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60 пісень, які врятували мені життя: плейлист музики від Боно з U2
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Рокер та фронтмен ірландського музичного гурту "U2" відзначив своє 60-річчя й поділився символічним списком з 60 пісень, "як врятували йому життя". Читайте далі та слухайте добірку найкращих пісень за версією Боно.
Цей плейлист від Боно триває 4 години. Тут є пісні як з його підліткових років, так і пізні треки його сумісної творчості з іншими артистами. Також є музика сучасних молодих виконавців. Боно – великий шанувальник музики. А ще він підібрав не лише ці пісні, а й пише серію листів до їх творців або членів їх сім'ї з метою подякувати та пояснити своє захоплення.
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Боно називає цю добірку піснями, які врятували йому життя: "Це ті пісні, без яких я не міг би жити... ті, що мене привели сюди, від нуля до 60... через всі колючки, всілякі неприємності, від серйозних до дурних... і через радість, здебільшого радість".
Слухати онлайн плейлист 60 пісень від Боно:
- Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero – Miserere
- Sex Pistols – Anarchy in the UK
- Kanye West – Black Skinhead
- Billie Eilish – Everything I Wanted
- David Bowie – Life on Mars?
- The Beatles – I Want to Hold Your Hand
- Ramones – Swallow My Pride
- The Clash – Safe European Home
- Public Enemy – Fight the Power
- Patti Smith – People Have the Power
- John Lennon – Mother
- The Rolling Stones – Ruby Tuesday
- Elton John – Daniel
- Andrea Bocelli – Con Te Partiro
- Elvis Presley – Heartbreak Hotel
- Johnny Cash – Hurt
- This Mortal Coil – Song to the Siren
- Kraftwerk – Neon Lights
- The Fugees – Killing Me Softly With His Song
- Prince – When Doves Cry
- Daft Punk featuring Pharrell Williams & Nile Rodgers – Get Lucky
- Madonna – Ray of Light
- JAY-Z featuring Alicia Keys – Empire State of Mind
- Talking Heads – Love Goes to Building on Fire
- Lou Reed – Satellite of Love
- The Verve – Bitter Sweet Symphony
- Joy Division – Love Will Tear Us Apart
- New Order – True Faith
- R.E.M. – Nightswimming
- Adele – Chasing Pavements
- Arcade Fire – Wake Up
- Pixies – Monkey Gone to Heaven
- Oasis – Live Forever
- Iggy Pop – Lust for Life
- Gavin Friday – Angel
- Massive Attack – Safe from Harm
- Kendrick Lamar featuring U2 – XXX
- Bob Marley & The Wailers – Redemption Song
- Echo and the Bunnymen – Rescue
- Nirvana – Smells Like Teen Spirit
- Pearl Jam – Jeremy
- Bob Dylan – Most of the Time
- Beyoncé featuring Kendrick Lamar – Freedom
- Depeche Mode – Walking In My Shoes
- Nick Cave & the Bad Seeds – Into My Arms
- Simon & Garfunkel – The Sounds of Silence
- Coldplay – Clocks
- INXS – Never Tear Us Apart
- New Radicals – You Get What You Give
- Angélique Kidjo – Agolo
- Lady Gaga – Born This Way
- Frank Sinatra & Bono – Under My Skin
- David Bowie – Heroes
- Simple Minds – New Gold Dream (81/82/83/84)
- Sinéad O’Connor – You Made Me the Thief of Your Heart
- Van Morrison – A Sense of Wonder
- Bruce Springsteen – There Goes My Miracle
- Daniel Lanois – The Maker
- Peter Frampton – Show Me the Way
- Bee Gees – Immortality – Demo Version
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