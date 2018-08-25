Найкращі комедійні серіали 2018, які ви могли пропустити

Комедійні серіали завжди підіймають настрій та не заважають займатись своїми справами. Радіо МАКСИМУМ зібравло найкрутіші серіали у комедійному жанрі, які вийшли у 2018 році.

L.A. to Vegas (З Лос-Анджелеса у Вегас)

Жанр: комедія

Дата: з 2 січня

Тривалість: 30 хв.

Новий кумедний ситком розповідає про екіпаж літака, маршрут якого стабільний - з сонячного Лос-Анджелеса у грайливий Вегас. Щоправда, кожного разу інші пасажири, історії та жарти, а пейзажі з ілюмінаторів та мрії капітана та провідників все такі ж - керувати винищувачем, стати танцюристом і просто мандрувати світом. Порція гарного гумору гарантована!

З Лос-Анджелеса у Вегас, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Ілюзія / Хитрість / Обман (Deception) 16+

Жанр: комедія, детектив, кримінал, драма

Дата: з 11 березня

Тривалість: 41 хв.

Знайомтесь, Кемерон Блек - знаменитий ілюзіоніст, який опиняється у центрі скандалу і прощається із власною кар'єрою. А все тому, що його близнюка, з яким він організовував більшість відомих фокусів, підозрюють у вбивстві та закривають у в'язниці.

Тепер Кемерон буде шукати, хто ж підставив брата, а також пробувати себе у новому образі - помічника і консультанта ФБР. Багато відомих "чарів" легко спростувати, коли вони потрапляють на очі ілюзіоністам.

Ілюзія, дивитися трейлер серіалу онлайн:

Рік життя за Біблією / Living Biblically

Жанр: комедія, ситком

Дата: з 26 лютого

Тривалість: 30 хв.

Кінокритик Чіп Каррі втратив свого друга і не в стані сам повернутись до нормального життя. Відтак він шукає порятунок всюди і натрапляє на Біблію. До того ж, невдовзі Чіп має стати батьком і йому дуже потрібна підмога у цій серйозній справі, тому біблійські історії, а також друзі-священики підтримуватимуть Чіпа у його починаннях. Щоправда, не варто все сприймати надто прямо, приміром, вдягатись тільки у біле та не завдавати труднощів своїм близьким, намагаючись жити за Біблією. Комічні ситуації з хорошим посилом.

Рік життя за Біблією, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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