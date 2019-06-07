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Привітання з весіллям: найкращі вітання з одруженням молодятам

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Щирі весільні привітання для молодих - фото 1
Щирі весільні привітання для молодих

Привітання на весілля стануть у пригоді всім, хто хоче поздоровити друзів чи рідних з одруженням – днем, який запам'ятається на все життя. Весільні вітання – невід'ємна частина свята, тож ми підготували для вас найкращі поздоровлення молодятам з весіллям на українській мові.

Привітання з днем весілля – це найкращі побажання, які молода пара приймає у своє свято. Не розчаруйте наречених банальними словами! Зібрали для вас оригінальні вітання з одруженням українською мовою, які точно сподобаються закоханим.

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного розділу:

Віршовані привітання на весілля

***

День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас зі створенням сім'ї
Щиро ми вітаєм.
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси і вам з води
Лиш найкращого бажаєм!

***

Бажаємо вам щастя і достатку,
ясного неба, сонця і тепла,
в житті щодень лиш злагоди й порядку,
щоб доля ваша світлою була.
В роботі успіху й терпіння,
у справах вічного горіння,
в сім'ї – любові і добра
на многії та благії літа!

***

Ми з днем весілля вас вітаєм,
Всього найкращого бажаєм:
Щоб в злагоді щасті жили,
Щоб одне одного любили,
Щоб були щедрі і багаті,
Дитячий сміх лунав у хаті.
Щоб весело вам вдвох жилося,
Щоби добро у вас велося!

***

Дорогі молодята!
День єдиний у житті
Лиш такий буває
Вас із створенням сім'ї
Вся рідня вітає.
Дві обручки золоті
Вас у двох з'єднали;
Зичим, щоб печалі всі
Дім ваш обминали.
Завжди в злагоді живіть
Грошей наживайте,
Один одного любіть,
Хмарних днів не знайте!

***

Хай заходить щастя в хату
і добра буде багато,
хай в родині сліз не буде,
хай шанують вас усюди.
Хай сонце вам щиро сміється,
хай у житті все вдається,
хай доля зачарує вам світ
здоров'ям, щастям і натхненням,
щоб ви прожили многа літ
під Божим і людським благословенням.

***

Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом!
Щоб вам довіку в добрі купатись,
Кохати вірно й не розлучатись.
Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям ви все робили,
Жили сто років і не старіли.
Щоб вами пишалась велика родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,
І на золотому весіллі гуляли!

Гарні вітання з весіллям у прозі

***

Бажаємо вам любові, але не такої, як сонце, бо воно заходить; не такої, як вітер, бо він гуляє;
а такої, як небо, бо воно – безкрає.

***

У день вашого весілля, дорогі молодята, хочу побажати вам довгого і щасливого подружнього життя. Нехай завжди, коли ви разом, вам буде солодко, і тільки сьогодні – ГІРКО!

***

Чарівні наречені, вітаю із днем одруження! Щасливих вам світанків і романтичних вечорів, радісних днів і пристрасних ночей, вірної любові й добрих благ, вічного розуміння і міцного здоров'я. Хай всі ваші спільні мрії здійснюються!

***

Новоспечені молодята! Бажаю вам поменше лаятися і побільше цілуватися, завжди розуміти один одного, поважати і цінувати, спільно будувати своє щастя і благополуччя. Міцної вам любові, великого достатку та, звісно, діточок як зірочок!

***

Сьогодні ваші очі сяють коханням, тож будьте такими закоханими один в одного все життя! Бажаємо, щоб у вашому сімейному житті медовий місяць тривав вічно! Будьте щасливими!

***

Нехай ваш корабель пливе без вітрів і штормів. Нехай тільки ясна погода і попутний вітерець супроводжує вас на спільному життєвому шляху. Бережіть і шануйте один одного, адже сьогодні ви стали цілим! Вітаємо!

***

Наші любі, з весіллям вас! Пам'ятайте, що якщо у людини поранена одна нога – вона шкутильгає, якщо дві ноги – вона взагалі не може ходити. А якщо ноги зачіпаються одна за одну – вона шпортається. Тому бажаємо вам завжди жити дружно, в злагоді та любові, а головне – берегти один одного. Нехай ваше сімейне вогнище невпинно горить, а ви не забувайте підкидати в нього дрова!

Короткі СМС поздоровлення з днем весілля

***

Збережіть кохання зілля
Аж до срібного весілля
І здоров'я вам міцного
До весілля золотого!

***

Вас з одруженням вітаєм,
Щастя й радості бажаєм.
Жити весело і в згоді
Як ведеться у народі!

