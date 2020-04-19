Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху

Найкращі привітання з Великоднем 2020 українською мовою для рідних – у цій добірці! Надішліть вітання з Пасхою у віршах, смс та прозі, які подарують святковий настрій вашим рідним та близьким.

Цьогоріч Великдень припадає на 19 квітня. Привітання з Пасхою сповнять ваших рідних святковим настроєм. У цей день побажайте один одному душевного затишку та гармонії з собою.

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Нехай ці вітання піднімуть настрій вашим родичам!

Привітання з Великоднем у віршах для рідних

***

батькам:

Мої любі та рідні,

Мамуся й тато, дорогі.

Христос Воскрес, Христос Воскрес

Спустився до Великодня він з небес!

Нехай дарує нам усім здоров'я

І життя мирного з любов'ю.

Йому за все дякуємо,

Адже навколо нас Господній світ!

Нехай вас, рідні, опікає,

Від бід й страждань захищає.

Живіть довго і щасливо

У родині єдиній та красивій!

***

мамі:

Зі Світлим Великоднем вітаю!

Здоров'я тобі, мамо, бажаю.

Щоб жила ти багато-багато літ,

Не знала ніколи тривог та бід.

Добром була завжди оточена,

Люба моя, ти мені потрібна!

Щоб Господь тебе оберігав,

Щоб сил тобі багато додавав.

"Христос Воскрес!" – тобі кажу,

Цілую, обіймаю і люблю!

***

татові:

Татусю мій рідний,

З Пасхою я вітаю

І бажаю довгих літ

Без печалей і без бід,

Теплих ласкавих днів,

Міцних і красивих снів,

У житті багато чудес.

Тато, Христос Воскрес!

***

бабусі та дідусю:

Любі прабатьки,

Вас з Великоднем вітаю!

Відмінного здоров'я вам

І щастя побажаю!

Удача хай супроводжує,

Любов не залишає.

Христос Воскрес! Воістину!

Нехай вас оберігає!

***

сестрі:

З Великоднем, мила сестра!

Світла, радості, добра.

Нехай Господь береже вовік

Від нещастя, зла і бід.

Щоб ломився стіл завжди,

Були в тебе вірні друзі,

І величезна любов

Нехай буде поруч з тобою!

***

братові:

Поздоровляю з Пасхою, брат!

Хай береже тебе Бог від втрат,

Біль і смуток підуть нехай,

Радість в дім скоріше впускай.

У цей день бажаю я,

Щоб співала душа твоя.

Геть образи прожени,

Віру в серці збережи.

***

родичам:

Зі святом вітаю,

Славною, світлою Пасхою!

Я радо побажаю

Життя з щастям, добром і ласкою.

Радості та щастя,

Миру і спокою,

Нехай добрий ангел

Буде завжди з тобою!

Щоб всі хвороби,

Горе і печалі

Моїх рідних

В житті не зустрічали!

СМС вітання у Великдень українською для родичів

***

батькам:

Батьки дорого та любі,

Вас з Великоднем вітаю,

Добра й любові я дому

Отчому бажаю!

***

мамі:

Хай щастя світиться в очах,

Бережи посмішку на вустах.

Тебе, мамусю, я люблю.

"Христос Воскрес!" – тобі кажу.

***

татові:

Христос воістину воскрес!

Тато, я від душі тобі бажаю

Успіхів і всіляких чудес,

Щоб радості не було краю!

***

бабусі та дідусю:

В осередку домашньому

Нехай вогонь горить,

Роки хай щасливі

Вам Господь продовжить!

***

сестрі:

Нехай огорне сьогодні

Сила славних небес.

Зі святом, моя рідна,

Кажу: "Христос воскрес!"

***

брату:

Зі святом, братик милий!

З Великоднем вітаю,

Добрих, світлих днів тобі

Від душі бажаю.

***

родичам:

Нехай Божа благодать

Спуститися з небес,

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Поздоровлення з Пасхою у прозі близьким

***

батькам:

З Великоднем, дорогі мої! Нехай Бог береже моїх батьків і кожен день дарує надію, сили, віру і любов. Бажаю вам яскравих променів пасхального сонця, радісних відчуттів на серце, незмінного ладу в будинку і постійної благодаті.

***

мамі:

Мила мамуся, в день Великодня бажаю тобі світлих емоцій, душевної рівноваги та тепла. Будь завжди збережена Богом, нехай твій Ангел ніколи не покидає тебе в скрутну хвилину. Залишайся завжди такою ж відкритою, доброзичливою і чуйною людиною. Дякую тобі за твою віддану материнську любов і віру в мене, чуйне серце і своєчасну підтримку, дбайливе ставлення і ласку!

***

татові:

Дорогий тато, вітаю з Великоднем, бажаю у цю чарівну неділю року, щоб всі мрії збувалися, здоров'я ніколи не підводило, поруч завжди звучали улюблені голоси, а в будинку було повно гостей. Нехай віра зігріває душу в будь-якій біді, а близькі люди завжди будуть поруч. Щастя, любові, радості в це чудове свято!

***

бабусі та дідусю:

Я вас вітаю, рідні мої! Христос Воскрес! Нехай ваш будинок завжди буде повною чашею. Я бажаю вам, щоб мир, добро, щастя, любов і добробут завжди панували у вас в будинку і душі. Міцного здоров'я і багато, багато сил вам, бадьорості духу та радості в серці. Живіть дружно, насолоджуйтеся спілкуванням з дітьми та онуками. Смачних святкових пасок вам і веселих пісень за гостинним столом.

***

сестрі:

Сестричко, зі святом Пасхи святої вітаю тебе! Христос Воскрес! За солодким чаєм і святковою паскою, я хочу побажати тобі всього самого доброго. Нехай Господь, завжди допоможе тобі у важкі миті. Щоб ти завжди змогла знайти правильну дорогу в житті. Нехай ангели завжди оберігають тебе від злих і заздрісних людей. Ніколи не сумуй, шукай у всьому позитив і посміхайся!

***

брату:

Братик, зі святом Пасхи тебе! Бажаю, щоб у тебе все було добре і по-доброму! Нехай з цього чистого світлого дня все навколо стане воістину прекрасним. Хочу, щоб ти був щасливим, здоровим, веселим, натхненним і натхненним. Нехай з тобою завжди будуть віра, надія і прощення. Христос Воскрес!

***

родичам:

Дорогі, вітаю з променистим святом Пасхи! Бажаю, щоб цей святий день записав у ваше життя такі найкращі моменти: приємні зустрічі, ніжні обійми, довгоочікувані розмови та незабутні спогади!

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