Mozilla представила браузер Firefox Reality для окулярів і шоломів віртуальної реальності

Компанія Mozilla випустила анонсований раніше браузер для окулярів і шоломів віртуальної реальності Firefox Reality. Новинка вже доступна в магазинах додатків Viveport, Oculus і Daydream, а також в Google Play.

Як зазначається, Firefox Reality дозволяє переглядати сайти, відео та інший контент у віртуальному оточенні. Для управління можна використовувати як віртуальну клавіатуру і контролер, так і голосове введення.

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Розробники повідомляють, що переосмислили буквально все: навігацію, введення тексту, осередок, пошук і багато іншого.

"Розвиваючи ідею створення браузера для віртуальної реальності, ми витратили незліченну кількість часу на опитування власників VR-гарнітур, задаючи їм такі питання, як "Чого вам не вистачає?", "Чи подобається вам ваш пристрій?" і "Якщо немає, то чому?".

Так, найчастіше нам скаржилися на те, що пошук ігор і додатків для віртуальної реальності досить складний. Саме тому ми помістили на домашній екран Firefox Reality стрічку доступного VR-контенту.

Такий підхід дозволить новачкам уникнути завантажування програм, в яких відсутній режим для гарнітур віртуальної реальності", – розповів Андре Врін, глава відділу стратегії платформи змішаної реальності в Mozilla.

Також було додано налаштовуване оточення, адже з'ясувалося, що користувачі відчувають дискомфорт при роботі з чорним фоном.

Як і в стандартному Firefox, у Firefox Reality використовується платформа Quantum, яка, як стверджується, забезпечує швидке відображення веб-сторінок. При цьому вихідний код браузера відкритий, що дозволяє ентузіастам створювати для нього програми та розширення, а виробникам обладнання – інтегрувати його у власні рішення.

Mozilla називає поточний реліз версією 1.0, оскільки в ньому відсутні деякі важливі функції, наприклад, закладки та підтримка сферичних відео, які компанія обіцяє реалізувати найближчим часом.

На думку розробників, Firefox Reality демонструє основні аспекти "Інтернету майбутнього", а також дозволяє побачити, як поєднуються "плоскі" й об'ємні сайти.

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