Сексуальна Rihanna зняла відверте відео для фанатів (18+)

Поп-зірка Rihanna опинилась центрі уваги мережі через пікантне відео лише у спідньому. Здається, так виглядає найкраща реклама її персонального бренду!

32-річна співачка та бізнесвумен з Барбадосу Rihanna хоч і не частенько світиться у соцмережах, але вона має популярний профіль в Instagram, де періодично ділиться свіжими фото з фанатами. Зірка публікує кадри зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів. Тож не дивно, що у неї понад 90 мільйонів шанувальників на платформі.

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До того ж, красуня анонсує тут новинки власних брендів. Цього разу Рі приміряла спіднє SAVAGE X FENTY з лінійки до Дня Валентина, знявши коротеньке, але дуже звабливе відео. За короткий час допис зібрав понад 5 мільйонів переглядів, адже від співачки неможливо відвести погляд!

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