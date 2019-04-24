Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2019 своїми словами

Привітання з Великоднем 2019 у прозі українською мовою подарують вашим рідним та друзям чудовий настрій на пасхальні свята. Підготували для вас тільки красиві вітання з Пасхою своїми словами – збережіть собі!

Привітання з Великоднем 2019 у прозі потішать ваших найближчих у світле свято Воскресіння Христового. Зібрали для вас вітання з Пасхою на будь-який смак: короткі, прикольні та, звісно, красиві!

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Ця проза сповнена пасхальною радістю, поділіться нею з рідними та друзями. Смачної паски вам! Христос Воскрес!

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Щиро вітаю вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя. Христос Воскрес!

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Від щирого серця поздоровляємо вас з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх земних благ вам!

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У день найсвітлішого православного свята хочу побажати вам миру, спокою і благополуччя. Нехай Господь береже вас і ваших рідних від дрібних і великих проблем. Бажаю, щоб цей день став початком нового і світлого життя.

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Вітаємо вас із світлим і радісним святом – Великоднем. Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Пасхи принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини, а головне – здоров'я і мир. Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Христос Воскрес!

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Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!

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Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Цінуймо прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. Щастя в наших руках і бажаю грамотно ним розпоряджатися!

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Хай святковий настрій, що дарує нам світле Воскресіння, осяє твоє життя та подарує тепло твоїм близьким. Смачної паски!

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Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов'ю.

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Вітаємо вас зі світлим святом Христового Воскресіння! Нехай передзвін великодніх дзвонів принесе вам лише благі вісті, нехай ваше серце наповниться радістю, а віра допомагає вам долати труднощі.

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Нехай у серці панує лише світло; в будинку – затишок і благополуччя; у близьких – міцне здоров'я і радість у душі. Світле свято Великдень – день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставай вірити. Зі святом!

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Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

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Зі світлим святом! Нехай ангел закриває своїм великим, надійним крилом від усіх негод, думки нехай будуть світлі, нехай щастя в дім приходить з кожним світанком. А життя наповниться яскравими подіями, чесними друзями, позитивним настроєм і приємними відчуттями.

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Вітаю тебе зі світлим святом Воскресіння Христового! Нехай частинка тієї радості, яку сьогодні переживає весь християнський світ, залишиться з тобою на весь рік і підтримує тебе у важку годину! Христос Воскрес!

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У день Пасхи ми по-дитячому радіємо очищенню від повсякденних турбот і тіні зневіри. Так нехай всі твої непогожі дні залишаться за цією невидимою межею, а попереду виблискують тільки чисті, казкові вершини великих досягнень, осяяні Божою милістю!

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Думаю, ти не образишся, що я так рано, але сам розумієш: настала Пасха, а це тобі не казка! Таке свято потрібно зустрічати з півнями, яйцями і пасками! Христос Воскрес!

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Хочу привітати вас зі святом Великодня! Бажаю порядку в усьому, щоб яйця – окремо, паски – окремо! І головне – не зловживати!

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У стародавні часи великодні яйця фарбували кров'ю жертовних биків. Сьогодні ми беремо для цього лушпиння цибулі. Звідси висновок: наші предки були набагато кровожерливіші! З прогресом нас! З Великоднем!

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Якщо скажуть тобі: "Христос Воскрес!" – не хвилюйся, а відповідай гідно, як личить нормальній людині. Посміхнись і скажи: "Дякую, мені вже доповіли".

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Перед Великодніми святами необхідно придбати птахоферму, щоб вдосталь було яєць, хлібобулочний завод, щоб вдосталь було пасок, а також завод з виробництва вина, щоб цей напій лився рікою. Вітаю з найсвітлішим святом, з Великоднем! Христос Воскрес!

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Сьогодні, виявляється, єдиний день у році, коли яйця можна не берегти. Але це не означає, що не потрібно берегти все інше! Христос Воскрес!

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Вітаю від душі і бажаю бути крутішим за найкрутіше пасхальне яйце!

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