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Привітання з Великоднем: красиві вірші, смс, проза та відео на Пасху 2019

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Красиві привітання на Пасху 2019 - фото 1
Красиві привітання на Пасху 2019

Гарні привітання з Великоднем 2019 українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас вітання на будь-який смак – у віршах, смс та прозі, які подарують хороший настрій рідним та друзям на пасхальні свята. Смачної вам паски!

Великодні вітання з Пасхою потішать ваших друзів та рідних! Привітайте їх зі світлим святом Воскресіння Христового, яке в католиків припадає на 21 квітня, а у православних – на 28 числа ;)

Читайте також: Картинки з Великоднем: листівки і відкритки для привітання

Нехай красиві привітання з Пасхою звеселять ваше серце.

Привітання з Великоднем у віршах

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
Христос Воскрес!
Воістину воскрес!

***

Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.

***

"Христос воскрес!" десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!

***

Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!

***

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!

***

Великодні дні настали
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес
Христос воскрес!
Христос воскрес!

***

І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.

***

За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.

Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.

Тут більше: Привітання з Великоднем у віршах для рідних і друзів

Картинка-побажання на Пасху - фото 237598
Картинка-побажання на Пасху

Короткі вітання з Пасхою в смс

***

Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!

***

Христос воскрес – квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов'їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

Нехай Божа ласка
зійде з небес,
смачна буде паска,
Христос Воскрес!

***

Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!

***

Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!

***

Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!

***

Весна розцвіла, неначе казка,
І посилає сонце проміння із небес.
Вітаю із щасливим святом Пасхи!
Христос Воскрес!

***

Хай мир у серці вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Свяченого яєчка, доброї паски
І сонця окрайчика – з Божої ласки!
У мирі та щасті, добрі та любові
Святкуйте Великдень в родинному колі!

***

Прикольне смс-привітання на Пасху

Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!!!

Привітання до Пасхи у фото - фото 237597
Привітання до Пасхи у фото

Великдень 2019: поздоровлення в прозі

***

Щиро вітаю вас з Великоднем!

Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя.

***

Зі святом Великодня! Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаю вам добра, благополуччя і миру! Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!

***

Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Нехай ваше життя наповниться яскравими зустрічами і подіями, вірними друзями, хорошим настроєм і приємними відчуттями.

***

У цей святковий великий день хочу побажати вам добра, міцного здоров’я, миру і процвітання у всьому. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється щастям і благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Вітаємо зі святом Великодня!

***

Вітаю зі святом Пасхи! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин! Вірте в себе!

З Паскою: побажання у відео

Тут більше: Великдень 2019: традиції свята в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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