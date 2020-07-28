День ангела Володимира 2020: значення імені та характер власників

Головною рисою характеру Володимира є допитливість. Володя дуже товариський, з легкістю заводить друзів, з якими любить проводити вільний час. Власники цього імені мають рідкісний дар – відводити від себе неприємності, уникаючи будь-яких конфліктів.

Однією з головних характеристик Володимира можна назвати його лідерські якості. Лідерство в поєднанні з допитливістю і широтою поглядів, роблять Володимира хорошим стратегом. Часто його успіхи здаються випадковими, але знайте – за ними стоїть копітка робота.

Володі притаманна багата фантазія – він із задоволений пізнає все нове й незвідане, фонтанує ідеями. Це творча особистість, природжений артист. Невдачі у навчанні він компенсує своєю чарівністю та умінням знаходити спільну мову з навколишніми.

На роботі Володимир трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відривати через дрібниці. Сумлінний, але не любить поспіху. Зовсім не годиться на посаду кризового менеджера – це не його стихія. Взаємини зі співробітниками у Вови хороші та часто навіть дружні, але це більше такий стиль спілкування. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно.

Сумісність імені Володимир

Вважається, що для Володі найкраще будувати стосунки з жінками, яких звуть Амалія, Ангеліна, Вероніка, Інеса, Ірина, Клара, Христина, Ліна, Марія, Марина, Ніна, Римма, Софія, Тетяна, Елеонора. З ними Вова зрозуміє, що таке максимальна сила почуттів.

Проте Володимиру здається, що кожна нова кохана – його друга половина. Володимир – з тих, кого любов засліплює і не дає тверезо оцінити об'єкт почуттів.

Одружується Володимир, як правило, досить пізно. Володимир довго коливається, перш ніж зробити своїй партнерці пропозицію. Він не особливо намагається допомагати своїй дружині по господарству, правда, і не вимагає від неї багато чого.

Коли з'являються діти, Володимир стає набагато серйознішим і відповідальнішим, намагається знайти до дітей підхід, стати частиною їхнього світу. Він із задоволенням проводить з ними час, грає, гуляє або читає їм книги.

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