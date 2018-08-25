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Найкращі комедійні серіали 2018, які ви могли пропустити
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Комедійні серіали завжди підіймають настрій та не заважають займатись своїми справами. Радіо МАКСИМУМ зібравло найкрутіші серіали у комедійному жанрі, які вийшли у 2018 році.
L.A. to Vegas (З Лос-Анджелеса у Вегас)
Жанр: комедія
Дата: з 2 січня
Тривалість: 30 хв.
Новий кумедний ситком розповідає про екіпаж літака, маршрут якого стабільний - з сонячного Лос-Анджелеса у грайливий Вегас. Щоправда, кожного разу інші пасажири, історії та жарти, а пейзажі з ілюмінаторів та мрії капітана та провідників все такі ж - керувати винищувачем, стати танцюристом і просто мандрувати світом. Порція гарного гумору гарантована!
З Лос-Анджелеса у Вегас, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Ілюзія / Хитрість / Обман (Deception) 16+
Жанр: комедія, детектив, кримінал, драма
Дата: з 11 березня
Тривалість: 41 хв.
Знайомтесь, Кемерон Блек - знаменитий ілюзіоніст, який опиняється у центрі скандалу і прощається із власною кар'єрою. А все тому, що його близнюка, з яким він організовував більшість відомих фокусів, підозрюють у вбивстві та закривають у в'язниці.
Тепер Кемерон буде шукати, хто ж підставив брата, а також пробувати себе у новому образі - помічника і консультанта ФБР. Багато відомих "чарів" легко спростувати, коли вони потрапляють на очі ілюзіоністам.
Ілюзія, дивитися трейлер серіалу онлайн:
Рік життя за Біблією / Living Biblically
Жанр: комедія, ситком
Дата: з 26 лютого
Тривалість: 30 хв.
Кінокритик Чіп Каррі втратив свого друга і не в стані сам повернутись до нормального життя. Відтак він шукає порятунок всюди і натрапляє на Біблію. До того ж, невдовзі Чіп має стати батьком і йому дуже потрібна підмога у цій серйозній справі, тому біблійські історії, а також друзі-священики підтримуватимуть Чіпа у його починаннях. Щоправда, не варто все сприймати надто прямо, приміром, вдягатись тільки у біле та не завдавати труднощів своїм близьким, намагаючись жити за Біблією. Комічні ситуації з хорошим посилом.
Рік життя за Біблією, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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