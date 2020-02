Samsung блокує "сірі" телевізори: як обійти блокування

В останні кілька днів у мережі з'явилося безліч скарг від власників смарт-телевізорів Samsung про блокування їх пристроїв. Про проблему повідомляють користувачі України, Білорусі, Молдови, Росії й інших країн. Таким чином компанія почала боротьбу з "сірими" поставками. Як обійти блокування.

Користувачі обурюються: в якийсь момент вони не змогли запустити на телевізорі YouTube й інші додатки, а на екрані з'являлося повідомлення "This TV is not fully functional in this region" ("Телевізор не може повноцінно функціонувати в цьому регіоні"). Торкнулося це лише тих, хто придбав гаджет не у магазині Samsung або у партнерів, а на "сірому" ринку.

Одну з таких скарг прокоментував користувач під ніком "Модератор Samsung". Він підтвердив, що блокування пов'язане з використанням телевізора не в тому регіоні, для якого той був виготовлений. "Модератор Samsung" також підкреслив: "інформація про те, що доступність функцій залежить від регіону поставки, зазначена в інструкції користувача". Для доступу до всіх функцій виробник рекомендує купувати продукцію тільки у офіційних рітейлерів у вашому регіоні.

Samsung взявся за блокування "сірих" смарт-телевізорів

Утім, користувачі форумів уже знайшли спосіб вирішення проблеми. Зняти блокування можна через інженерне меню шляхом використання VPN.

Як обійти блокування смарт-телевізора Samsung

НАГОЛОШУЄМО НА ТОМУ, ЩО ВСІ ДІЇ ВИ ВИКОНУЄТЕ НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК!

на увімкненому телевізорі на пульті натисніть Mute, 1, 1, 9, Enter (ok).

з'явилося меню, де перший пункт "Hospitality mode". Натисніть на пульті 1, 2, 3, 4

з'явилося повноцінне меню, поставив Local Set – EU_RS_AFR

перейдіть у пункт меню "MRT option"

Language Set – CIS

Region – PANEURO

PnP language – Rus

WIFI region - Q

вийдіть з "MRT Option" назад у загальне меню, а також зробіть Factory reset

Після цього на комп'ютері (під'єднаному до мережі шнуром) встановіть VPN від Hideme (протягом доби безкоштовно).

Запускаємо Hideme VPN і вибираємо сервер у Литві (можна вибрати й іншу країну).

Встановлюємо на комп'ютер Connectify (безкоштовний пробний період)

Створюємо точку доступу Connectifi-wifi

Вмикаємо телевізор

Проклацуємо все до підключення Wi-Fi, вибираємо нашу точку Connectify-wifi

Відразу після цього з'явиться вікно з угодою SmartHub литовською. Погоджуємося з усім.

Якщо ж ви лише плануєте придбати смарт-телевізор Samsung в іншій країні, то нагадуємо про те, що ця проблема може торкнутися і вас. Тож добре подумайте перед тим, як економити на покупці ;)

