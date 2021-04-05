Хлої Кардашян похвалилася талією у відвертому бікіні

Американська зірка реаліті Хлої Кардашян вкотре вирішила похвалитися апетитними формами. Фоловери у захваті від красуні!

Хлої не відстає від інших сестричок Кардашян і завойовує серця десятків мільйонів фанатів. Дівчина обожнює привертати до себе увагу, демонструючи розкішну фігуру в різних цікавих нарядах. Тому красуня не лише миготить у телевізорі, а й активно розвиває інстаграм.

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Днями вона оприлюднила серію знімків, на яких спокусливо позувала на шезлонгу. 36-річна знаменитість з'явилася в фіолетовому бікіні, демонструючи сталевий прес і чималі стегна і бюст.

Приголомшені пікантним фото користувачі, вибухнули компліментами в коментарях. Гортайте галерею:

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