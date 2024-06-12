Активісти заклеїли портрет короля Чарльза ІІІ: для чого вони це зробили

Активісти Animal Rising заклеїли перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ після коронації наліпками. Таким чином вони висловлюють протест проти жорстокого поводження з тваринами на британських фермах.

Портрет, виставлений у галереї Філіпа Молда в Лондоні, був закритий наліпкою із зображенням персонажа Воллеса з мультфільму "Воллес і Громіт" і написом, що закликає звернути увагу на жорстокість на фермах, схвалених RSPCA, пише Бабель.

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Активісти зазначають, що король Чарльз є шанувальником мультфільму, і сподіваються привернути його увагу до проблеми. Вони закликають монарха припинити підтримку організацій, які не забезпечують гуманного поводження з тваринами.

Перший офіційний портрет короля Чарльза III, написаний художником Джонатаном Єо, був представлений у травні. На картині монарх зображений з мечем і метеликом на плечі, що символізує метаморфози та відродження.

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Ця акція стала відповіддю на звіт Animal Rising, де стверджується, що 45 британських ферм зі знаком якості RSPCA жорстоко поводилися з тваринами.