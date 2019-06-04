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Українські весільні пісні: народна і сучасна музика для свята 2019

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Пісні на весілля! - фото 1
Пісні на весілля!

Найкращі пісні для весілля – у нашому матеріалі! Ми знаємо, що підбір пісень для молодят є дуже важливим, адже цей день запам'ятається назавжди, а музика створює відповідний настрій. Слухайте онлайн українські хіти про весілля!

Вибрані пісні для весілля допоможуть створити незабутню атмосферу, яка зробить свято чудовим. Музика стане кульмінацією урочистої події. Весілля – це особливий момент для молодят, до якого вони готуються дуже довго, тому музика відіграє одну з ключових ролей.

І ще: Пісні для першого весільного танцю: українська та зарубіжна музика

Ми підготували добірку найкращих пісень на весілля українською мовою, які актуальні для наречених у 2019 році. Ви можете скачати і слухати онлайн – клікайте на розділ, який вас цікавить, та обирайте пісні, які вам подобаються найбільше!

Українські весільні народні пісні

Гей, наливайте повнії чари

Звідки в тебе чари ті

Гой-ра

А на дворі вже весілля

Віктор Павлік – Весілля в Карпатах

Не будемо пити

Mad Heads XL – Люблю Гриця

Сучасні пісні на весілля

Потап & Олег Винник – Найкращий день

Божена Дар feat. AVIATOR – Наречена

Таня Піскарьова – Наречені

Оля Цибульська – Сукня біла

TARABAROVA – Я кажу так

Олег Винник – Здравствуй, невеста

All stars MOZGI Ent. – Промінь

Павло Зібров – Українське весілля

Ірина Федишин – Білі троянди

Весільна музика про любов для медляків

DZIDZIO – Моя ЛЮБОВ

Михайло Хома – Наречена

Михайло Хома і Ярослава Притула – Vivo per lei

ПТП – Константа

Павло Зібров – Я тебе люблю

NK – Обіцяю

До теми: Привітання з весіллям: найкращі вітання з одруженням молодятам

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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