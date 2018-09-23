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Тім Кук пояснив, чому iPhone такі дорогі

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Тім Кук пояснив, чому iPhone такі дорогі - фото 1

Очільник компанії Apple Тім Кук вирішив пояснити користувачам, чому вартість iPhone така висока. І ви здивуєтесь!

Гендиректор Apple Тім Кук здивував користувачів пояснення, чому ж нові "яблучні" смартфони мають такі високі ціни. За його словами, свіжі iPhone є "найбільш просунутими" з усіх, які раніше виробила компанія.

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"Смартфон замінив вашу цифрову камеру, вам більше не потрібна окрема. Він замінив вашу відеокамеру та музичний плеєр. Він замінив всі ці різні гаджети. І цілком можливо, що смартфон став дійсно багато значити", – розповів Тім Кук.

А ви погоджуєтесь з главою компанії Apple?

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Джерело: .cnbc
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