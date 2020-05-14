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Деніел Редкліфф розповів, з ким з Гаррі Поттера він хотів би провести самоізоляцію
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Актор Деніел Редкліфф, виконавець головної ролі в серії фільмів про Гаррі Поттера, розповів, з ким із чаклунського всесвіту був би не проти провести самоізоляцію.
Це питання йому поставили у виданні theSkimm, і актор відповів у відеоролику.
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"З ким я хочу бути на карантині: Герміона, Рон або Геґрід? З Геґрідом. Коли все погано, добре було б, щоб поруч була така людина", – пояснює Деніел.
Ще він розповів, що з заклинань на карантині найбільше хочеться застосувати те, яке допоможе переміщуватися.
Також він розповів, що слухає на карантині останній альбом Фіони Еппл Fetch the Bolt Cutters і групу The Strokes, а також сподівається нарешті прочитати "Дон Кіхота", який стоїть на полиці з 14 років (коли, якщо не зараз?).
До речі, кожну частину "Гаррі Поттера" він встиг прочитати двічі.
Нагадаємо, що раніше письменниця Джоан Роулінг зробила подарунок усім шанувальникам саги про Гаррі Поттера, щоб ті не нудьгували на карантині. З 5 травня і до середини літа знаменитості будуть щотижня читати по одному розділу з книги "Гаррі Поттер і філософський камінь". Першу главу книги "Хлопчик, що вижив" прочитав Деніел Редкліфф, виконавець ролі Гаррі Поттера у фільмах.
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