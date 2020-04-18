СМС привітання з Пасхою 2020: гарні короткі вітання з Великоднем

СМС з паскою для найближчих

Привітання з Великоднем в СМС українською мовою – чудовий спосіб побажати рідним та друзям гарного настрою на пасхальні свята! Зібрали для вас тільки красиві короткі вітання з Пасхою, які точно стануть вам у пригоді.

СМС привітання з Великоднем 2020 потішать ваших найближчих у найсвітліше християнське свято Воскресіння Христового. Зібрали для вас короткі, але красиві привітання з Великоднем в СМС, а також прикольні побажання і поздоровлення на Пасху, які можна надіслати як друзям та колегам, так і рідним.

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Нагадаємо, Великдень у 2020-му припадає на 19 квітня, утім, рекомендуємо зберегти найкращі sms заздалегідь, аби надіслати пасхальні привітання у день свята якнайшвидше. Смачної паски вам! Христос Воскрес!

СМС привітання з Великоднем 2020

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай сповнює душу краса Великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Свяченого яєчка, доброї паски

І сонця окрайчика – з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові

Святкуйте Великдень в родинному колі!

***

Христос воскрес – квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов'їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

Хай милосердям всіх освятить Бог!

Хай вас минають заздрощі й зневіри.

З Великоднем у серці без тривог!

Весну стрічайте в запашнім цвітінні!

***

"Христос воскрес!" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

***

Простивши все, відкинувши зневіру,

Просвічені пасхальних торжеством,

Кріпімо прадідівську віру

І воскресаймо разом із Христом.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Прикольні sms вітання з Пасхою

***

Смачної Паски, довгої ковбаски,

Твердого холодця, крутого яйця,

Смачного хрону, міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до вашого дому!

***

З Великоднем вас вітаю,

Щастя, радості бажаю!

Щоб було веселіше

Їжте яйця чимскоріш!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.

***

Я бажаю вам добра, щоб наче сад душа цвіла!

Веселої паски і смачної ковбаски ;)

Поздоровлення з Пасхою в sms

З Великодніми святами вас!

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