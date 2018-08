Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми вересня вже стартують у кінотеатрах! Порція українських фільмів, чарівний мультфільм "Смолфут", фентезі "Будинок з годинником у стінах" та порція трилерів і пригод - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у серпні!

Таємний щоденник Симона Петлюри

Оригінальна назва мовою фільму: Таємний щоденник Симона Петлюри

Жанр: біографічний фільм, історична драма

Країна: Україна

Режисер: Олесь Янчук

У головних ролях: Сергій Фролов, Богдан Бенюк, Євген Нищук, Олег Треповський

Тривалість: 104 хв.

Коли: з 6 вересня

Фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри" є історико-біографічним і розповідає про той час, коли Петлюра у 1924 році вимушено переїхав до Парижа, де не забував про війська УНР. Тому навіть в іншій країні радянські спецслужби не могли не стежити за ним. Відтак у Франції було наймано людину, яка повинна була вбити главу Директорії УНР. Відзначається, що драма має чимало художніх моментів, адже самого щоденника, який розповідає про життя Петлюри, насправді не існує.

Таємний щоденник Симона Петлюри, дивіться трейлер фільму онлайн:

Місто, в якому не ходять гроші (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Місто в якому не ходять гроші

Жанр: драма, пригоди, фантастика

Країна: Україна

Режисер: Ганка Третяк

У головних ролях: Карина Мельниченко, Андрій Цишкевич, Ігор Цишкевич, Сергій Швидкой, Інна Мірошниченко, Іван Гарасимчук, Адам Цибульський

Тривалість: 93 хв.

Коли: з 13 вересня

Головну героїню драми за мотивами Кузьми Скрябіна звуть Аліса і у неї не надто вдалий період у житті, адже вона залишилась без роботи та коханого. Однак якось розчарована дівчина знаходить квиток на поїзд, який їде невідомо куди. Тож Аліса вирішує скористатись можливістю та змінити своє життя, але вона і не підозрює, що потрапить до міста з дивними законами, де зовсім нема грошей.

Місто в якому не ходять гроші, дивіться трейлер фільму онлайн:

Чоловік, який вбив Дон Кіхота

Оригінальна назва мовою фільму: The Man Who Killed Don Quixote

Жанр: драма, фентезі, пригоди, комедія

Країна: Іспанія, Бельгія, Португалія, Великобританія

Режисер: Террі Гілліам

У головних ролях: Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко

Тривалість: 132 хв.

Коли: з 13 вересня

Головний герой - Тобі Грисоні - відомий рекламний режисер, однак колись він починав з фільму про Дон Кіхота. Тоді ще студентом він прибув до маленького селища в Іспанії, де місцеві мешканці стали акторами у дебютній стрічці. Пройшло чимало років, тож Тобі знову в Іспанії з новою роботою, тож знаходить старигана Хав'єр, який колись грав Дон Кіхота. Виявилось, чоловік і досі не вийшов з образу, і не тільки він!

Чоловік, який вбив Дон Кіхота, дивіться трейлер фільму онлайн:

Коли падають дерева

Оригінальна назва мовою фільму: Коли падають дерева

Жанр: драма

Країна: Україна

Режисер: Марися Нікітюк

У головних ролях: Соня Халаїмова, Максим Самчик, Анастасія Пустовіт, Марія Свіжинська, Петро Пастухов

Тривалість: 88 хв.

Коли: з 13 вересня

Життя в українській провінції не таке солодке, а його реалії показують очима 5-річної Вітки, яку дуже цікавить світ, а також її двоюрідної сестри Лариси, яка закінчила школу. Поки одна дівчинка намагається весело проводити час, інша ж хоче визначитись зі своїм майбутнім та бути з коханим бандитом. Щоправда, ні мама, ні бабуся не у захваті від дій бунтівниць, але хіба любов і цікавість мають межу?

Коли падають дерева, дивіться трейлер фільму онлайн:

Агент Джонні Інгліш: Нова місія

Оригінальна назва мовою фільму: Johnny English Strikes Again

Жанр: екшн, комедія, пригоди

Країна: США

Режисер: Девід Керр

У головних ролях: Роуен Аткінсон, Ольга Куриленко, Джейк Лейсі, Бен Міллер, Міранда Хеннессі

Тривалість: 88 хв.

