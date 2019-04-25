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Прикольні привітання з Великоднем: жартівливі вітання з Пасхою 2019
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Прикольні привітання з Великоднем 2019 українською мовою подарують вашим рідним та друзям чудовий настрій на пасхальні свята. Підготували для вас жартівливі вітання з Пасхою у віршах, смс та прозі, а також кумедні картинки для поздоровлення.
Привітання з Великоднем 2019 можуть бути не тільки офіційні, а й прикольні! Подаруйте рідним та друзям хороший настрій у свято Воскресіння Христового. Зібрали для вас смішні вітання з Пасхою на будь-який смак: жартівливі вірші, кумедні смс та прикольні картинки. Збережіть собі!
Тут більше: Привітання з Великоднем на українській мові
Прикольні привітання з Великоднем у віршах
***
Хай вовком завиють москалi,
І хай заверещать, як свині!
Свято нині на моїй землi –
Паска йде по Україні!
Хронічного здоров'я вам,
Рецидивуючого щастя,
Гіпертонічної зарплати нам,
І хай нас обійде нещастя!
Вагітного нам гаманця!
Який за свято порідіє.
І Пасочки, й свяченого яйця,
І хай збуваються надії.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес! Воістину воскрес!
***
На великодньому столі
Вередує кругла Паска:
"Геть посуньтеся, будь ласка,
І заграйте мені марша,
Я між вами тут найстарша!!"
Обізвалась Ковбаса:
"Потанцюю гоп-са-са!
Обертайтесь вліво й вправо,
Це ж моє сьогодні право!"
Тут, на диво, рідна нене
Поросяточко печене
Скочило на рівні ноги:
"Утікайте всі з дороги!"
Обізвались молодички,
Писаночки невеличкі:
"Хоч хвалитися це – гріх,
Ми таки найкращі з всіх!"
Аж тут Хрін із бородою,
Вже готується до бою:
"Маю з гички я корону,
Зараз вас усіх захроню!"
Тут на раз прийшло Кропило…
Покропило, помирило:
"Мир хай буде всім сьогодні,
Бо ж це свята Великодні".
***
З Великоднем вас вітаю,
Щастя, радості бажаю!
В свято віри і добра,
Накривати стіл пора.
Наливай кагор пошвидше,
Можна навіть на денце,
А від мене подарунок –
Ось – червоненьке яйце!
Жартівливі СМС вітання з Пасхою 2019
***
Смачної Паски, довгої ковбаски,
Твердого холодця, крутого яйця,
Смачного хрону, міцного самогону!
Христос Воскрес!
***
З Великоднем вас вітаю,
Щастя, радості бажаю!
Щоб було веселіше
Їжте яйця чимскоріш!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до вашого дому!
***
Я бажаю вам добра, щоб наче сад душа цвіла!
Веселої паски і смачної ковбаски ;)
***
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.
Смішні поздоровлення на Великдень у прозі
***
Думаю, ти не образишся, що я так рано, але сам розумієш: настала Пасха, а це тобі не казка! Таке свято потрібно зустрічати з півнями, яйцями і пасками! Христос Воскрес!
***
Хочу привітати вас зі святом Великодня! Бажаю порядку в усьому, щоб яйця – окремо, паски – окремо! І головне – не зловживати!
***
Якщо скажуть тобі: "Христос Воскрес!" – не хвилюйся, а відповідай гідно, як личить нормальній людині. Посміхнись і скажи: "Дякую, мені вже доповіли".
***
Перед Великодніми святами необхідно придбати птахоферму, щоб вдосталь було яєць, хлібобулочний завод, щоб вдосталь було пасок, а також завод з виробництва вина, щоб цей напій лився рікою. Вітаю з найсвітлішим святом, з Великоднем! Христос Воскрес!
***
У стародавні часи великодні яйця фарбували кров'ю жертовних биків. Сьогодні ми беремо для цього лушпиння цибулі. Звідси висновок: наші предки були набагато кровожерливіші! З прогресом нас! З Великоднем!
***
Вітаю від душі і бажаю бути крутішим за найкрутіше пасхальне яйце!
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