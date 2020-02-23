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Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини

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День ангела Валентини 2020 - фото 1
День ангела Валентини 2020

23 лютого в Україні відзначають День ангела Валентини. У цей день варто потішити власниць цього імені, адже вони чекають на гарні привітання з іменинами. Зібрали найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для Валі!

Ім'я Валентина із давньоримської означає "міцна, всесильна" та походить від чоловічого імені Валентин. З латинської ж воно перекладається, як "здорова".

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Саме 23 лютого з Днем ангела вітають усіх Валентинок. ​Зібрали для вас вітання на іменини на українській мові, які змусять усміхнутися винуватиць свята :)

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем ангела Валентини у віршах

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай Валю нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!

***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Валі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

СМС поздоровлення з іменинами Валі

Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!

***

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***

А я тобі бажаю
Якщо сонця, то променистого,
Якщо неба, то ясного та чистого
Якщо здоров'я то міцного,
А якщо кохання, то взаємного та щасливого!

***

Я з Днем Ангела вітаю
Та дуже щиро побажаю
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.

***

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі на останок:
Нехай буде радісним кожний твій ранок!

***

Світанкової долі,
Краси річкових лілей,
Радості від природи
Радості від людей!

***

Бажаю щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі - успіху й терпіння,
У справах - вічного горіння.

Вітання на День Ангела Валентини у прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

***

Валентино, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.

***

Вітаю тебе, Валентино, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

Люба, Валю! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.

****

Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками та добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!

***

У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.

Картинки і листівки на іменини Валі

Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини - фото 387818

Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини - фото 387819

Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини - фото 387820

Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини - фото 387821

Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини - фото 387822

Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини - фото 387823

Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини - фото 387824

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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