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Rihanna закриває свій бренд Fenty: у чому причина

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Rihanna / instagram

Модний бренд співачки Ріанни Fenty, який розвиває концерн LVMH, закривається менш ніж через два роки після свого відкриття.

"Ріанна і LVMH спільно прийняли рішення про припинення діяльності в Європі в очікуванні кращих умов", – йдеться в офіційній заяві.

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Зірка зіткнулася зі складнощами в роботі над колекціями під час пандемії коронавірусу. Останнє оновлення асортименту Fenty відбулося в листопаді 2020 року: у нього вийшла спільна колекція з взуттєвою маркою Amina Muaddi, а з січня обліковий запис Fenty в Instagram неактивний. У найближчі кілька тижнів закриється і сайт бренду.

При цьому, очікується, що LVMH зосередяться на розвитку інших напрямків співробітництва з Ріанною: бренд декоративної косметики Fenty Beauty і косметики для догляду Fenty Skin. Також Ріанна планує продовжити розвивати свою білизняну марку Savage x Fenty, яку у 2018 році запустила спільно з компанією TechStyle Fashion Group.

Rihanna закриває свій бренд Fenty: у чому причина - фото 447819

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Джерело: wwd
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