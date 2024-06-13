Сильний град відбив ніс літака Austrian Airlines на підльоті до Відня

У літака Airbus A320 від Austrian Airlines на підльоті до австрійської столиці Відня сильний град відбив ніс і побив скло кабіни пілотів. Попри сильну негоду і значні пошкодження пілотам вдалося посадити лайнер.

Посадити лайнер у Віденському міжнародному аеропорту "Швехат" і жоден пасажир не постраждав. Про це повідомляють, зокрема, місцева газета Kronen Zeitung i ABC News.

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На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно, що йому відбило ніс, також було сильно пошкоджене скло кабіни пілотів.

Під час рейсу OS434 з Пальма-де-Майорка до Відня [у неділю, 9 червня] літак Airbus A320 був пошкоджений градом. На підльоті до Відня літак потрапив у грозовий осередок, який, за словами екіпажу, не було видно на метеорологічному радарі. За поточною інформацією, град пошкодив два передні вікна кабіни літака, носову частину літака (радіокупол) та деякі панелі, – йдеться в повідомленні Austrian Airlines.

Технічній групі Austrian Airlines вже доручили провести конкретну оцінку пошкоджень літака.

#Vienna #Austria An Austrian Airlines #A320 Reg: OE-LBM was severely damaged by a #hailstorm while on approach to #ViennaAirport in #Austria.



The airline said in a statement, "On today's flight OS434 from Palma de Mallorca to Vienna, an Airbus A320 aircraft was damaged by hail.… pic.twitter.com/1DPXcbWhg5 — SLCScanner (@SLCScanner) June 9, 2024

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