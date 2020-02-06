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Samsung блокує "сірі" телевізори: як обійти блокування
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В останні кілька днів у мережі з'явилося безліч скарг від власників смарт-телевізорів Samsung про блокування їх пристроїв. Про проблему повідомляють користувачі України, Білорусі, Молдови, Росії й інших країн. Таким чином компанія почала боротьбу з "сірими" поставками. Як обійти блокування.
Користувачі обурюються: в якийсь момент вони не змогли запустити на телевізорі YouTube й інші додатки, а на екрані з'являлося повідомлення "This TV is not fully functional in this region" ("Телевізор не може повноцінно функціонувати в цьому регіоні"). Торкнулося це лише тих, хто придбав гаджет не у магазині Samsung або у партнерів, а на "сірому" ринку.
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Одну з таких скарг прокоментував користувач під ніком "Модератор Samsung". Він підтвердив, що блокування пов'язане з використанням телевізора не в тому регіоні, для якого той був виготовлений. "Модератор Samsung" також підкреслив: "інформація про те, що доступність функцій залежить від регіону поставки, зазначена в інструкції користувача". Для доступу до всіх функцій виробник рекомендує купувати продукцію тільки у офіційних рітейлерів у вашому регіоні.
Утім, користувачі форумів уже знайшли спосіб вирішення проблеми. Зняти блокування можна через інженерне меню шляхом використання VPN.
Як обійти блокування смарт-телевізора Samsung
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- на увімкненому телевізорі на пульті натисніть Mute, 1, 1, 9, Enter (ok).
- з'явилося меню, де перший пункт "Hospitality mode". Натисніть на пульті 1, 2, 3, 4
- з'явилося повноцінне меню, поставив Local Set – EU_RS_AFR
- перейдіть у пункт меню "MRT option"
- Language Set – CIS
- Region – PANEURO
- PnP language – Rus
- WIFI region - Q
- вийдіть з "MRT Option" назад у загальне меню, а також зробіть Factory reset
Після цього на комп'ютері (під'єднаному до мережі шнуром) встановіть VPN від Hideme (протягом доби безкоштовно).
- Запускаємо Hideme VPN і вибираємо сервер у Литві (можна вибрати й іншу країну).
- Встановлюємо на комп'ютер Connectify (безкоштовний пробний період)
- Створюємо точку доступу Connectifi-wifi
- Вмикаємо телевізор
- Проклацуємо все до підключення Wi-Fi, вибираємо нашу точку Connectify-wifi
- Відразу після цього з'явиться вікно з угодою SmartHub литовською. Погоджуємося з усім.
Якщо ж ви лише плануєте придбати смарт-телевізор Samsung в іншій країні, то нагадуємо про те, що ця проблема може торкнутися і вас. Тож добре подумайте перед тим, як економити на покупці ;)
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