The Solitaire Conspiracy: анонсовано пасьянс у стилі шпигунського трилера

The Solitaire Conspiracy / pcgamer

Творець Thomas Was Alone і John Wick Hex Майк Бітелл анонсував наступний проєкт своєї команди – The Solitaire Conspiracy. Це суміш шпигунства, візуальних ефектів кіберпанку і класичної карткової гри, яка, ймовірно, вже є на вашому комп'ютері.

Solitaire Conspiracy – остання розробка Bithell Games. Це старий-добрий пасьянс, в якому досліджуються побічні ідеї або жанри, таким чином перетворюючи гру в шпигунський трилер. Під час гри вам належить освоїти унікальні здібності агентів у тактичному пасьянсі. У світі комп'ютерних шпигунів і кібернетично посилених агентів вам доведеться завжди бути напоготові.

І ще: Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store

В основі The Solitaire Conspiracy лежить різновид пасьянсу "Streets and Alleys" – але з невеликими відмінностями і додаванням особливих здібностей різних мастей. У режимах "Кампанія" і "Бій" (де сам гравець обирає масті і здатності) ви можете вільно грати у власному темпі. У режимі "Зворотний відлік" вам доведеться випробувати свою майстерність, діючи наввипередки з часом, – йдеться в описі гри на сторінці магазину.

Гра заснована на варіанті пасьянсу з унікальними здібностями і кіберполіпшеннями, які дозволять вам переміщати карти або красти їх. Також в грі є сюжетна кампанія з роликами у форматі FMV. Після того, як ви закінчите кампанію, з'являться ще два режими, що дозволяють вам боротися з хвилями унікальних колод і битися на безмежному полі, тестуючи здатності своїх кіберпанківських агентів.

Якщо комбінація супершпигунів і пасьянсу викликала у вас інтерес, ви зможете пограти вже 6 жовтня.

Читайте також: PlayStation 5: названі ціни приставки і аксесуарів в Україні