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Queen покаже концерт-триб'ют Фредді Мерк'юрі: зібрані кошти підуть на боротьбу з COVID-19
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Queen транслюватиме концерт 1992 року пам'яті Фредді Мерк'юрі. Усі зібрані кошти від якого були спрямовані на боротьбу зі СНІДом у 57 країнах.
Стрім почнеться на YouTube-каналі групи у цю п'ятницю, 15 травня, 21:00 за київським часом.
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Запис буде доступним протягом 48 години. Одночасно розпочнеться збір коштів на боротьбу з COVID-19.
У легендарному концерті, який відбувся 20 квітня 1992 року на стадіоні Уемблі в Лондоні, виступили музиканти Queen, а також Девід Боуї, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Джордж Майкл, Елтон Джон, Ексл Роуз і Лайза Міннеллі. Тоді музиканти зібрали понад 17 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, що раніше рок-гурт Queen зі співаком Адамом Ламбертом записав нову версію знаменитого хіта "You Are The Champions". Своє карантинне відео зірки присвятили всім медикам, які борються з COVID-19. Хіт "You Are The Champions" отримав свіже звучання, коли Мей опублікував у мережі відео, на якому він грає свою партію. Потім він закликав барабанщика Роджера Тейлора й співака Адама Ламберта, який гастролює з Queen замість покійного Фредді Мерк'юрі, приєднатися до його експерименту.
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