Коли: з 13 вересня

Цифрові технології можуть не лише допомогти розвідці, а й зашкодити їй. Саме так трапилось з британськими спецслужбами, які отримали потужний удар у вигляді зламу електронної бази з інформацією про всіх агентів. Єдиний, хто залишився непоміченим - Джонні Інгліш. Саме йому доведеться згадати про всі свої уміння та знешкодити зловмисницю Офелію, яка й організувала напад на розвідку.

Агент Джонні Інгліш: Нова місія, дивіться трейлер фільму онлайн:

Мара

Оригінальна назва мовою фільму: Mara

Жанр: кримінал, жахи, трилер

Країна: США, Великобританія

Режисер: Клайф Тонж

У головних ролях: Ольга Куриленко, Хав'єр Ботет, Мітч Ікінс, Ленс Е. Ніколс, Розі Фелльнер

Тривалість: 102 хв.

Коли: з 20 вересня

Головна героїня - кримінальний психолог Кейт Футлер. Вона бачила доволі різні та моторошні речі, однак нова справа про вбивство чоловіка уві сні не може і зрівнятись з ними. Спершу психолог припускає, що скоїти злочин могла дружина померлого, однак єдиним свідком є лише 8-річна донечка Софія. Чим далі Кейт розслідує убивство, тим більше дізнається про стародавнього демона, який здатен відправити людину на той світ через сон. До того ж, тепер психолог переживає ті ж жахіття, що і всі жертви невідомої істоти.

Мара, дивіться трейлер фільму онлайн:

Шляхетні волоцюги

Оригінальна назва мовою фільму: Шляхетні волоцюги

Жанр: комедія, бойовик, музичний

Країна: Україна

Режисер: Олександр Березань

У головних ролях: Ірина Гришак, Іван Шаран, Юрій Хвостенко, Олег Примогенов, Павло Кружнов, Ксенія Ніколаєва

Тривалість: 104 хв.

Коли: з 27 вересня

Комедія розповідає про батярів - субкультуру, популярну у Львові у минулому століття. У центрі уваги Бодя та Мірек - яскраві представники батярів, які обожнюють Львів, жінок та жарти. Щоправда, не кожна їхня витівка й справді весела і доводить до добра. Тому якось їм випадає опікуватись юною Христею.

Шляхетні волоцюги, дивіться трейлер фільму онлайн:

Смолфут

Оригінальна назва мовою фільму: Smallfoot

Жанр: анімація

Країна: США

Режисер: Кері Кіркпатрік

У головних ролях: Зендея Коулман, Ченнінг Татум, Джина Родрігез, Леброн Джеймс

Тривалість: - хв.

Коли: з 27 вересня

Далеко-далеко у горах мешкають єті, у яких чимало років поспіль ходить легенда про існування маленьких дивних істот без шерсті, які мають дуже білі зуби та дивні очі. Однак найбільше снігових людей лякає те, що у таємничих істот, які живуть на низинах, є маленькі ніжки, а звуть їх людьми. Однак дорослі єті не вірять у такі казки, адже ними можна тільки лякати малюків. Але Міго вдалось побачити смолфутів на власні очі, тож тепер він доведе своїм друзям, що люди і справді існують.

Смолфут, дивіться трейлер фільму онлайн:

Будинок з годинником у стінах

Оригінальна назва мовою фільму:The House with a Clock in Its Walls

Жанр: трилер, фентезі

Країна: США

Режисер: Елай Рот

У головних ролях: Кейт Бланшетт, Джек Блек, Рене Голдсберрі, Лоренца Іззо, Кайл МакЛоклен

Тривалість: - хв.

Коли: з 27 вересня

10-річний сирота Льюїс потрапляє до старовинного помешкання свого дядька Джонатана. Окрім дивацького вигляду, маєток має ще одну особливість - крізь стіни лунають звуки годинника, однак його неможливо побачити. Навіть дядечка разом з сусідкою не може відшукати пристрій, але поява Льюїса все змінить!

Будинок з годинником у стінах, дивіться трейлер фільму онлайн:

