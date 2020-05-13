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60 пісень, які врятували мені життя: плейлист музики від Боно з U2

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Боно - фото 1
Боно

Рокер та фронтмен ірландського музичного гурту "U2" відзначив своє 60-річчя й поділився символічним списком з 60 пісень, "як врятували йому життя". Читайте далі та слухайте добірку найкращих пісень за версією Боно.

Цей плейлист від Боно триває 4 години. Тут є пісні як з його підліткових років, так і пізні треки його сумісної творчості з іншими артистами. Також є музика сучасних молодих виконавців. Боно – великий шанувальник музики. А ще він підібрав не лише ці пісні, а й пише серію листів до їх творців або членів їх сім'ї з метою подякувати та пояснити своє захоплення.

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Боно називає цю добірку піснями, які врятували йому життя: "Це ті пісні, без яких я не міг би жити... ті, що мене привели сюди, від нуля до 60... через всі колючки, всілякі неприємності, від серйозних до дурних... і через радість, здебільшого радість".

Слухати онлайн плейлист 60 пісень від Боно:

  • Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero – Miserere
  • Sex Pistols – Anarchy in the UK
  • Kanye West – Black Skinhead
  • Billie Eilish – Everything I Wanted
  • David Bowie – Life on Mars?
  • The Beatles – I Want to Hold Your Hand
  • Ramones – Swallow My Pride
  • The Clash – Safe European Home
  • Public Enemy – Fight the Power
  • Patti Smith – People Have the Power
  • John Lennon – Mother
  • The Rolling Stones – Ruby Tuesday
  • Elton John – Daniel
  • Andrea Bocelli – Con Te Partiro
  • Elvis Presley – Heartbreak Hotel
  • Johnny Cash – Hurt
  • This Mortal Coil – Song to the Siren
  • Kraftwerk – Neon Lights
  • The Fugees – Killing Me Softly With His Song
  • Prince – When Doves Cry
  • Daft Punk featuring Pharrell Williams & Nile Rodgers – Get Lucky
  • Madonna – Ray of Light
  • JAY-Z featuring Alicia Keys – Empire State of Mind
  • Talking Heads – Love Goes to Building on Fire
  • Lou Reed – Satellite of Love
  • The Verve – Bitter Sweet Symphony
  • Joy Division – Love Will Tear Us Apart
  • New Order – True Faith
  • R.E.M. – Nightswimming
  • Adele – Chasing Pavements
  • Arcade Fire – Wake Up
  • Pixies – Monkey Gone to Heaven
  • Oasis – Live Forever
  • Iggy Pop – Lust for Life
  • Gavin Friday – Angel
  • Massive Attack – Safe from Harm
  • Kendrick Lamar featuring U2 – XXX
  • Bob Marley & The Wailers – Redemption Song
  • Echo and the Bunnymen – Rescue
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Pearl Jam – Jeremy
  • Bob Dylan – Most of the Time
  • Beyoncé featuring Kendrick Lamar – Freedom
  • Depeche Mode – Walking In My Shoes
  • Nick Cave & the Bad Seeds – Into My Arms
  • Simon & Garfunkel – The Sounds of Silence
  • Coldplay – Clocks
  • INXS – Never Tear Us Apart
  • New Radicals – You Get What You Give
  • Angélique Kidjo – Agolo
  • Lady Gaga – Born This Way
  • Frank Sinatra & Bono – Under My Skin
  • David Bowie – Heroes
  • Simple Minds – New Gold Dream (81/82/83/84)
  • Sinéad O’Connor – You Made Me the Thief of Your Heart
  • Van Morrison – A Sense of Wonder
  • Bruce Springsteen – There Goes My Miracle
  • Daniel Lanois – The Maker
  • Peter Frampton – Show Me the Way
  • Bee Gees – Immortality – Demo Version

До теми: Найкраща нова музика тижня: плейлист популярних пісень травня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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