***

В одне злилися ви серцями
І стали вдвох на рушничок;
І ми бажаєм вам з роками
Гарненьких й милих діточок.

***

Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо вас!
Ми хочемо вам усіх благ побажати,
Щоб ви були дружні, успішні, багаті!

***

Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров'я, щастя, злагоди, добра.
Та радістю дзвінкою і коханням,
Наповнюється кожна мить життя.

***

Усміхайтесь і любіть,
Щастя вам! Кохання!
Пліч-о-пліч впевнено ідіть
І здійснюйте свої бажання!

***

Весільний марш для вас заграли,
На рушничок щастя обоє ви стали,
Будьте щасливі в подружньому житті,
Багаті, вродливі й завжди молоді.

Привітання з одруженням від членів сім'ї

***

Привітання з весіллям від батьків

Благословляєм, любі діти,
На щастя, злагоду в житті, -
Кохання цінувати вмійте,
Людську повагу – поготів.
Віднині все діліть надвоє:
І сум, і радість, і сльозу
Красу вишневого прибою
І листопадову росу.
Хай вас веселка обіймає,
Калина тулиться до щік,
Хай світлу долю провіщає
Барвистий вишитий рушник.
За днями дні будуть сплітати
Життя подружнього вінок.
Хай вам дарує Діва-Мати
Здорових, гарних діточок!

***

Дорогі діти, (ім'я) і (ім'я), у цей урочистий день, перед Богом і людьми благословляємо вас на щасливе сімейне життя. Нехай вам приносить радість ваша любов. Завжди живіть у злагоді і поважайте один одного. І нехай буде довгим ваш шлюб, щастя – вічним, любов – міцною, а друзі – вірними. Пам'ятайте, що ми завжди будемо поруч та допомагатимемо в усьому, що треба, особливо – з онуками!

***

Від мами нареченої для доньки

Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум'я цвіло.
То я б для вас усе в житті зробила,
Щоб дня сумного не було.
Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!

***

Від мами нареченого для сина

Сьогодні день – благословіння Бога –
Радіють ангели, співають небеса,
Сьогодні починається дорога,
Ступають нею закохані серця.
Мій сину любий, нині я щасливий,
Бо день настав – продовжиш ти свій рід,
Будь завжди добрий, мудрий та сміливий,
Для спільних радісних й щасливих літ!

***

Від хрещених батьків

За ваше щастя, молодята!
За те, що ви тепер у двох!
За ваші будні, ваші свята,
За те, щоб допоміг вам Бог!
І щоб усе було як треба,
Діліть усе завжди навпіл -
Кохання і прихильність неба,
І хліб і сіль, і радість, й біль.

***

Любі хрещеники! Бажаємо вам міцного щастя, незгасної і щирої любові, сімейної злагоди і взаєморозуміння, домашнього затишку і добра в хаті. Нехай сьогодні буде вам гірко, а в інші дні спільного життя — тільки солодко!

Від хресної мами

Хай дороги ваші стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
І добро не обминає хату,
Як не обминає світ весна!
Хай здоров'я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ!

***

Від хрещеного батька

Хай будуть з вами віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І палке кохання завжди вас зігріє,
Щоб довгим і легким був ваш життєвий путь.
На щастя, на радість, на многая літа!

***

Від сестри

Бажаю вам разом прожити,
Все своє життя і не тужити.
Хай оминає вас журба,
Тривога, ненависть і всяка біда.
Як лебідь з лебідкою живіть,
Одне одного палко любіть.
Діліть тепер усе на двоє,
Ростіть на втіху діток троє.

***

Від брата

Бажаю вам здоров'я міцного,
Кохання щирого й палкого.
Успіхів на життєвому шляху,
Щоб мали машину і не одну.
Через рік, а може два,
Щоб придбали літака.
Ну і, звісно, з Божої ласки,
Щоб придбали ви коляску!

***

Для сестри - нареченої

Сестричко моя дорога,
Сьогодні ти така щаслива.
На руці обручка золота,
У біле плаття вдягнена красиве.
Сльози радості в очах,
Й водночас суму за тобою.
Тепер ти жить не будеш в нас,
Не поділиш таємниці ти зі мною.
Тепер у тебе є сім'я,
І поруч чоловік коханий.
Бажаю, щоб гарно склалося життя,
Був шлюб для вас єдиний і останній.
Від кохання до неба в злітайте,
Мов у казці завжди ви живіть.
Про день цей завжди пам'ятайте,
Бережіть одне одного й палко любіть.

