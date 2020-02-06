Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Samsung блокує "сірі" телевізори: як обійти блокування

  • 104
Samsung блокує смарт-телевізори, придбані в неофіціалів - фото 1
Samsung блокує смарт-телевізори, придбані в неофіціалів

В останні кілька днів у мережі з'явилося безліч скарг від власників смарт-телевізорів Samsung про блокування їх пристроїв. Про проблему повідомляють користувачі України, Білорусі, Молдови, Росії й інших країн. Таким чином компанія почала боротьбу з "сірими" поставками. Як обійти блокування.

Користувачі обурюються: в якийсь момент вони не змогли запустити на телевізорі YouTube й інші додатки, а на екрані з'являлося повідомлення "This TV is not fully functional in this region" ("Телевізор не може повноцінно функціонувати в цьому регіоні"). Торкнулося це лише тих, хто придбав гаджет не у магазині Samsung або у партнерів, а на "сірому" ринку.

І ще: Як прокачати Smart TV: поради, які дозволять витиснути максимум зі свого телевізора

Одну з таких скарг прокоментував користувач під ніком "Модератор Samsung". Він підтвердив, що блокування пов'язане з використанням телевізора не в тому регіоні, для якого той був виготовлений. "Модератор Samsung" також підкреслив: "інформація про те, що доступність функцій залежить від регіону поставки, зазначена в інструкції користувача". Для доступу до всіх функцій виробник рекомендує купувати продукцію тільки у офіційних рітейлерів у вашому регіоні.

Samsung взявся за блокування 'сірих' смарт-телевізорів - фото 384504
Samsung взявся за блокування "сірих" смарт-телевізорів

Утім, користувачі форумів уже знайшли спосіб вирішення проблеми. Зняти блокування можна через інженерне меню шляхом використання VPN.

Як обійти блокування смарт-телевізора Samsung

НАГОЛОШУЄМО НА ТОМУ, ЩО ВСІ ДІЇ ВИ ВИКОНУЄТЕ НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК!

  • на увімкненому телевізорі на пульті натисніть Mute, 1, 1, 9, Enter (ok).
  • з'явилося меню, де перший пункт "Hospitality mode". Натисніть на пульті 1, 2, 3, 4
  • з'явилося повноцінне меню, поставив Local Set – EU_RS_AFR
  • перейдіть у пункт меню "MRT option"
  • Language Set – CIS
  • Region – PANEURO
  • PnP language – Rus
  • WIFI region - Q
  • вийдіть з "MRT Option" назад у загальне меню, а також зробіть Factory reset

Після цього на комп'ютері (під'єднаному до мережі шнуром) встановіть VPN від Hideme (протягом доби безкоштовно).

  • Запускаємо Hideme VPN і вибираємо сервер у Литві (можна вибрати й іншу країну).
  • Встановлюємо на комп'ютер Connectify (безкоштовний пробний період)
  • Створюємо точку доступу Connectifi-wifi
  • Вмикаємо телевізор
  • Проклацуємо все до підключення Wi-Fi, вибираємо нашу точку Connectify-wifi
  • Відразу після цього з'явиться вікно з угодою SmartHub литовською. Погоджуємося з усім.

Якщо ж ви лише плануєте придбати смарт-телевізор Samsung в іншій країні, то нагадуємо про те, що ця проблема може торкнутися і вас. Тож добре подумайте перед тим, як економити на покупці ;)

Читайте також: Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 493
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
  • 04 лютого, 14:15
  • 268
Картинки з Днем ангела Оксани 2020: листівки і відкритки з іменинами
  • 05 лютого, 19:10
  • 17657
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Samsung