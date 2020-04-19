Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання

Кожного Великодня віряни змінюють традиційне вітання на "Христос Воскрес!". Як правильно відповідати і звідки взялась ця традиція – читайте далі.

Великдень вважається одним із найважливіших свят для вірян, адже у цей день воскрес Ісус Христос. Тож і вітання сьогодні напряму пов'язане з цією подією – "Христос Воскрес!". А відповідають на нього "Воістину Воскрес!".

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Цей звичай також поєднується з поцілунком, а вітання можна почути ще 40 днів аж до Вознесіння. Чому ж сорок? Ця цифра є доволі символічною для християн, адже саме після 40 дня душа покидає людське тіло. Вважається, що коріння вітання пішло ще з часів, коли апостоли раділи, дізнавшись про Воскресіння Ісуса.

Хто повинен перший вітатись на свята? Вважається, що при зустрічі саме молодша людина повинна привітати старшу.

Як правильно вітатись на Пасху

Що означає вітання на Великдень "Христос Воскрес"?

Саме в такі святкові дні християни безумовно підтверджують факт того, що Син Божий воскрес із мертвих. Якраз ця подіє є ключовою для християнства. А проповідь апостолів розповідає про прихід на землю Богочоловіка, який спокутував від гріхів усіх людей через власне страждання. Тож кожен, хто вірить у Христа, долучається до його воскресіння.

Пасха є великим світлим святом, тому віряни діляться вітанням чудовою новиною з усіма навколо. Це своєрідний спосіб не лише донести частинку своєї радості, а й поширити власну віру та допомогти іншим людям стати на істинний шлях.

Тож традиція великоднього вітання передавалась з покоління у покоління, дозволяючи християнам разом радіти воскресінню та ділитись своєю вірою у Христа.

Традиції вітання "Христос Воскрес"

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