***

Для брата - нареченого

Брате мій дорогий,
Сьогодні ти такий щасливий.
На руці перстень золотий,
В костюм одягнений красивий.
Хай доля щастя тобі дарує,
Щоразу підкидає полум'я в кохання.
Життя приємно хай дивує,
Здійсняться всі твої бажання!

***

Від дружки

Дорогі наречені!
Вас зі шлюбом сьогодні вітаю
І бажаю життя без розлуки,
В горі й щасті, у гуморі й гніві,
Щоб завжди ви тримались за руки.
Буде щастя нехай безкінечним,
На очах хай бринять сльози радості,
Щоб закоханість вашу і вірність
Зберегли до глибокої старості.

***

Від дружби

Нехай медовий місяць розтягнеться на все життя
І згинуть всі прикрощі у небуття,
Дороги щоб до щастя лиш вели,
А лелеки багато діток принесли!

***

Від друзів

Щастя бажаєм молодій сім’ї,
Та довгих літ ніжного кохання!
Нехай будуть радісними всі ночі і дні,
Нехай здійснюються усі ваші бажання.
Хай у всьому допомагає Господь Бог,
Перемагайте труднощі без зайвого зусилля!
Красивих і веселих діточок,
Нехай гірко буде лише в день весілля!

Прикольні вітання молодятам

***

Вірші

Бажаю ніколи горшків вам не бити,
Свою половинку шалено любити,
Хай мир буде в хаті, а не навпаки,
І множаться гроші, а не черепки!

***

Гривні, євро і доляри,
Най ростуть в вас на тополі,
На городі в три гектари,
Тім, що в Кончі-Заспі в полі,
Хату вам побудувати,
Хмарочос, як три тополі,
Щоби бігали по ньому,
День і ніч щасливі й голі!
Мерседес новий придбати,
У Парижі віддихати,
І лелек терроризуйте,
Ну а зараз – поцілуйтесь!

***

Тобі, (ім'я нареченого) – булава,
Бо ти в цім домі – голова.
Ти дбай, щоб в домі був достаток,
Принось дружині всю зарплату.
Про друзів трохи забувай,
Додому з праці поспішай,
Бо ти – господар, голова,
В руках у тебе – булава.
Ну а качалка – то (ім'я нареченої).
Річ добра це для господині,
Коли вареників зварити,
А коли тісто замісити.
А коли (чоловіче ім’я) загуляє,
Йому качалка нагадає,
Що він вже чоловік жонатий,
Щоби завжди тримався хати.

***

Рецепт подружнього життя придумав мудрий люд:
Щоб все в родині до пуття – ви з'їжте солі пуд!
Ну, звісно ж, пуд – це не 100 грам і навіть не кіло,
Та з'їсти пуд цей треба вам, щоб у житті везло!
Не рік, не два, не три й не п'ять сіль їсти доведеться,
Нехай за ці часи в сім'ї маляточко "знайдеться",
І, навіть, може й не одне, бо то – дарунок долі!
Хай в стравах – солі до смаку, а у житті – без солі!

***

Прозою

Нехай після весілля вам доведеться весь час спотикатися, падати і плакати. Але спотикатися через гроші, падати в обійми своєї коханої людини і плакати тільки від радості!

***

Для щастя в сім'ї досить важливо справедливо розподілити бюджет. Мила наречена, віддай чоловікові важливий обов'язок – приносити в сім'ю гроші, а на себе візьми ще тяжчу роботу - витрачати їх.

***

У палітрі багато фарб, в житті багато відтінків, тож сьогодні я хочу побажати вам побільше чорного кольору в житті. Не треба лякатися, адже я говорю про дорогий чорний костюм, про дипломат з натуральної чорної шкіри і про дорогий чорний "Мерседес", на якому чоловік буде їздити на роботу. А ще – про розкішну чорному сукню дружини, яка зустрічає чоловіка з роботи, про Чорне море, на березі якого буде стояти ваш будинок, і в якому ви щоранку будете зустрічати світанок, снідаючи чорною ікрою з не менш чорною кавою.

Картинки і листівки молодій парі з днем весілля

Листівка з днем весілля - фото 264370
Листівка з днем весілля
Красива картинка на весілля - фото 264392
Красива картинка на весілля
Відкритка-побажання для молодих - фото 264369
Відкритка-побажання для молодих
Жартівлива картинка 'з одруженням' - фото 264367
Жартівлива картинка "з одруженням"
Картинка-привітання найкращій парі - фото 264371
Картинка-привітання найкращій парі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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