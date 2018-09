Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні

Найкрутіші серіали вересня 2018 не залишать байдужими фанатівфентезі, драми та комедій. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у світ у перший місяць осені.

Жартую

Оригінальна назва: Kidding

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: США

Режисер: Мішель Гондрі

У головних ролях: Джим Керрі, Кетрін Кінер, Джуді Грір, Френк Ланджелла, Коул Аллен

Тривалість: 22 хв.

Дата: з 9 вересня

Джеффа добре знають за іменем Містера Піклза, адже він є легендою дитячого телебачення. Чимало років чоловік веде програму, яка навчає юне покоління добру та надії. Однак зі своєю власною родиною у Джеффа не все так гладко, і тепер іграшки, з якими він з'являється у шоу, не можуть допомогти йому самому.

Жартую, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Джек Райан

Оригінальна назва: Jack Ryan

Жанр: драма, трилер, бойовик

Країна: США

Режисер: Патрісія Рігген, Мортен Тільдум, Деніел Сакхайм

У головних ролях: Джон Красінски, Амір Ель-Масрі, Алі Суліман, Мена Массуд

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 1 вересня

У центрі сюжету молодий аналітик з ЦРУ Джек Райан. Якось він натрапляє на кілька банківських операцій, які видаються дуже підозрілими. Відтак Джек їде у відрядження, залишаючи позаду паперову роботу і відкриваючи небезпечний шлях до терористичної мережі, яка хоче атакувати США.

Джек Райан, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Поліція Парадайз (18+)

Оригінальна назва: Paradise PD

Жанр: мультфільм, комедія

Країна: США

Режисер: Роджер Блек, Марк Провіссьєро

У головних ролях: Том Кенні, Сара Чок, Дена Снайдер, Седрік Ярбро, Девід Херман

Тривалість: 30 хв.

Дата: з 1 вересня

Доволі чорна мультиплікаційна комедія розповідає про невеличке містечко Парадайз, яке насправді зовсім не райське. І проблема навіть не в жахливій владі, а в дуже недолугих поліцейських.

Поліція Парадайз, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Судна ніч

Оригінальна назва: The purge

Жанр: жахи, трилер, фантастика, бойовик

Країна: США

Режисер: Ентоні Хемінгуей, Джуліус Рамсей, Девід Фон Енкен

У головних ролях: Гебріел Чаварріа, Джессіка Гарза, Ханна Андерсон, Рід Даймонд, Джессіка Мізел

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 4 вересня

Уявіть альтернативну реальність, де у США домінує тоталітаризм. Задля скорочення рівня злочинності уряд вирішив ввести Судну ніч. Щороку упродовж 12 годин люди можуть коїти будь-що кримінальне без відповідальності. У центрі подій опиняється одне звичайне американське містечко, місцеві мешканці якого також підкорюються смертельній традиції.

Судна ніч, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Ти

Оригінальна назва: You

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Лі Толанд Крігер

У головних ролях: Ніколь Кан, Елізабет Лайл, Захарі Ле Вей, Шей Мітчелл, Лу Тейлор Пуччі

Тривалість: - хв.

Дата: з 9 вересня

Знайомтесь, Джо Голдберг - менеджер книжкового магазину, життя якого змінюється після того, як він закохується у письменницю-початківця. Хлопець готовий на все, щоб звернути на себе увагу, однак його увага перетворюється у щось більше. Здається, тепер у його коханої з'явився справжній сталкер, який її оберігає.

Ти, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Перший (16+)

Оригінальна назва: The First

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Агнешка Холланд, Деніел Сакхайм

У головних ролях: Шон Пенн, Наташа МакЕлхоун, Ліза Гей Хемілтон, Одед Фер,

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 14 вересня

У недалекому майбутньому науковці вперше здійснюють перший пілотований політ на Марс, аби колонізувати планету. Однак експедиція отримує чимало непередбачуваних проблем у своїй місії і навіть їхні близькі, які залишились на Землі, теж переживають нелегкі часи.

Перший, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Співчуваю вашій втраті

Оригінальна назва: Sorry for Your Loss

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Джеймс Понсольдт

У головних ролях: Елізабет Олсен, Келлі Марі Трен, Йован Адепо, Мамуду Аті, Джанет МакТір, Шейн Брейді

Дата: з 18 вересня

Сюжет чорної комедії розгортається навколо молодою Лі Гіббс, яка нещодавно овдовіла. Щоправда, дівчина доволі своєрідно переживає втрату найдорожчої людини, а також хоче хоча б трішки налагодити своє життя.

Співчуваю вашій втраті, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Хороший коп (16+)

Оригінальна назва: The Good Cop

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Рендолл Зіск

У головних ролях: Тоні Данца, Джош Гробан, Моніка Барбаро

Тривалість: -

Дата: з 21 вересня

Тоні-старший - колишній відомий коп у Нью-Йорку, який не надто дотримується правил. А от його син Тоні-молодший не лише чудовий працівник поліції, а й суворо дотримується всіх інструкцій. Щоправда, неофіційно родичам доведеться попрацювати разом, і це буде зовсім нелегко.

Хороший коп, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Маніяк (16+)

Оригінальна назва: Maniac

Жанр: комедія, фантастика

Країна: США

Режисер: Кері Фукунага

У головних ролях: Джона Хілл, Емма Стоун, Джастін Теру, Джеміма Керк, Саллі Філд, Джулія Гарнер

Тривалість: 30 хв

Дата: з 21 вересня

За сюжетом, двоє незнайомих людей вирішують взяти участь у тестуванні нових ліків. Енні, яку грає Емма Стоун, намагається прийти до тями після краху у стосунках, а Оуен у виконанні Джони Хілла страждає від шизофренії ще з дитинства. А от диво-ліки від лікаря Мантлрея, роль якого зіграв Джастін Теру, повинні вилікувати будь-які захворювання, щоправда, про побічні ефекти ніхто не казав.

Маніяк, дивіться трейлер серіалу онлайн:

