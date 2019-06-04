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Українські весільні пісні: народна і сучасна музика для свята 2019
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Найкращі пісні для весілля – у нашому матеріалі! Ми знаємо, що підбір пісень для молодят є дуже важливим, адже цей день запам'ятається назавжди, а музика створює відповідний настрій. Слухайте онлайн українські хіти про весілля!
Вибрані пісні для весілля допоможуть створити незабутню атмосферу, яка зробить свято чудовим. Музика стане кульмінацією урочистої події. Весілля – це особливий момент для молодят, до якого вони готуються дуже довго, тому музика відіграє одну з ключових ролей.
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Ми підготували добірку найкращих пісень на весілля українською мовою, які актуальні для наречених у 2019 році. Ви можете скачати і слухати онлайн – клікайте на розділ, який вас цікавить, та обирайте пісні, які вам подобаються найбільше!
Українські весільні народні пісні
Гей, наливайте повнії чари
Звідки в тебе чари ті
Гой-ра
А на дворі вже весілля
Віктор Павлік – Весілля в Карпатах
Не будемо пити
Mad Heads XL – Люблю Гриця
Сучасні пісні на весілля
Потап & Олег Винник – Найкращий день
Божена Дар feat. AVIATOR – Наречена
Таня Піскарьова – Наречені
Оля Цибульська – Сукня біла
TARABAROVA – Я кажу так
Олег Винник – Здравствуй, невеста
All stars MOZGI Ent. – Промінь
Павло Зібров – Українське весілля
Ірина Федишин – Білі троянди
Весільна музика про любов для медляків
DZIDZIO – Моя ЛЮБОВ
Михайло Хома – Наречена
Михайло Хома і Ярослава Притула – Vivo per lei
ПТП – Константа
Павло Зібров – Я тебе люблю
NK – Обіцяю
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