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СМС привітання з Пасхою 2020: гарні короткі вітання з Великоднем

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СМС з паскою для найближчих - фото 1
СМС з паскою для найближчих

Привітання з Великоднем в СМС українською мовою – чудовий спосіб побажати рідним та друзям гарного настрою на пасхальні свята! Зібрали для вас тільки красиві короткі вітання з Пасхою, які точно стануть вам у пригоді.

СМС привітання з Великоднем 2020 потішать ваших найближчих у найсвітліше християнське свято Воскресіння Христового. Зібрали для вас короткі, але красиві привітання з Великоднем в СМС, а також прикольні побажання і поздоровлення на Пасху, які можна надіслати як друзям та колегам, так і рідним.

Тут більше: Найкращі привітання з Великоднем на українській мові

Нагадаємо, Великдень у 2020-му припадає на 19 квітня, утім, рекомендуємо зберегти найкращі sms заздалегідь, аби надіслати пасхальні привітання у день свята якнайшвидше. Смачної паски вам! Христос Воскрес!

СМС привітання з Великоднем 2020

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!

***

Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

***

Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай сповнює душу краса Великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!

***

Свяченого яєчка, доброї паски
І сонця окрайчика – з Божої ласки!
У мирі та щасті, добрі та любові
Святкуйте Великдень в родинному колі!

***

Христос воскрес – квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов'їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!

СМС привітання з Великоднем 2018 - фото 238362

***

Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!

***

"Христос воскрес!" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!

***

Простивши все, відкинувши зневіру,
Просвічені пасхальних торжеством,
Кріпімо прадідівську віру
І воскресаймо разом із Христом.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Прикольні sms вітання з Пасхою

***

Смачної Паски, довгої ковбаски,
Твердого холодця, крутого яйця,
Смачного хрону, міцного самогону!
Христос Воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до вашого дому!

***

З Великоднем вас вітаю,
Щастя, радості бажаю!
Щоб було веселіше
Їжте яйця чимскоріш!

***

Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.

***

Я бажаю вам добра, щоб наче сад душа цвіла!
Веселої паски і смачної ковбаски ;)

Поздоровлення з Пасхою в sms - фото 238361
Поздоровлення з Пасхою в sms

З Великодніми святами вас!

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