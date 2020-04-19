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Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху

  • 2024
З Великоднем! - фото 1
З Великоднем!

Найкращі привітання з Великоднем 2020 українською мовою для рідних – у цій добірці! Надішліть вітання з Пасхою у віршах, смс та прозі, які подарують святковий настрій вашим рідним та близьким.

Цьогоріч Великдень припадає на 19 квітня. Привітання з Пасхою сповнять ваших рідних святковим настроєм. У цей день побажайте один одному душевного затишку та гармонії з собою.

Тут більше: Картинки з Великоднем 2020: вітальні листівки і відкритки з Пасхою

Нехай ці вітання піднімуть настрій вашим родичам!

Привітання з Великоднем у віршах для рідних

***

батькам:

Мої любі та рідні,
Мамуся й тато, дорогі.
Христос Воскрес, Христос Воскрес
Спустився до Великодня він з небес!

Нехай дарує нам усім здоров'я
І життя мирного з любов'ю.
Йому за все дякуємо,
Адже навколо нас Господній світ!

Нехай вас, рідні, опікає,
Від бід й страждань захищає.
Живіть довго і щасливо
У родині єдиній та красивій!

***

мамі:

Зі Світлим Великоднем вітаю!
Здоров'я тобі, мамо, бажаю.
Щоб жила ти багато-багато літ,
Не знала ніколи тривог та бід.
Добром була завжди оточена,
Люба моя, ти мені потрібна!
Щоб Господь тебе оберігав,
Щоб сил тобі багато додавав.
"Христос Воскрес!" – тобі кажу,
Цілую, обіймаю і люблю!

Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху - фото 398801

***

татові:

Татусю мій рідний,
З Пасхою я вітаю
І бажаю довгих літ
Без печалей і без бід,
Теплих ласкавих днів,
Міцних і красивих снів,
У житті багато чудес.
Тато, Христос Воскрес!

***

бабусі та дідусю:

Любі прабатьки,
Вас з Великоднем вітаю!
Відмінного здоров'я вам
І щастя побажаю!

Удача хай супроводжує,
Любов не залишає.
Христос Воскрес! Воістину!
Нехай вас оберігає!

***

сестрі:

З Великоднем, мила сестра!
Світла, радості, добра.
Нехай Господь береже вовік
Від нещастя, зла і бід.

Щоб ломився стіл завжди,
Були в тебе вірні друзі,
І величезна любов
Нехай буде поруч з тобою!

***

братові:

Поздоровляю з Пасхою, брат!
Хай береже тебе Бог від втрат,
Біль і смуток підуть нехай,
Радість в дім скоріше впускай.

У цей день бажаю я,
Щоб співала душа твоя.
Геть образи прожени,
Віру в серці збережи.

***

родичам:

Зі святом вітаю,
Славною, світлою Пасхою!
Я радо побажаю
Життя з щастям, добром і ласкою.

Радості та щастя,
Миру і спокою,
Нехай добрий ангел
Буде завжди з тобою!

Щоб всі хвороби,
Горе і печалі
Моїх рідних
В житті не зустрічали!

Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху - фото 398803

СМС вітання у Великдень українською для родичів

***

батькам:

Батьки дорого та любі,
Вас з Великоднем вітаю,
Добра й любові я дому
Отчому бажаю!

***

мамі:

Хай щастя світиться в очах,
Бережи посмішку на вустах.
Тебе, мамусю, я люблю.
"Христос Воскрес!" – тобі кажу.

***

татові:

Христос воістину воскрес!
Тато, я від душі тобі бажаю
Успіхів і всіляких чудес,
Щоб радості не було краю!

Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху - фото 398802

***

бабусі та дідусю:

В осередку домашньому
Нехай вогонь горить,
Роки хай щасливі
Вам Господь продовжить!

***

сестрі:

Нехай огорне сьогодні
Сила славних небес.
Зі святом, моя рідна,
Кажу: "Христос воскрес!"

***

брату:

Зі святом, братик милий!
З Великоднем вітаю,
Добрих, світлих днів тобі
Від душі бажаю.

***

родичам:

Нехай Божа благодать
Спуститися з небес,
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху - фото 398800

Поздоровлення з Пасхою у прозі близьким

***

батькам:

З Великоднем, дорогі мої! Нехай Бог береже моїх батьків і кожен день дарує надію, сили, віру і любов. Бажаю вам яскравих променів пасхального сонця, радісних відчуттів на серце, незмінного ладу в будинку і постійної благодаті.

***

мамі:

Мила мамуся, в день Великодня бажаю тобі світлих емоцій, душевної рівноваги та тепла. Будь завжди збережена Богом, нехай твій Ангел ніколи не покидає тебе в скрутну хвилину. Залишайся завжди такою ж відкритою, доброзичливою і чуйною людиною. Дякую тобі за твою віддану материнську любов і віру в мене, чуйне серце і своєчасну підтримку, дбайливе ставлення і ласку!

***

татові:

Дорогий тато, вітаю з Великоднем, бажаю у цю чарівну неділю року, щоб всі мрії збувалися, здоров'я ніколи не підводило, поруч завжди звучали улюблені голоси, а в будинку було повно гостей. Нехай віра зігріває душу в будь-якій біді, а близькі люди завжди будуть поруч. Щастя, любові, радості в це чудове свято!

***

бабусі та дідусю:

Я вас вітаю, рідні мої! Христос Воскрес! Нехай ваш будинок завжди буде повною чашею. Я бажаю вам, щоб мир, добро, щастя, любов і добробут завжди панували у вас в будинку і душі. Міцного здоров'я і багато, багато сил вам, бадьорості духу та радості в серці. Живіть дружно, насолоджуйтеся спілкуванням з дітьми та онуками. Смачних святкових пасок вам і веселих пісень за гостинним столом.

Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху - фото 398799

***

сестрі:

Сестричко, зі святом Пасхи святої вітаю тебе! Христос Воскрес! За солодким чаєм і святковою паскою, я хочу побажати тобі всього самого доброго. Нехай Господь, завжди допоможе тобі у важкі миті. Щоб ти завжди змогла знайти правильну дорогу в житті. Нехай ангели завжди оберігають тебе від злих і заздрісних людей. Ніколи не сумуй, шукай у всьому позитив і посміхайся!

***

брату:

Братик, зі святом Пасхи тебе! Бажаю, щоб у тебе все було добре і по-доброму! Нехай з цього чистого світлого дня все навколо стане воістину прекрасним. Хочу, щоб ти був щасливим, здоровим, веселим, натхненним і натхненним. Нехай з тобою завжди будуть віра, надія і прощення. Христос Воскрес!

***

родичам:

Дорогі, вітаю з променистим святом Пасхи! Бажаю, щоб цей святий день записав у ваше життя такі найкращі моменти: приємні зустрічі, ніжні обійми, довгоочікувані розмови та незабутні спогади!

Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху - фото 398804

Читайте також: Прикольні привітання з Великоднем: жартівливі вітання з Пасхою 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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