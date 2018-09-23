Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Mozilla представила браузер Firefox Reality для окулярів і шоломів віртуальної реальності

  • 10
Firefox Reality уже доступний для завантаження - фото 1
Firefox Reality уже доступний для завантаження / mediasat

Компанія Mozilla випустила анонсований раніше браузер для окулярів і шоломів віртуальної реальності Firefox Reality. Новинка вже доступна в магазинах додатків Viveport, Oculus і Daydream, а також в Google Play.

Як зазначається, Firefox Reality дозволяє переглядати сайти, відео та інший контент у віртуальному оточенні. Для управління можна використовувати як віртуальну клавіатуру і контролер, так і голосове введення.

І ще: Тім Кук пояснив, чому iPhone такі дорогі

Розробники повідомляють, що переосмислили буквально все: навігацію, введення тексту, осередок, пошук і багато іншого.

"Розвиваючи ідею створення браузера для віртуальної реальності, ми витратили незліченну кількість часу на опитування власників VR-гарнітур, задаючи їм такі питання, як "Чого вам не вистачає?", "Чи подобається вам ваш пристрій?" і "Якщо немає, то чому?".

Mozilla представила браузер Firefox Reality для окулярів і шоломів віртуальної реальності - фото 277866

Так, найчастіше нам скаржилися на те, що пошук ігор і додатків для віртуальної реальності досить складний. Саме тому ми помістили на домашній екран Firefox Reality стрічку доступного VR-контенту.

Такий підхід дозволить новачкам уникнути завантажування програм, в яких відсутній режим для гарнітур віртуальної реальності", – розповів Андре Врін, глава відділу стратегії платформи змішаної реальності в Mozilla.

Також було додано налаштовуване оточення, адже з'ясувалося, що користувачі відчувають дискомфорт при роботі з чорним фоном.

Як і в стандартному Firefox, у Firefox Reality використовується платформа Quantum, яка, як стверджується, забезпечує швидке відображення веб-сторінок. При цьому вихідний код браузера відкритий, що дозволяє ентузіастам створювати для нього програми та розширення, а виробникам обладнання – інтегрувати його у власні рішення.

Mozilla називає поточний реліз версією 1.0, оскільки в ньому відсутні деякі важливі функції, наприклад, закладки та підтримка сферичних відео, які компанія обіцяє реалізувати найближчим часом.

На думку розробників, Firefox Reality демонструє основні аспекти "Інтернету майбутнього", а також дозволяє побачити, як поєднуються "плоскі" й об'ємні сайти.

Читайте також: Розробники Instagram тестують функцію репоста

Джерело: mozilla
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 2990
Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
  • 12:00, 20 вересня
  • 755
Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
  • 15:00, 20 вересня
  • 495
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології