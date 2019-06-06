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Пісні для першого весільного танцю: українська та зарубіжна музика
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Найкращі пісні для першого танцю – у нашому матеріалі! Ми знаємо, що вибір пісні для молодят є дуже важливим, адже їхній перший весільний танець запам'ятається всім найбільше. Слухайте онлайн українські та зарубіжні хіти – та обирайте свій! Тут тільки романтична музика!
Вибрані пісні для першого весільного танцю допоможуть нареченим знайти найкращу композицію, яка прозвучить на їхньому весіллі та стане кульмінацією урочистої події. Перший танець – це справді особливий момент для молодят, до якого вони готуються дуже довго, тому музика для їхньої постановки відіграє одну з ключових ролей.
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Радіо МАКСИМУМ зробило добірку найкращих пісень для весільного танцю українською мовою та англійською, які актуальні для наречених в 2019 році. Ми впевнені, що ви знайдете свою композицію – і ця пісня стане саудтреком вашого подружнього життя. Клікайте на розділ, який вас цікавить, та обирайте свій хіт, під який ви будете танцювати!
Сучасні українські пісні для першого танцю: слухати онлайн
Музика на українській мові – надзвичайно милозвучна. У скарбничці чи не кожного артиста знайдуться пісні, які вже стали "класикою" для весільного танцю. Шановні молодята, нехай ваш весільний вальс подарує незабутні емоції!
Артем Кондратюк – Лиш тебе одну люблю:
Океан Ельзи – На небі:
Олександр Пономарьов – Я ніколи нікому тебе не віддам:
Павло Табаков – Ти моя:
Михайло Хома (Дзідзьо) – Наречена:
Христина Соловій – Тримай мене:
Антитіла – Син:
Jamala – Любити:
Віталій Козловський – Тільки кохання:
СКАЙ – Я тебе люблю:
Тіна Кароль – Перечекати:
Океан Ельзи – Без тебе:
Рianoбой – Родимки:
Рianoбой – Кохання:
DUDA ft. Сергiй Бабкiн – Крила:
Злата Огневич – Пристрасть:
Закордонні пісні для першого танцю на весіллі
Зарубіжна музика багата на романтичні хіти, які знає увесь світ, тож підбір пісні англійською мовою на перший весільний танець стане для молодих чудовим вибором. До вашої уваги найромантичніші композиції від закордонних виконавців. Оберіть власний хіт любові!
Ed Sheeran – Perfect:
Nickelback – Lullaby:
Whitney Houston – I Will Always Love You:
Frank Sinatra – Strangers In the Night:
Alex Band – Only One:
Hurts – Somebody to Die For:
Sting – Shape of My Heart:
Bon Jovi – Always:
Ed Sheeran – Give Me Love:
Kodaline – All I Want:
Harry Styles – Sign of the Times:
Coldplay – Fix You:
Deadpool 2 (a-ha) – Take on Me:
Céline Dion – Ashes (from the Deadpool 2 Motion Picture Soundtrack):
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