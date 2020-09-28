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Коронавірус Карантин 1 вересня

Розробники легендарної The Last of Us випустять настільну гру за її мотивами

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The Last of Us - фото 1
The Last of Us / itc

Студія Naughty Dog випустить настільну гру за мотивами своєї відеоігри The Last Of Us. Представники компанії написали про це у Twitter у день The Last Of Us (26 вересня).

Настолку розроблять разом з видавцем CMON, який вже займався адаптаціями відеоігор Bloodborne і God Of War. Подробиць про настільну The Last Of Us поки немає – ні про геймплей, ні про зразкові терміни виходу, але представники CMON обіцяють створити щось дуже цікаве, що передасть атмосферу несподіваних поворотів, напружених перестрілок і прикрощів через зраду.

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The Last of Us (одна з головних ігор третього і четвертого покоління ігрової консолі Sony PlayStation) вийшла у 2013 році на PlayStation 3 і через рік – на PlayStation 4 у вигляді розширеного перевидання. Гру дуже високо оцінили критики і геймери, а спеціалізовані видання називали її тоді "грою року", заради неї люди купували приставки.

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