Спокуслива Шерон Стоун прикрасила модний глянець

Шерон Стоун продовжує дивувати публіку. Актриса, якій виповнилося 63, знялася для глянцевої обкладинки. І продовжила говорити на гострі теми, які підняла у своїй книзі The Beauty of Living Twice.

Знімками зірки можна помилуватися як в блозі самої Стоун, так і на офіційній сторінці журналу L'Officiel Paris.

Шерон Стоун позує в стильних і відвертих нарядах. Вона одягла блискуче вечірнє плаття, розшите паєтками, спокусливе коктейльне, в якому сидить на березі океану, напівпрозоре чорне. Актриса і модель виглядає набагато молодше за свій реальний вік.

Також вона розповіла про своє життя і прагнення. Зараз в пріоритеті зірки виховання дітей: з 20-річним Роаном, 15-річним Лердом і 14-річним Квінном актриса зараз живе разом. За словами зірки, вона відчуває себе абсолютно щасливою навіть після всіх криз, які пережила.

