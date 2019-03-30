Теплого Олекси 2019: народні традиції і прикмети, перевірені часом

30 березня відзначають Теплого Олекси 2019 – День святого Олексія Традиції цього свята дуже давні, а народні прикмети справді перевірені часом. Дізнайтеся, як Теплий Олекса проходить в Україні!

Святий Олекса жив у Римі в IV столітті. За християнськими переказами, якось у нього було видіння про смерть матері і, щоб вимолити в Бога її життя, чоловік вирішив покинути дружину та відректися від власного щастя. Протягом 17 років він щоночі молився у храмі Пресвятої Богородиці. Діва Марія змилосердилася над ним і, з'явившись йому, сповістила, що Олексій є чоловіком Божим.

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Українці вважали, що "Олексій, чоловік Божий, зиму нанівець зводить". Народні спостереження свідчать, що до 30 березня в Україну приходить справжнє тепло, тому народ дав ще одну назву цьому дню – Теплого Олекси.

Теплого Олекси: традиції свята

Якщо 30 березня вже зійшов сніг, українські пасічники виносять вулики та закликають бджіл, щоб вони не шукали інших хазяїв. Освяченою на Стрітення водою вони окроплюють вулики, примовляючи "Теплий Олекса випускає бджіл на весну". Також пасічники читають молитву святому Олексієві, щоб той захищав бджіл від всякої напасті та послав гарне "медове" літо.

Бджоли

За народними традиціями, день Теплого Олекси вважається днем проводів зими і приходу весни. Господарі починають готуватися до польових робіт: виносять на вулицю для загартовування картоплю, лагодять садовий і городній інвентар. Однак всю роботу треба виконати за світла, бо ввечері сім'я збирається за столом.

Здавна у день Святого Олекси дівчата й діти йшли закликати весну. Із великим полотном вони виходили в поле, кланялися на всі боки і промовляли: "Ось тобі, весна-мати, нова обновка!". Полотно залишали в полі із пирогом, аби задобрити тепло.

Особливо шанують в цей день березу: наші предки завжди збирали її бруньки, які за повір'ям володіють цілющою силою. На вечерю готують напій із соку берези та меду.

Чимало традицій на Теплого Олекси пов'язані із птахами. Саме в цей день вівсянка вперше співає свою пісню, а в народі її імітують словами: "Діду, діду, сій ячмінь!", "Кидай сани, бери віз-з-з!.. та й поїдемо в рогіз-з-з!". Якщо промовити до неї: "Іду в ліс по рогіз, ходи зі мною" – то рік буде врожайним на ягоди та гриби. Кажуть, що кому пощастить почути вівсянчину пісню на Теплого Олекси – той буде весь рік веселим.

Вівсянка провіщає весну

Ще один "весняний" птах – лелека. Українці вірять, що гніздо цього птаха приносить будинку щастя, тому всякими способами намагаються його "заманити" до себе. Цей звичай має назву – перев'язування дороги червоним поясом. Діти кидають перед лелеками на землю червоний пояс або хустку, щоб вони не летіли далі, а оселилися в їхніх домах, і вигукували: "Колесом, колесом – над червоним поясом!", "Журавлі, журавлі, я вам перейду дорогу!".

У народі вважають, що щука в цей день розбиває хвостом лід. Ви можете це почути – варто тільки вийти зранку до води й прислухатися. Умільці можуть цю щуку навіть голими руками впіймати. Але краще цього не робити – інакше не буде удачі.

Зазвичай 30 березня щука викидає ікру, тож рибалки святкують цей день, сподіваючись на гарний улов.

На Теплого Олекси щука викидає ікру

Прикмети на Теплого Олекси

Яка погода на Олекси – така і на Великдень буде.

Якщо на теплого Олекси бджоли зроблять перший обліт – буде добрий медозбір.

Якщо ранок ясний, рої будуть виходити ранками, а як вечір ясний, рої будуть виходити вечорами.

Тепла сонячна погода віщує урожайний рік. Якщо холодно – весна буде затяжною.

Гуси, що високо летять, віщують снігопади.

Великі струмки передвіщають мокре літо.

Весна уже настала

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