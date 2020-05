Queen покаже концерт-триб'ют Фредді Мерк'юрі: зібрані кошти підуть на боротьбу з COVID-19

Queen транслюватиме концерт 1992 року пам'яті Фредді Мерк'юрі. Усі зібрані кошти від якого були спрямовані на боротьбу зі СНІДом у 57 країнах.

Стрім почнеться на YouTube-каналі групи у цю п'ятницю, 15 травня, 21:00 за київським часом.

Запис буде доступним протягом 48 години. Одночасно розпочнеться збір коштів на боротьбу з COVID-19.

У легендарному концерті, який відбувся 20 квітня 1992 року на стадіоні Уемблі в Лондоні, виступили музиканти Queen, а також Девід Боуї, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Джордж Майкл, Елтон Джон, Ексл Роуз і Лайза Міннеллі. Тоді музиканти зібрали понад 17 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що раніше рок-гурт Queen зі співаком Адамом Ламбертом записав нову версію знаменитого хіта "You Are The Champions". Своє карантинне відео зірки присвятили всім медикам, які борються з COVID-19. Хіт "You Are The Champions" отримав свіже звучання, коли Мей опублікував у мережі відео, на якому він грає свою партію. Потім він закликав барабанщика Роджера Тейлора й співака Адама Ламберта, який гастролює з Queen замість покійного Фредді Мерк'юрі, приєднатися до його експерименту.

