой сивая тая зозуленька – ILLARIA

Українцям також полюбилася версія щедрівки "Ой, сивая тая зозуленька" від відомої української співачки Катерини Прищепи, більше відомої як ILLARIA. Нумо щедрувати разом!

"Ой сивая тая зозуленька" від ILLARIA – слухати пісню онлайн:

"Ой сивая зозуленька" від KAZKA – слухати пісню онлайн:

Ой на річці, на Йордані – Жадан, Ойра, Кириченко

Справді вражаючий кавер на давню українську щедрівку від поета Сергія Жадана та електронно-етнічного гурту "Ойра та Андрій Кириченко". Той момент, коли магія українських традицій, слова та мелодії підкорює з першого акорду.

Слухати онлайн українську щедрівку "Ой на річці, на Йордані":

Щедрий вечір – Аничка

Добре знана в Україні пісня "Щедрий вечір, добрий вечір" минулоріч отримала оригінальне звучання завдяки співачці Аничці. Зірка, яка живе у США та постійно збирає гроші для бійців АТО, наскільки зворушливо передала диво різдвяних свят у своєму кліпі– що ви мусите це побачити!

"Щедрий вечір" у виконанні Анички – дивіться кліп онлайн:

Щедрий вечір всім нам – Піккардійська Терція

Вокальна формація Піккардійська Терція частенько тішить українців красивими переспівами народних творів. Варта вашої уваги й версія "Щедрий вечір всім нам", більше відомої як "Ладо, Ладо, Ладо!".

Слухайте онлайн "Щедрий вечір всім нам":

