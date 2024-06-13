Депутатом Європарламенту від Кіпру став 24-річний блогер, який ніколи не був у політиці

На Кіпрі 24-річний блогер Фідіас Панайоту, який балотувався як незалежний кандидат, отримав місце у Європейському парламенті. Загалом від країни обрали шістьох депутатів.

Фідіас Панайоту заявив, що його перемога має стимулювати політичний естеблішмент "перезавантажити" відносини з виборцями. Про це повідомило видання Cyprus Mail.

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Блогер назвав свою перемогу дивом і заявив, що влаштує святкову вечірку, закликавши публіку вибрати місце.

Коли я оголосив свою кандидатуру, то вважав, що мої шанси виграти доволі низькі. Люди питали мене: "Якщо ти не вірив у свою перемогу, то чому взяв участь у виборах?" Відповідь: якщо віриш у важливість чогось, то мусиш спробувати, навіть якщо сила ймовірності проти тебе, – сказав він.

Він додав, що сьогодні важливий день не лише для Кіпру, а й, можливо, для всього світу. Адже це, мабуть, перший випадок, коли був обраний повністю незалежний кандидат, який не мав жодного стосунку до політичної партії, але із соціальними мережами як єдиною зброєю і ні з чим іншим. За словами блогера, можливо, це означає, що для світу настав момент, коли починається новий розділ у книзі демократії".

Також він звернувся до політичних партій Кіпру, зазначивши, що результати виборів "слід сприймати як тривожний дзвіночок".

Залиште свої конфлікти між собою і пам’ятайте, що ви служите людям, а не своїм особистим чи партійним політичним інтересам, – сказав блогер.

Пізніше він влаштував масштабну вечірку на площі Елефтерія в Нікосії, де він сказав: "Ми пишемо історію. Не лише на Кіпрі, а й на міжнародному рівні".

Фідіас Панайоту / in-cyprus.philenews.com

Фідіас Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму ютуб-каналі, відколи почав публікувати відео у 2019 році. Свою кандидатуру Панайоту оголосив у січні, зізнавшись, що не має жодного уявлення про політику чи Європейський Союз, але заявив, що готовий вчитися.

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