60 пісень, які врятували мені життя: плейлист музики від Боно з U2

Рокер та фронтмен ірландського музичного гурту "U2" відзначив своє 60-річчя й поділився символічним списком з 60 пісень, "як врятували йому життя". Читайте далі та слухайте добірку найкращих пісень за версією Боно.

Цей плейлист від Боно триває 4 години. Тут є пісні як з його підліткових років, так і пізні треки його сумісної творчості з іншими артистами. Також є музика сучасних молодих виконавців. Боно – великий шанувальник музики. А ще він підібрав не лише ці пісні, а й пише серію листів до їх творців або членів їх сім'ї з метою подякувати та пояснити своє захоплення.

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Боно називає цю добірку піснями, які врятували йому життя: "Це ті пісні, без яких я не міг би жити... ті, що мене привели сюди, від нуля до 60... через всі колючки, всілякі неприємності, від серйозних до дурних... і через радість, здебільшого радість".

Слухати онлайн плейлист 60 пісень від Боно:

Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero – Miserere

Sex Pistols – Anarchy in the UK

Kanye West – Black Skinhead

Billie Eilish – Everything I Wanted

David Bowie – Life on Mars?

The Beatles – I Want to Hold Your Hand

Ramones – Swallow My Pride

The Clash – Safe European Home

Public Enemy – Fight the Power

Patti Smith – People Have the Power

John Lennon – Mother

The Rolling Stones – Ruby Tuesday

Elton John – Daniel

Andrea Bocelli – Con Te Partiro

Elvis Presley – Heartbreak Hotel

Johnny Cash – Hurt

This Mortal Coil – Song to the Siren

Kraftwerk – Neon Lights

The Fugees – Killing Me Softly With His Song

Prince – When Doves Cry

Daft Punk featuring Pharrell Williams & Nile Rodgers – Get Lucky

Madonna – Ray of Light

JAY-Z featuring Alicia Keys – Empire State of Mind

Talking Heads – Love Goes to Building on Fire

Lou Reed – Satellite of Love

The Verve – Bitter Sweet Symphony

Joy Division – Love Will Tear Us Apart

New Order – True Faith

R.E.M. – Nightswimming

Adele – Chasing Pavements

Arcade Fire – Wake Up

Pixies – Monkey Gone to Heaven

Oasis – Live Forever

Iggy Pop – Lust for Life

Gavin Friday – Angel

Massive Attack – Safe from Harm

Kendrick Lamar featuring U2 – XXX

Bob Marley & The Wailers – Redemption Song

Echo and the Bunnymen – Rescue

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Pearl Jam – Jeremy

Bob Dylan – Most of the Time

Beyoncé featuring Kendrick Lamar – Freedom

Depeche Mode – Walking In My Shoes

Nick Cave & the Bad Seeds – Into My Arms

Simon & Garfunkel – The Sounds of Silence

Coldplay – Clocks

INXS – Never Tear Us Apart

New Radicals – You Get What You Give

Angélique Kidjo – Agolo

Lady Gaga – Born This Way

Frank Sinatra & Bono – Under My Skin

David Bowie – Heroes

Simple Minds – New Gold Dream (81/82/83/84)

Sinéad O’Connor – You Made Me the Thief of Your Heart

Van Morrison – A Sense of Wonder

Bruce Springsteen – There Goes My Miracle

Daniel Lanois – The Maker

Peter Frampton – Show Me the Way

Bee Gees – Immortality – Demo Version

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