Привітання з весіллям: найкращі вітання з одруженням молодятам

Привітання на весілля стануть у пригоді всім, хто хоче поздоровити друзів чи рідних з одруженням – днем, який запам'ятається на все життя. Весільні вітання – невід'ємна частина свята, тож ми підготували для вас найкращі поздоровлення молодятам з весіллям на українській мові.

Привітання з днем весілля – це найкращі побажання, які молода пара приймає у своє свято. Не розчаруйте наречених банальними словами! Зібрали для вас оригінальні вітання з одруженням українською мовою, які точно сподобаються закоханим.

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***

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас зі створенням сім'ї

Щиро ми вітаєм.

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси і вам з води

Лиш найкращого бажаєм!

***

Бажаємо вам щастя і достатку,

ясного неба, сонця і тепла,

в житті щодень лиш злагоди й порядку,

щоб доля ваша світлою була.

В роботі успіху й терпіння,

у справах вічного горіння,

в сім'ї – любові і добра

на многії та благії літа!

***

Ми з днем весілля вас вітаєм,

Всього найкращого бажаєм:

Щоб в злагоді щасті жили,

Щоб одне одного любили,

Щоб були щедрі і багаті,

Дитячий сміх лунав у хаті.

Щоб весело вам вдвох жилося,

Щоби добро у вас велося!

***

Дорогі молодята!

День єдиний у житті

Лиш такий буває

Вас із створенням сім'ї

Вся рідня вітає.

Дві обручки золоті

Вас у двох з'єднали;

Зичим, щоб печалі всі

Дім ваш обминали.

Завжди в злагоді живіть

Грошей наживайте,

Один одного любіть,

Хмарних днів не знайте!

***

Хай заходить щастя в хату

і добра буде багато,

хай в родині сліз не буде,

хай шанують вас усюди.

Хай сонце вам щиро сміється,

хай у житті все вдається,

хай доля зачарує вам світ

здоров'ям, щастям і натхненням,

щоб ви прожили многа літ

під Божим і людським благословенням.

***

Сердечно вітаємо вас, молодята,

З щасливим шлюбом, веселим святом!

Щоб вам довіку в добрі купатись,

Кохати вірно й не розлучатись.

Щоб горе й невдачі вас обминали,

А друзі та рідні не забували;

Щоб із завзяттям ви все робили,

Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась велика родина,

Життя ваше спільне цвіло, як калина,

Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,

І на золотому весіллі гуляли!

***

Бажаємо вам любові, але не такої, як сонце, бо воно заходить; не такої, як вітер, бо він гуляє;

а такої, як небо, бо воно – безкрає.

***

У день вашого весілля, дорогі молодята, хочу побажати вам довгого і щасливого подружнього життя. Нехай завжди, коли ви разом, вам буде солодко, і тільки сьогодні – ГІРКО!

***

Чарівні наречені, вітаю із днем одруження! Щасливих вам світанків і романтичних вечорів, радісних днів і пристрасних ночей, вірної любові й добрих благ, вічного розуміння і міцного здоров'я. Хай всі ваші спільні мрії здійснюються!

***

Новоспечені молодята! Бажаю вам поменше лаятися і побільше цілуватися, завжди розуміти один одного, поважати і цінувати, спільно будувати своє щастя і благополуччя. Міцної вам любові, великого достатку та, звісно, діточок як зірочок!

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Сьогодні ваші очі сяють коханням, тож будьте такими закоханими один в одного все життя! Бажаємо, щоб у вашому сімейному житті медовий місяць тривав вічно! Будьте щасливими!

***

Нехай ваш корабель пливе без вітрів і штормів. Нехай тільки ясна погода і попутний вітерець супроводжує вас на спільному життєвому шляху. Бережіть і шануйте один одного, адже сьогодні ви стали цілим! Вітаємо!

***

Наші любі, з весіллям вас! Пам'ятайте, що якщо у людини поранена одна нога – вона шкутильгає, якщо дві ноги – вона взагалі не може ходити. А якщо ноги зачіпаються одна за одну – вона шпортається. Тому бажаємо вам завжди жити дружно, в злагоді та любові, а головне – берегти один одного. Нехай ваше сімейне вогнище невпинно горить, а ви не забувайте підкидати в нього дрова!

***

Збережіть кохання зілля

Аж до срібного весілля

І здоров'я вам міцного

До весілля золотого!

***

Вас з одруженням вітаєм,

Щастя й радості бажаєм.

