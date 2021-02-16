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Rihanna знялася топлес: гаряче фото барбадоської співачки 18+

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Rihanna знялася топлес - фото 1
Rihanna знялася топлес

Співачка Rihanna не надто активна в інстаграмі. Але це не заважає їй щоразу вражати своїх підписників у мережі. Цього разу зірка знялася топлес, що сподобалося її фанатам.

Rihanna виклала в інстаграмі нове фото, на якому вона позує топлес у боксерських шортах з лілового атласу. Вони увійшли до останнього дропу чоловічої колекції її бренду Savage x Fenty. Образ співачки завершують масивні прикраси схожого відтінку.

Раніше: Сексуальна Rihanna зняла відверте відео для фанатів (18+)

У підписі до посту вона процитувала рядки з пісні "Naked" ямайського виконавця Popcaan: "Me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl" ("Мені більше не хочеться одягати цю дівчину сьогодні вночі").

На момент написання цього тексту фотографія зібрала 8,7 мільйона вподобань. Її оцінила, наприклад, актриса і продюсер Ісса Рей, яка поцікавилася, чи є в асортименті Savage x Fenty боді, щоб створити комплект до шортів.

Раніше стало відомо, що LVMH ставить на паузу розвиток модного бренду Rihanna Fenty. Замість цього концерн зосередиться на інших її проєктах – Fenty Beauty, Fenty Skin і, звичайно, Savage x Fenty.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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