Прикольні привітання з Великоднем: жартівливі вітання з Пасхою 2019

Прикольні привітання з Великоднем 2019 українською мовою подарують вашим рідним та друзям чудовий настрій на пасхальні свята. Підготували для вас жартівливі вітання з Пасхою у віршах, смс та прозі, а також кумедні картинки для поздоровлення.

Привітання з Великоднем 2019 можуть бути не тільки офіційні, а й прикольні! Подаруйте рідним та друзям хороший настрій у свято Воскресіння Христового. Зібрали для вас смішні вітання з Пасхою на будь-який смак: жартівливі вірші, кумедні смс та прикольні картинки. Збережіть собі!

Тут більше: Привітання з Великоднем на українській мові

Прикольні привітання з Великоднем у віршах

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Хай вовком завиють москалi,

І хай заверещать, як свині!

Свято нині на моїй землi –

Паска йде по Україні!

Хронічного здоров'я вам,

Рецидивуючого щастя,

Гіпертонічної зарплати нам,

І хай нас обійде нещастя!

Вагітного нам гаманця!

Який за свято порідіє.

І Пасочки, й свяченого яйця,

І хай збуваються надії.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

На великодньому столі

Вередує кругла Паска:

"Геть посуньтеся, будь ласка,

І заграйте мені марша,

Я між вами тут найстарша!!"

Обізвалась Ковбаса:

"Потанцюю гоп-са-са!

Обертайтесь вліво й вправо,

Це ж моє сьогодні право!"

Тут, на диво, рідна нене

Поросяточко печене

Скочило на рівні ноги:

"Утікайте всі з дороги!"

Обізвались молодички,

Писаночки невеличкі:

"Хоч хвалитися це – гріх,

Ми таки найкращі з всіх!"

Аж тут Хрін із бородою,

Вже готується до бою:

"Маю з гички я корону,

Зараз вас усіх захроню!"

Тут на раз прийшло Кропило…

Покропило, помирило:

"Мир хай буде всім сьогодні,

Бо ж це свята Великодні".

***

З Великоднем вас вітаю,

Щастя, радості бажаю!

В свято віри і добра,

Накривати стіл пора.

Наливай кагор пошвидше,

Можна навіть на денце,

А від мене подарунок –

Ось – червоненьке яйце!

Жартівливі СМС вітання з Пасхою 2019

***

Смачної Паски, довгої ковбаски,

Твердого холодця, крутого яйця,

Смачного хрону, міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

З Великоднем вас вітаю,

Щастя, радості бажаю!

Щоб було веселіше

Їжте яйця чимскоріш!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до вашого дому!

***

Я бажаю вам добра, щоб наче сад душа цвіла!

Веселої паски і смачної ковбаски ;)

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.

Жартівлива картинка на Пасху

Смішні поздоровлення на Великдень у прозі

***

Думаю, ти не образишся, що я так рано, але сам розумієш: настала Пасха, а це тобі не казка! Таке свято потрібно зустрічати з півнями, яйцями і пасками! Христос Воскрес!

***

Хочу привітати вас зі святом Великодня! Бажаю порядку в усьому, щоб яйця – окремо, паски – окремо! І головне – не зловживати!

***

Якщо скажуть тобі: "Христос Воскрес!" – не хвилюйся, а відповідай гідно, як личить нормальній людині. Посміхнись і скажи: "Дякую, мені вже доповіли".

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Перед Великодніми святами необхідно придбати птахоферму, щоб вдосталь було яєць, хлібобулочний завод, щоб вдосталь було пасок, а також завод з виробництва вина, щоб цей напій лився рікою. Вітаю з найсвітлішим святом, з Великоднем! Христос Воскрес!

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У стародавні часи великодні яйця фарбували кров'ю жертовних биків. Сьогодні ми беремо для цього лушпиння цибулі. Звідси висновок: наші предки були набагато кровожерливіші! З прогресом нас! З Великоднем!

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Вітаю від душі і бажаю бути крутішим за найкрутіше пасхальне яйце!

Кумедні вітання з паскою на українській мові

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