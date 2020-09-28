Розробники легендарної The Last of Us випустять настільну гру за її мотивами

Студія Naughty Dog випустить настільну гру за мотивами своєї відеоігри The Last Of Us. Представники компанії написали про це у Twitter у день The Last Of Us (26 вересня).

Настолку розроблять разом з видавцем CMON, який вже займався адаптаціями відеоігор Bloodborne і God Of War. Подробиць про настільну The Last Of Us поки немає – ні про геймплей, ні про зразкові терміни виходу, але представники CMON обіцяють створити щось дуже цікаве, що передасть атмосферу несподіваних поворотів, напружених перестрілок і прикрощів через зраду.

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The Last of Us is coming to tabletop! Announced ahead #TheLastofUsDay, we’re excited to share that we’re teaming up with @CMONGames to develop a board game based on The Last of Us. Learn more here: https://t.co/FDEKR48HFf pic.twitter.com/gyi326QCiT — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 25, 2020

The Last of Us (одна з головних ігор третього і четвертого покоління ігрової консолі Sony PlayStation) вийшла у 2013 році на PlayStation 3 і через рік – на PlayStation 4 у вигляді розширеного перевидання. Гру дуже високо оцінили критики і геймери, а спеціалізовані видання називали її тоді "грою року", заради неї люди купували приставки.

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