Жити весело і в згоді

Як ведеться у народі!

***

В одне злилися ви серцями

І стали вдвох на рушничок;

І ми бажаєм вам з роками

Гарненьких й милих діточок.

***

Під дзвони весільні в цей радісний час

Від щирого серця вітаємо вас!

Ми хочемо вам усіх благ побажати,

Щоб ви були дружні, успішні, багаті!

***

Хай буде вдосталь і в житті, і в домі

Здоров'я, щастя, злагоди, добра.

Та радістю дзвінкою і коханням,

Наповнюється кожна мить життя.

***

Усміхайтесь і любіть,

Щастя вам! Кохання!

Пліч-о-пліч впевнено ідіть

І здійснюйте свої бажання!

***

Весільний марш для вас заграли,

На рушничок щастя обоє ви стали,

Будьте щасливі в подружньому житті,

Багаті, вродливі й завжди молоді.

***

Привітання з весіллям від батьків

Благословляєм, любі діти,

На щастя, злагоду в житті, -

Кохання цінувати вмійте,

Людську повагу – поготів.

Віднині все діліть надвоє:

І сум, і радість, і сльозу

Красу вишневого прибою

І листопадову росу.

Хай вас веселка обіймає,

Калина тулиться до щік,

Хай світлу долю провіщає

Барвистий вишитий рушник.

За днями дні будуть сплітати

Життя подружнього вінок.

Хай вам дарує Діва-Мати

Здорових, гарних діточок!

***

Дорогі діти, (ім'я) і (ім'я), у цей урочистий день, перед Богом і людьми благословляємо вас на щасливе сімейне життя. Нехай вам приносить радість ваша любов. Завжди живіть у злагоді і поважайте один одного. І нехай буде довгим ваш шлюб, щастя – вічним, любов – міцною, а друзі – вірними. Пам'ятайте, що ми завжди будемо поруч та допомагатимемо в усьому, що треба, особливо – з онуками!

***

Від мами нареченої для доньки

Якби в словах була пророча сила,

А в серці чарів полум'я цвіло.

То я б для вас усе в житті зробила,

Щоб дня сумного не було.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань.

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань!

***

Від мами нареченого для сина

Сьогодні день – благословіння Бога –

Радіють ангели, співають небеса,

Сьогодні починається дорога,

Ступають нею закохані серця.

Мій сину любий, нині я щасливий,

Бо день настав – продовжиш ти свій рід,

Будь завжди добрий, мудрий та сміливий,

Для спільних радісних й щасливих літ!

***

Від хрещених батьків

За ваше щастя, молодята!

За те, що ви тепер у двох!

За ваші будні, ваші свята,

За те, щоб допоміг вам Бог!

І щоб усе було як треба,

Діліть усе завжди навпіл -

Кохання і прихильність неба,

І хліб і сіль, і радість, й біль.

***

Любі хрещеники! Бажаємо вам міцного щастя, незгасної і щирої любові, сімейної злагоди і взаєморозуміння, домашнього затишку і добра в хаті. Нехай сьогодні буде вам гірко, а в інші дні спільного життя — тільки солодко!

Від хресної мами

Хай дороги ваші стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

І добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна!

Хай здоров'я, радість і достаток

Сипляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує ще багато літ!

***

Від хрещеного батька

Хай будуть з вами віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть.

І палке кохання завжди вас зігріє,

Щоб довгим і легким був ваш життєвий путь.

На щастя, на радість, на многая літа!

***

Від сестри

Бажаю вам разом прожити,

Все своє життя і не тужити.

Хай оминає вас журба,

Тривога, ненависть і всяка біда.

Як лебідь з лебідкою живіть,

Одне одного палко любіть.

Діліть тепер усе на двоє,

Ростіть на втіху діток троє.

***

Від брата

Бажаю вам здоров'я міцного,

Кохання щирого й палкого.

Успіхів на життєвому шляху,

Щоб мали машину і не одну.

Через рік, а може два,

Щоб придбали літака.

Ну і, звісно, з Божої ласки,

Щоб придбали ви коляску!

***

Для сестри - нареченої

Сестричко моя дорога,

Сьогодні ти така щаслива.

На руці обручка золота,

У біле плаття вдягнена красиве.

Сльози радості в очах,

Й водночас суму за тобою.

Тепер ти жить не будеш в нас,

Не поділиш таємниці ти зі мною.

Тепер у тебе є сім'я,

І поруч чоловік коханий.

