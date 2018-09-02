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Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
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Найкрутіші серіали вересня 2018 не залишать байдужими фанатівфентезі, драми та комедій. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у світ у перший місяць осені.
Жартую
Оригінальна назва: Kidding
Жанр: комедія, мелодрама
Країна: США
Режисер: Мішель Гондрі
У головних ролях: Джим Керрі, Кетрін Кінер, Джуді Грір, Френк Ланджелла, Коул Аллен
Тривалість: 22 хв.
Дата: з 9 вересня
Джеффа добре знають за іменем Містера Піклза, адже він є легендою дитячого телебачення. Чимало років чоловік веде програму, яка навчає юне покоління добру та надії. Однак зі своєю власною родиною у Джеффа не все так гладко, і тепер іграшки, з якими він з'являється у шоу, не можуть допомогти йому самому.
Жартую, дивіться трейлер серіалу онлайн:
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Джек Райан
Оригінальна назва: Jack Ryan
Жанр: драма, трилер, бойовик
Країна: США
Режисер: Патрісія Рігген, Мортен Тільдум, Деніел Сакхайм
У головних ролях: Джон Красінски, Амір Ель-Масрі, Алі Суліман, Мена Массуд
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 1 вересня
У центрі сюжету молодий аналітик з ЦРУ Джек Райан. Якось він натрапляє на кілька банківських операцій, які видаються дуже підозрілими. Відтак Джек їде у відрядження, залишаючи позаду паперову роботу і відкриваючи небезпечний шлях до терористичної мережі, яка хоче атакувати США.
Джек Райан, дивіться трейлер серіалу онлайн:
Поліція Парадайз (18+)
Оригінальна назва: Paradise PD
Жанр: мультфільм, комедія
Країна: США
Режисер: Роджер Блек, Марк Провіссьєро
У головних ролях: Том Кенні, Сара Чок, Дена Снайдер, Седрік Ярбро, Девід Херман
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 1 вересня
Доволі чорна мультиплікаційна комедія розповідає про невеличке містечко Парадайз, яке насправді зовсім не райське. І проблема навіть не в жахливій владі, а в дуже недолугих поліцейських.
Поліція Парадайз, дивіться трейлер серіалу онлайн:
Судна ніч
Оригінальна назва: The purge
Жанр: жахи, трилер, фантастика, бойовик
Країна: США
Режисер: Ентоні Хемінгуей, Джуліус Рамсей, Девід Фон Енкен
У головних ролях: Гебріел Чаварріа, Джессіка Гарза, Ханна Андерсон, Рід Даймонд, Джессіка Мізел
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 4 вересня
Уявіть альтернативну реальність, де у США домінує тоталітаризм. Задля скорочення рівня злочинності уряд вирішив ввести Судну ніч. Щороку упродовж 12 годин люди можуть коїти будь-що кримінальне без відповідальності. У центрі подій опиняється одне звичайне американське містечко, місцеві мешканці якого також підкорюються смертельній традиції.
Судна ніч, дивіться трейлер серіалу онлайн:
Ти
Оригінальна назва: You
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Лі Толанд Крігер
У головних ролях: Ніколь Кан, Елізабет Лайл, Захарі Ле Вей, Шей Мітчелл, Лу Тейлор Пуччі
Тривалість: - хв.
Дата: з 9 вересня
Знайомтесь, Джо Голдберг - менеджер книжкового магазину, життя якого змінюється після того, як він закохується у письменницю-початківця. Хлопець готовий на все, щоб звернути на себе увагу, однак його увага перетворюється у щось більше. Здається, тепер у його коханої з'явився справжній сталкер, який її оберігає.
Ти, дивіться трейлер серіалу онлайн:
Перший (16+)
Оригінальна назва: The First
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Агнешка Холланд, Деніел Сакхайм
У головних ролях: Шон Пенн, Наташа МакЕлхоун, Ліза Гей Хемілтон, Одед Фер,
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 14 вересня
У недалекому майбутньому науковці вперше здійснюють перший пілотований політ на Марс, аби колонізувати планету. Однак експедиція отримує чимало непередбачуваних проблем у своїй місії і навіть їхні близькі, які залишились на Землі, теж переживають нелегкі часи.
Перший, дивіться трейлер серіалу онлайн:
Співчуваю вашій втраті
Оригінальна назва: Sorry for Your Loss
Жанр: комедія, драма
Країна: США
Режисер: Джеймс Понсольдт
У головних ролях: Елізабет Олсен, Келлі Марі Трен, Йован Адепо, Мамуду Аті, Джанет МакТір, Шейн Брейді
Дата: з 18 вересня
Сюжет чорної комедії розгортається навколо молодою Лі Гіббс, яка нещодавно овдовіла. Щоправда, дівчина доволі своєрідно переживає втрату найдорожчої людини, а також хоче хоча б трішки налагодити своє життя.
Співчуваю вашій втраті, дивіться трейлер серіалу онлайн:
Хороший коп (16+)
Оригінальна назва: The Good Cop
Жанр: комедія, драма
Країна: США
Режисер: Рендолл Зіск
У головних ролях: Тоні Данца, Джош Гробан, Моніка Барбаро
Тривалість: -
Дата: з 21 вересня
Тоні-старший - колишній відомий коп у Нью-Йорку, який не надто дотримується правил. А от його син Тоні-молодший не лише чудовий працівник поліції, а й суворо дотримується всіх інструкцій. Щоправда, неофіційно родичам доведеться попрацювати разом, і це буде зовсім нелегко.
Хороший коп, дивіться трейлер серіалу онлайн:
Маніяк (16+)
Оригінальна назва: Maniac
Жанр: комедія, фантастика
Країна: США
Режисер: Кері Фукунага
У головних ролях: Джона Хілл, Емма Стоун, Джастін Теру, Джеміма Керк, Саллі Філд, Джулія Гарнер
Тривалість: 30 хв
Дата: з 21 вересня
За сюжетом, двоє незнайомих людей вирішують взяти участь у тестуванні нових ліків. Енні, яку грає Емма Стоун, намагається прийти до тями після краху у стосунках, а Оуен у виконанні Джони Хілла страждає від шизофренії ще з дитинства. А от диво-ліки від лікаря Мантлрея, роль якого зіграв Джастін Теру, повинні вилікувати будь-які захворювання, щоправда, про побічні ефекти ніхто не казав.
Маніяк, дивіться трейлер серіалу онлайн:
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