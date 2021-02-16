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Пишногруда фітнес-модель завела мережу відвертими фото у бікіні

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Вероніка Бєлік - фото 1
Вероніка Бєлік / instagram

Відома польська фітнес-модель Вероніка Бєлік розбурхала свої шанувальників свіжим пікантним знімком в купальнику. Гарячими кадрами красуня поділилася в Instagram.

Так, модель Вероніка Бєлік позує у чорному роздільному купальнику, який підкреслив спокусливі форми зірки. Відвертий пляжний образ дівчина доповнила бейсболкою.

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Фото були зроблені під час відпочинку на Мальдівах. А підписники залишилися у захваті від пікантних знімків моделі.

Додамо, що акаунт Вероніки Бєлік в Instagram дуже популярний. З нею підписали контракти багато відомих брендів, серед яких Guess і New Balance.

Пишногруда фітнес-модель завела мережу відвертими фото у бікіні - фото 447947

Пишногруда фітнес-модель завела мережу відвертими фото у бікіні - фото 447948

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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