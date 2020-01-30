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Як прокачати Smart TV: поради, які дозволять витиснути максимум зі свого телевізора
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Телевізор – той побутовий пристрій, який ми оновлюємо раз на кілька років. А для того, щоб витиснути з нього максимум, можна зробити кілька простих маніпуляцій. У новій рубриці "Питання тижня" розповідаємо, як прокачати ваш смарт-телевізор.
Телевізором здивувати когось зараз надзвичайно складно, але можливо. Найлегше це зробити тоді, коли ваш пристрій отримав приставку "смарт", що дозволяє йому перетворитися на величезний планшет. Ділимось кількома порадами, які дозволять прокачати ваш смарт-телевізор.
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Оновлення ПЗ
Передовсім рекомендуємо оновити програмне забезпечення на вашому телевізорі. Деякі розробники додають з кожним апдейтом цікаві фішки, якими зможуть користуватися ті, хто не полінується оновити ПЗ. Також це може вплинути на швидкодію вашого телевізора. До прикладу, "з коробки" він міг поставлятися з ще сирим програмним забезпеченням. З часом його удосконалюють та дають вам можливість отримувати якомога більше задоволення від використання цього пристрою.
Магазин додатків
Більшість смарт-телевізорів поставляються з уже вбудованими програмами. Серед них може бути YouTube-клієнт, відеопрогравач, а також інші додатки, які дозволять насолоджуватися різним контентом без під'єднування флешок або інших аксесуарів. У магазині додатків можна знайти програми для комфортного перегляду фільмів і телебачення онлайн з популярних платформ. Звичайно ж, більшість із них – платні. Але й ми не пірати, тож не забувайте, що за можливість перегляду певного контенту потрібно платити.
Смарт-приставка
На жаль, деякі смарт-телевізори мають надзвичайно обмежені "розумні" можливості. Аби їх розкрити на повну доведеться придбати окрему смарт-приставку. З-поміж популярних і порівняно недорогих можемо порекомендувати вам Xiaomi Mi Box. Вона працює на базі Android TV, а також підтримує встановлення програм, яких немає у магазині додатків.
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Мишка і клавіатура
До вашого телевізора можна під'єднати мишку та клавіатуру. Ці аксесуари допоможуть вам з максимальною зручністю переміщатися між додатками, а також не страждати під час веб-браузингу на телевізорі. Останній може вам знадобитися у тих випадках, коли потрібно відкрити якийсь сайт на великому екрані, аби не сліпнути за монітором ноутбука.
Bluetooth-колонка
Цей аксесуар підійде для тих, чиї телевізори або смарт-приставки можуть похизуватися наявністю Bluetooth. Колонка дозволить не лише вивести звук туди, де ви є, а не спрямовувати його у підлогу або тумбу. Також завдяки їй можна "прокачати" звучання. Головне – щоб колонка була потужною, а також могла похизуватися пристойною автономною роботою.
Геймпад
Ваш телевізор можна перетворити на ігрову консоль. Лиш би це дозволяла система. А для того, щоб отримати максимум задоволення від мобільного геймінгу (ну не зовсім мобільного) – слід задуматися над покупкою геймпада. Звичайно ж, можна використовувати пульт. Але більшість проєктів не зможуть повноцінно працювати з маніпулятором, який входить до комплекту вашого телевізора. До слова, вибирайте собі безпровідний геймпад, який можна буде і до смартфона під'єднати, і до комп'ютера.
А як ви використовуєте свій смарт-телевізор? Тільки не кажіть, що просто переглядаєте улюблені телешоу ;)
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