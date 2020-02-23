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Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини
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23 лютого в Україні відзначають День ангела Валентини. У цей день варто потішити власниць цього імені, адже вони чекають на гарні привітання з іменинами. Зібрали найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для Валі!
Ім'я Валентина із давньоримської означає "міцна, всесильна" та походить від чоловічого імені Валентин. З латинської ж воно перекладається, як "здорова".
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Саме 23 лютого з Днем ангела вітають усіх Валентинок. Зібрали для вас вітання на іменини на українській мові, які змусять усміхнутися винуватиць свята :)
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Привітання з Днем ангела Валентини у віршах
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай Валю нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Валі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
СМС поздоровлення з іменинами Валі
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
А я тобі бажаю
Якщо сонця, то променистого,
Якщо неба, то ясного та чистого
Якщо здоров'я то міцного,
А якщо кохання, то взаємного та щасливого!
***
Я з Днем Ангела вітаю
Та дуже щиро побажаю
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
***
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі на останок:
Нехай буде радісним кожний твій ранок!
***
Світанкової долі,
Краси річкових лілей,
Радості від природи
Радості від людей!
***
Бажаю щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі - успіху й терпіння,
У справах - вічного горіння.
Вітання на День Ангела Валентини у прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!
***
Валентино, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.
***
Вітаю тебе, Валентино, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
***
Люба, Валю! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.
****
Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками та добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!
***
У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.
Картинки і листівки на іменини Валі
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