Розробники легендарної The Last of Us випустять настільну гру за її мотивами

The Last of Us / itc

Студія Naughty Dog випустить настільну гру за мотивами своєї відеоігри The Last Of Us. Представники компанії написали про це у Twitter у день The Last Of Us (26 вересня).

Настолку розроблять разом з видавцем CMON, який вже займався адаптаціями відеоігор Bloodborne і God Of War. Подробиць про настільну The Last Of Us поки немає – ні про геймплей, ні про зразкові терміни виходу, але представники CMON обіцяють створити щось дуже цікаве, що передасть атмосферу несподіваних поворотів, напружених перестрілок і прикрощів через зраду.

The Last of Us is coming to tabletop! Announced ahead #TheLastofUsDay, we’re excited to share that we’re teaming up with @CMONGames to develop a board game based on The Last of Us. Learn more here: https://t.co/FDEKR48HFf pic.twitter.com/gyi326QCiT — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 25, 2020

The Last of Us (одна з головних ігор третього і четвертого покоління ігрової консолі Sony PlayStation) вийшла у 2013 році на PlayStation 3 і через рік – на PlayStation 4 у вигляді розширеного перевидання. Гру дуже високо оцінили критики і геймери, а спеціалізовані видання називали її тоді "грою року", заради неї люди купували приставки.