Бажаю, щоб гарно склалося життя,

Був шлюб для вас єдиний і останній.

Від кохання до неба в злітайте,

Мов у казці завжди ви живіть.

Про день цей завжди пам'ятайте,

Бережіть одне одного й палко любіть.

***

Для брата - нареченого

Брате мій дорогий,

Сьогодні ти такий щасливий.

На руці перстень золотий,

В костюм одягнений красивий.

Хай доля щастя тобі дарує,

Щоразу підкидає полум'я в кохання.

Життя приємно хай дивує,

Здійсняться всі твої бажання!

***

Від дружки

Дорогі наречені!

Вас зі шлюбом сьогодні вітаю

І бажаю життя без розлуки,

В горі й щасті, у гуморі й гніві,

Щоб завжди ви тримались за руки.

Буде щастя нехай безкінечним,

На очах хай бринять сльози радості,

Щоб закоханість вашу і вірність

Зберегли до глибокої старості.

***

Від дружби

Нехай медовий місяць розтягнеться на все життя

І згинуть всі прикрощі у небуття,

Дороги щоб до щастя лиш вели,

А лелеки багато діток принесли!

***

Від друзів

Щастя бажаєм молодій сім’ї,

Та довгих літ ніжного кохання!

Нехай будуть радісними всі ночі і дні,

Нехай здійснюються усі ваші бажання.

Хай у всьому допомагає Господь Бог,

Перемагайте труднощі без зайвого зусилля!

Красивих і веселих діточок,

Нехай гірко буде лише в день весілля!

***

Вірші

Бажаю ніколи горшків вам не бити,

Свою половинку шалено любити,

Хай мир буде в хаті, а не навпаки,

І множаться гроші, а не черепки!

***

Гривні, євро і доляри,

Най ростуть в вас на тополі,

На городі в три гектари,

Тім, що в Кончі-Заспі в полі,

Хату вам побудувати,

Хмарочос, як три тополі,

Щоби бігали по ньому,

День і ніч щасливі й голі!

Мерседес новий придбати,

У Парижі віддихати,

І лелек терроризуйте,

Ну а зараз – поцілуйтесь!

***

Тобі, (ім'я нареченого) – булава,

Бо ти в цім домі – голова.

Ти дбай, щоб в домі був достаток,

Принось дружині всю зарплату.

Про друзів трохи забувай,

Додому з праці поспішай,

Бо ти – господар, голова,

В руках у тебе – булава.

Ну а качалка – то (ім'я нареченої).

Річ добра це для господині,

Коли вареників зварити,

А коли тісто замісити.

А коли (чоловіче ім’я) загуляє,

Йому качалка нагадає,

Що він вже чоловік жонатий,

Щоби завжди тримався хати.

***

Рецепт подружнього життя придумав мудрий люд:

Щоб все в родині до пуття – ви з'їжте солі пуд!

Ну, звісно ж, пуд – це не 100 грам і навіть не кіло,

Та з'їсти пуд цей треба вам, щоб у житті везло!

Не рік, не два, не три й не п'ять сіль їсти доведеться,

Нехай за ці часи в сім'ї маляточко "знайдеться",

І, навіть, може й не одне, бо то – дарунок долі!

Хай в стравах – солі до смаку, а у житті – без солі!

***

Прозою

Нехай після весілля вам доведеться весь час спотикатися, падати і плакати. Але спотикатися через гроші, падати в обійми своєї коханої людини і плакати тільки від радості!

***

Для щастя в сім'ї досить важливо справедливо розподілити бюджет. Мила наречена, віддай чоловікові важливий обов'язок – приносити в сім'ю гроші, а на себе візьми ще тяжчу роботу - витрачати їх.

***

У палітрі багато фарб, в житті багато відтінків, тож сьогодні я хочу побажати вам побільше чорного кольору в житті. Не треба лякатися, адже я говорю про дорогий чорний костюм, про дипломат з натуральної чорної шкіри і про дорогий чорний "Мерседес", на якому чоловік буде їздити на роботу. А ще – про розкішну чорному сукню дружини, яка зустрічає чоловіка з роботи, про Чорне море, на березі якого буде стояти ваш будинок, і в якому ви щоранку будете зустрічати світанок, снідаючи чорною ікрою з не менш чорною кавою.

Листівка з днем весілля

Красива картинка на весілля

Відкритка-побажання для молодих

Жартівлива картинка "з одруженням"

Картинка-привітання найкращій парі

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