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Коронавірус Карантин

Queen випустили потужний кліп про медиків: дивіться відео, де є кадри з Києва

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Queen випустили потужний кліп про медиків: дивіться відео, де є кадри з Києва - фото 1

Рок-гурт Queen зі співаком Адамом Ламбертом записав нову версію знаменитого хіта "You Are The Champions". Своє карантинне відео зірки присвятили всім медикам, які борються з COVID-19. Дивіться потужний кліп!

"Цей трек присвячений "всім тим, хто перебуває на передовій ... людям по всьому світу, які ризикують своїми життями, щоб врятувати нас і врятувати наші сім'ї", – наголосив гітарист Браян Мей.

До теми: Пісні про коронавірус, які підкорили мережу

Хіт "You Are The Champions" отримав свіже звучання, коли Мей опублікував у мережі відео, на якому він грає свою партію. Потім він закликав барабанщика Роджера Тейлора й співака Адама Ламберта, який гастролює з Queen замість покійного Фредді Мерк'юрі, приєднатися до його експерименту.

Оновлену версію "You Are The Champions" виконавці записували на мобільні телефони кожен у себе вдома. У кліпі можна побачити кадри спорожнілих міст світу, у тому числі Майдан Незалежності в Києві. Також у відео показали лікарів, які борються з коронавірусом.

Дивіться онлайн потужний кліп Queen + Adam Lambert – "You Are The Champions":

Цікаво, що музиканти довго вагались, чи варто оновлювати текст пісні. У підсумку, Ламберт замінив "ви" на "ми" в останньому куплеті, а все решта залишив без змін. Для Queen це вже незвичайний крок, адже вони рідко наважуються переписувати слова Мерк'юрі.

Виручені з кліпу доходи Queen віддадуть до фонду боротьби з COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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