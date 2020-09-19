PlayStation 5: названі ціни приставки і аксесуарів в Україні

PlayStation Ukraine офіційно оголосила дату релізу PlayStation 5 в Україні і розкрила ціни на обидві версії приставки. Дізнайтеся більше!

Українським геймерам не доведеться чекати довго, щоб увійти в нове покоління ігрових систем. Приставка PlayStation 5 надійде в продаж 19 листопада разом зі світовим релізом.

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Ціни PlayStation 5:

PlayStation 5 Digital Edition 13 000 гривень

PlayStation 5 c Ultra HD Blu-ray 16 000 гривень

Нагадаємо, що всередині PlayStation 5 стоїть 8-ядерний процесор Zen 2 Cores на 3.5 ГГц зі змінною частотою. За графіку відповідає AMD RDNA 2 на 36 обчислювальних блоків. Оперативної пам'яті встановлено 16 ГБ типу GDDR6 з пропускною спроможністю 448 ГБ / с. Як накопичувач використовується SSD на 825 ГБ зі швидкістю читання в 5.5 ГБ / с.

Ціни аксесуарів для PS5:

Контролер DualSense 2 100 гривень

PULSE 3D з підтримкою 3D-звуку 3 000 гривень

HD камера 1 800 гривень

Пульт Media Remote 900 гривень

Зарядна станція для геймпадів 900 гривень

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