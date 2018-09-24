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Стало відомо про критичну уразливість Windows

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Уразливість Windows - фото 1
Уразливість Windows / blog.ukrnames

Як повідомили дослідники в своєму блозі, пролом був помічений ще в травні, але розробники не встигли виправити помилку за чотири місяці.

Експерти з кібербезпеки групи Zero Day Initiative виявили уразливість в продукті Microsoft, якій піддаються всі користувачі комп'ютерів, працюючі на Windows.

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Фахівці дали компанії 120 днів на усунення вразливості в механізмі бази даних Microsoft JET Database Engine. Лазівка, яка криється в нульовому дні, дозволяє хакерам віддалено виконувати довільний код, а потім встановлювати на комп'ютер віруси.

Операційна система Windows під загрозою - фото 277925
Операційна система Windows під загрозою

Щоб викликати цю уразливість, користувачеві досить відкрити заражений файл, в якому будуть дані, що зберігаються в форматі JET.

Небезпека злому була виявлена в Windows 7, проте експерти побоюються, що всі існуючі версії операційної системи, включаючи серверні, схильні до атаки хакерів. В Zero Day Initiative сподіваються, що необхідний патч вийде в жовтневому оновленні.

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Джерело: zerodayinitiative
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