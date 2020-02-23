Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини

23 лютого в Україні відзначають День ангела Валентини. У цей день варто потішити власниць цього імені, адже вони чекають на гарні привітання з іменинами. Зібрали найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для Валі!

Ім'я Валентина із давньоримської означає "міцна, всесильна" та походить від чоловічого імені Валентин. З латинської ж воно перекладається, як "здорова".

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Саме 23 лютого з Днем ангела вітають усіх Валентинок. ​Зібрали для вас вітання на іменини на українській мові, які змусять усміхнутися винуватиць свята :)

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З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай Валю нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валентина — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Валі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

А я тобі бажаю

Якщо сонця, то променистого,

Якщо неба, то ясного та чистого

Якщо здоров'я то міцного,

А якщо кохання, то взаємного та щасливого!

***

Я з Днем Ангела вітаю

Та дуже щиро побажаю

Здоров’я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

***

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі на останок:

Нехай буде радісним кожний твій ранок!

***

Світанкової долі,

Краси річкових лілей,

Радості від природи

Радості від людей!

***

Бажаю щастя i достатку

Ясного неба i тепла.

В житті лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі - успіху й терпіння,

У справах - вічного горіння.

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

***

Валентино, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.

***

Вітаю тебе, Валентино, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

Люба, Валю! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.

****

Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками та добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!

***

У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.

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