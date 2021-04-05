Модель Playboy стала звабливим великоднім кроликом (18+)

Популярна модель Джу Ісен пройшла через десяток пластичних операцій і нещодавно влаштувала пікантну великодню зйомку. Здається, жодна зірка Playboy не втрималась би приміряти образ сексуального кролика, тож і Джу не виняток!

Бразильська модель Джу Ісен потішила шанувальників яскравою великодньою фотосесією топлес в образі великоднього кролика, передає The Daily Star. Ця дівчина вже встигла перенести понад 40 операцій, які обійшлись їй у 219 тисяч фунтів стерлінгів (майже 304 тисячі доларів).

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Модель вирішила не обмежуватись лише ринопластикою та філерами, тому на сьогодні це зовсім інша людина. Як зізнається Джу, вона задоволена тим, що не впізнає себе у дзеркалі. І понад 122 тисяч шанувальників в Інстаграмі також у захваті від дівчини

Тож і пікантна фотосесія до Великодня в образі звабливого кролика теж викликала хвилю компліментів. На знімках Ісен позує топлес, прикриваючись лише руками. Звісно ж, з вушками кролика та хвостиком.

Але не деяких знімках Джу вирішила не приховувати свої нові форми, намастившись шоколадом.

Відзначимо, що дівчина не раз казала про свою залежність від пластики. "Я хотіла стерти все своє минуле. Я не впізнала себе у дзеркалі. Тепер я нова жінка", – наголошувала вона. І справді, модель має цілий список "оновлень", серед яких кілька ліпосакцій, силікон, корекція форми та рис обличчя. Однак Джу все одно намагається самостійно підтримувати себе у формі, тож спокушається на шоколад лише для дуже спекотних кадрів.

"Я вже витратила чимало грошей, щоб отримати тіло, яке є у мене зараз. Тож мені довелось повністю змінити свій режим вживання солодощів", – пояснила модель. До слова, інколи вона все ж їсть шоколад, адже вважає, що він підвищує лібідо у жінок.

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